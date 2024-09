Les pires inondations depuis une décennie frappent la capitale d’un État membre de l’UE (VIDÉO, PHOTOS) — RT World News

La tempête Boris a inondé la capitale hongroise, Budapest, alors qu’elle traverse l’Europe centrale et orientale

De fortes inondations ont frappé la capitale hongroise, Budapest, la ville se préparant à ce qui pourrait devenir les pires inondations depuis plus d’une décennie.

La violente tempête Boris a ravagé l’Europe centrale et orientale ces derniers jours, provoquant des mois de pluie sur certaines parties de la Hongrie et d’autres pays, et provoquant la crue du Danube.

Les habitants de Budapest ont partagé des photos et des vidéos de la catastrophe naturelle sur les réseaux sociaux.

Je suis né et j’ai grandi à Budapest il y a plus de 50 ans, et je dois dire qu’une inondation de cette ampleur est rare. Heureusement, elle n’a pas d’impact négatif #Olympiades de Budapest parce que le lieu de jeu est loin du Danube. 🇭🇺Voici la vue actuelle du fleuve depuis mon balcon.… pic.twitter.com/nNVo18nfsj – Susan Polgar (@SusanPolgar) 19 septembre 2024

Le Premier ministre Viktor Orban a qualifié les inondations de l’un des défis les plus importants auxquels le pays a été confronté.

Lors d’une conférence de presse mercredi, Orban a déclaré que le Danube devrait atteindre une hauteur de 8,46 mètres dans la capitale samedi, juste en dessous du record de 8,91 mètres de 2013.

Près de 10 000 ouvriers et 15 000 bénévoles auraient renforcé les défenses anti-inondations de Budapest avec environ un million de sacs de sable.

L’armée a participé aux efforts de secours dans les zones les plus touchées.

EN SAVOIR PLUS:

VOIR L’effondrement d’un barrage dans le sud de l’Oural en Russie

L’Autriche, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie ont également été touchées par de fortes pluies et des inondations. Plus de 20 personnes ont perdu la vie dans la région.