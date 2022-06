Les piscines de New York ouvertes malgré une pénurie de cours de natation, ce qui suscite des craintes pour la sécurité

Mais au début de l’été, les cours de natation – gratuits ou non – sont devenus rares en raison d’une pénurie de sauveteurs nationaux dans la ville et dans tout le pays. Les piscines ont dû fermer ou réduire leurs heures d’ouverture parce qu’elles n’ont pas assez de sauveteurs, qui servent aussi souvent de moniteurs.

Mardi, les piscines publiques de New York ont ​​​​ouvert pour la saison, mais la ville a dû annuler son programme de cours de natation gratuits. Pendant ce temps, les programmes privés ont de longues listes d’attente, certaines se chiffrant par centaines, pour des cours de plus en plus coûteux.

Avant la pandémie, la ville faisait des progrès pour accroître l’accessibilité aux cours de natation pour les communautés à faible revenu et combler les inégalités raciales historiquement enracinées. Aujourd’hui, les experts et les responsables des programmes de natation craignent que le manque d’accès à des cours de sécurité aquatique et à des cours de natation abordables signifie que de nombreux enfants et parents n’apprendront pas des compétences potentiellement vitales.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, plus d’enfants âgés de 1 à 4 ans meurent de noyade que de toute autre cause de décès, à l’exception des malformations congénitales.