Les pires tragédies foraines au monde, de la décapitation en montagnes russes au plongeon de 430 pieds et aux amputations d’Alton Towers

Tandis que la plupart des gens visitent un parc à thème en espérant passer une journée amusante, certaines âmes malchanceuses obtiennent plus que ce qu’elles avaient négocié.

Certaines des pires tragédies du monde ont vu des personnes perdre des membres, voire la vie.

Les services d’urgence tentent de libérer les passagers du trajet Smiler à Alton Towers après un accident en 2015 Crédit : SWNS : Service de presse du Sud-Ouest

Humunga Kowabunga, Disney World

Une femme a dévalé un toboggan aquatique à 40 mph et s’est retrouvée avec un « wedgie si grave qu’elle jaillissait du sang » en 2019.

Emma McGuinness poursuit désormais Disney World Florida pour plus de 40 000 £ à la suite de cet incident macabre, selon un procès.

Le terrible accident s’est produit lorsqu’Emma a heurté l’eau au pied du toboggan Humunga Kowabunga, qui se trouvait à 214 pieds au-dessus d’une piscine.

Emma McGuinness a subi d’horribles blessures après avoir monté le toboggan aquatique Humunga Kowabunga à Disney World

Verruckt, parc Schlitterbahn, États-Unis

Le toboggan Verruckt de Schlitterbahn a été définitivement fermé après un tragique accident dans lequel un jeune garçon a été tué.

Caleb Schwab, 10 ans, a été décapité après que son radeau ait heurté violemment, lui cassant le cou et blessant deux autres personnes.

Le manège de 168 pieds de haut à Kansas City était considéré comme le plus haut du genre au monde, mais a depuis été fermé.

Le manège le plus haut du monde, ICON Park, Floride

Tire Sampson, 14 ans, est décédé l’année dernière après être tombé du plus haut toboggan du monde lors d’une chute de 430 pieds.

Il est mort à ICON Park à Orlando, en Floride.

Des images mises en ligne montraient l’opérateur discutant avec les coureurs avant qu’ils ne décollent dans les airs.

Au début du trajet, l’ouvrier crie : « Hé, tu as bouclé ta ceinture de sécurité du côté gauche. Ceinture de sécurité. »

Tire Sampson, 14 ans, est décédé après être tombé du plus haut saut du monde dans une chute de 430 pieds l’année dernière. Crédit : Splash

Des images mises en ligne montraient l’opérateur discutant avec les coureurs avant leur décollage. Crédit : Splash

Sourire, Alton Towers

Et ils ne sont pas les seuls à intenter des poursuites pour des accidents similaires.

Deux femmes qui ont chacune perdu une jambe dans l’accident des montagnes russes Alton Towers Smiler et ont poursuivi les propriétaires pour des millions de livres.

Leah Washington, 20 ans, et Vicky Balch, 23 ans, ont revendiqué des « blessures corporelles catastrophiques », après avoir été blessées lorsque leur voiture a percuté une autre à l’arrêt en 2015.

Une enquête a révélé qu’un ingénieur avait redémarré par erreur le trajet Smiler alors qu’un wagon à l’arrêt se trouvait sur la voie devant lui.

Le juge Michael Chambers QC a décrit l’accident comme un « échec catastrophique ».

Plusieurs personnes ont subi des blessures qui ont changé leur vie, notamment Leah Washington (deuxième à gauche) et Victoria Balch (à l’extrême droite). Crédit : SWNS : Service de presse du Sud-Ouest

Une enquête a révélé qu’un ingénieur avait redémarré par erreur le trajet Smiler alors qu’un wagon à l’arrêt se trouvait sur la voie devant lui. Crédit : Mercure Press

Les secouristes aident les victimes après la collision de deux voitures sur les montagnes russes d’Alton Towers Crédit : SWNS : Service de presse du Sud-Ouest

Tsunami, M&D’s, Écosse

Dix personnes étaient à bord du Tsunami au parc à thème M&Ds à Motherwell lorsqu’il s’est détaché devant des spectateurs horrifiés.

Cinq wagons des montagnes russes inversées se sont détachés de leurs rails dans un virage et sont tombés au sol.

Les 10 victimes ont poursuivi avec succès les patrons des parcs à thème pour blessures physiques et mentales.

Cinq wagons des montagnes russes inversées se sont détachés de leurs rails dans un virage et sont tombés au sol Crédit : HEMEDIA – SWNS : South West News Service

Les 10 victimes ont poursuivi avec succès les patrons des parcs à thème pour blessures physiques et mentales Crédit : Actualités universelles et sport

Volcan, diRoma Acqua Park, Brésil

Et un garçon de 8 ans est décédé après avoir plongé de près de 50 pieds d’un toboggan cassé après que des sections de celui-ci aient été retirées pour rénovation cette année.

Davi Lucas de Miranda est tombé d’une canalisation en cours de réparation lors d’un trajet au Brésil et le directeur du parc ainsi qu’un ingénieur ont été accusés d’homicide involontaire pour sa mort en 2022.

Ne réalisant pas qu’il manquait des sections au toboggan, Davi est descendu du toboggan et a plongé de 50 pieds avant de heurter la structure en bois et en métal du toboggan, puis de rouler dans une piscine peu profonde.

Le manège était à l’origine bouclé par une clôture pour empêcher les visiteurs du parc d’entrer dans le toboggan pendant qu’il était en maintenance.

Cependant, l’enquête a révélé que la clôture aurait été retirée sur instruction du directeur après que d’autres barrières aient été installées autour de la zone du toboggan.

Davi, 8 ans, est décédé après avoir plongé de près de 50 pieds d’un toboggan cassé lorsque des sections de celui-ci ont été retirées pour des rénovations Crédit : Flash info

Ne réalisant pas qu’il manquait des sections dans le toboggan, Davi est descendu du toboggan et a plongé de 50 pieds avant de heurter la structure en bois et en métal du toboggan. Crédit : Flash info

Au total 6 toboggans, WhiteWater World de Dreamworld

Et une fillette de huit ans a perdu une pinte de sang dans un horrible accident de toboggan aquatique après que le personnel aurait omis de lui expliquer une règle de sécurité clé.

La mère du jeune a alors décidé de poursuivre en justice pour plus de 500 000 £ après l’incident choquant survenu au WhiteWater World de Dreamworld en Australie.

La jeune fille et ses frères et sœurs sont allés sur les toboggans Fully 6 du parc Gold Coast en novembre 2020.

Au fur et à mesure que la jeune fille descendait, ses jambes se sont décroisées en raison de « l’impact violent » de l’eau, selon l’affirmation consultée par 7News.

On prétend qu’elle a subi d’importantes blessures internes, la laissant saigner pendant deux semaines et nécessitant une intervention chirurgicale.

Sa mère a déclaré qu’ils n’avaient pas pu trouver immédiatement un sauveteur pour l’aider lorsque la jeune fille est descendue du toboggan – et le jeune a perdu environ 500 ml de sang.

L’horrible incident s’est produit sur les toboggans Fully 6 du WhiteWater World de Dreamworld. Crédit : Monde de rêve

Montagnes russes Jetline, Grona Lund, Stockholm

Une femme a été tuée et plusieurs enfants ont été blessés après un autre accident de montagnes russes d’horreur à Stockholm.

L’homme de 35 ans est décédé alors que neuf personnes, dont des enfants, ont été transportées d’urgence à l’hôpital à la suite de l’accident survenu au parc d’attractions Grona Lund.

Le tragique accident s’est produit lorsque les montagnes russes Jetline du parc ont partiellement déraillé pendant un trajet.

Au total, 14 personnes se trouvaient à bord des montagnes russes.

L’homme de 35 ans est décédé alors que neuf personnes, dont des enfants, ont été transportées d’urgence à l’hôpital à la suite de l’accident survenu au parc d’attractions Grona Lund. Crédit : Reuters

Balade en spinning, Inde

Et un manège en rotation dans un parc à thème s’est même effondré au sol, faisant 11 personnes grièvement blessées.

Des images dramatiques montrent la balançoire colorée s’écraser au sol à grande vitesse devant des spectateurs horrifiés.

On peut voir le manège fonctionner normalement – ​​tournant avec des personnes en l’air – avant de plonger à grande vitesse au sol alors que les gens peuvent crier.

Images capturées au moment où un manège en rotation dans un parc à thème s’est effondré au sol, faisant 11 personnes grièvement blessées. Crédit : Jam Press Vid/Rare Shot News

On peut voir l’attraction fonctionner normalement – tournant avec des personnes en l’air – avant de plonger à grande vitesse vers le sol. Crédit : SWNS

Colosse de Magic Mountain, Six Flags

Des montagnes russes situées dans l’un des parcs emblématiques américains Six Flags ont pris feu en 2014, détruisant le populaire manège de 100 pieds.

Le manège Colossus de Magic Mountain a pris un incendie qui a mis une demi-heure aux pompiers pour l’éteindre.

Il aurait été déclenché par des soudeurs travaillant sur le manège, qui était alors en construction.

La Grande Ourse, fête foraine de Battersea Park

La pire tragédie de l’histoire s’est produite à Londres en 1972.

Cinq personnes ont été tuées et 13 autres blessées lorsqu’un train hissé sur la voie ferrée lors du trajet Big Dipper à la fête foraine de Battersea Park s’est détaché.

Avec 31 personnes à bord, le train en bois composé de trois wagons s’est soudainement détaché de la transmission en acier qui le maintenait sur les rails en bois.

Les wagons ont reculé et le dernier wagon a déraillé et s’est envolé de la voie et s’est écrasé contre une palissade en bois, selon des témoins.