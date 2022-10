Les pires incendies de forêt au Brésil depuis une décennie, mais le silence électoral

RIO DE JANEIRO — Septembre est venu et reparti, marquant une autre étape douloureuse pour la plus grande forêt tropicale du monde. C’est le pire mois pour les incendies en Amazonie depuis plus d’une décennie. Les capteurs satellites ont détecté plus de 42 000 incendies en 30 jours selon l’institut spatial national du Brésil. C’est la première fois depuis 2010 que les incendies en Amazonie dépassent les 40 000 en un seul mois.

Ce mois de septembre a été deux fois et demie pire que le dernier. Arrivant au plus fort de la saison sèche, c’est généralement le pire mois non seulement pour les incendies mais aussi pour la déforestation.

Les données officielles sur la perte de forêt ne vont jusqu’à présent que jusqu’au 23 septembre, mais sont déjà 14% plus dévastatrices qu’en septembre 2021. En seulement ces trois semaines, l’Amazonie a perdu 1 120 kilomètres carrés de forêt tropicale (434 miles carrés), une superficie plus grande que New York.

La flambée des incendies de forêt se produit au milieu d’une campagne présidentielle polarisante. Le président d’extrême droite Jair Bolsonaro brigue un second mandat de quatre ans contre le gauchiste Luiz Inácio Lula da Silva, qui a dirigé le Brésil entre 2003 et 2010 et est en tête des sondages. Le premier tour des élections aura lieu dimanche.

Malgré la fumée obstruant l’air de villes amazoniennes entières, les élections nationales ont largement ignoré les problèmes environnementaux. Outre le président, les Brésiliens éliront également des gouverneurs et des parlements d’État et nationaux.

Dans l’État du Para, pire pour la déforestation et les incendies, le sujet de la déforestation a été à peine abordé lors d’un débat télévisé entre candidats au poste de gouverneur organisé mardi par le réseau Globo.

En une heure et demie, un seul candidat évoque la forte augmentation de la déforestation. Globo, le premier réseau de télévision du Brésil, ne l’a même pas sélectionné comme l’un des huit sujets de débat.

La protection de la forêt n’est pas une priorité pour la population, après des années de pandémie et une économie qui se détériore, a déclaré à l’Associated Press Paulo Barreto, chercheur à l’Institut amazonien des personnes et de l’environnement à but non lucratif. “Mais le fait que les journalistes ne posent pas de questions est un problème encore plus important.” La déforestation peut conduire à plus de pauvreté, a-t-il déclaré. “D’un autre côté, il existe de plus en plus d’opportunités économiques liées à la conservation.”

Le feu en Amazonie est presque toujours délibérément allumé, pour améliorer les pâturages du bétail ou brûler les arbres récemment abattus une fois qu’ils sont secs. Souvent, les incendies deviennent incontrôlables et atteignent des zones forestières vierges.

Des études ont montré que les taux de déforestation culminent pendant les années électorales, et 2022 a été particulièrement intense en raison de la rhétorique anti-environnementale de Bolsonaro, selon les analystes.

“Avec une chance de changer le gouvernement en un gouvernement qui promet plus de rigueur, il semble que les déboiseurs profitent de la possibilité que la fête soit terminée”, a déclaré Barreto.

Depuis que Bolsonaro a pris ses fonctions, en 2019, la déforestation est en augmentation, car son administration a désorganisé les autorités environnementales et soutenu des mesures visant à assouplir la protection des terres, enhardissant les contrevenants environnementaux.

Le leader d’extrême droite a nié à plusieurs reprises que les incendies augmentaient même, malgré les données officielles de son agence gouvernementale. Jeudi soir, lors du dernier débat présidentiel avant le vote, il a déclaré que des incendies de forêt se produisaient périodiquement en Amazonie, a rejeté les critiques comme une “guerre des récits” et a déclaré que le Brésil “est un exemple pour le monde” en matière de conservation.

C’était une réponse à Simone Tebet, une sénatrice proche des dirigeants de l’agro-industrie et considérée comme une modérée dans la course. Dans l’un des rares moments sans insultes personnelles, elle a critiqué le bilan environnemental de Bolsonaro dans un segment lié au changement climatique.

«Votre administration est celle qui a mis le feu aux biomes, aux forêts et aux zones humides de mon Pantanal. Votre administration a favorisé les mineurs et les bûcherons et les a protégés », a-t-elle déclaré. “Vous, à cet égard, avez été le pire président de l’histoire du Brésil.”

Au cours de sa campagne, da Silva a promis de rétablir l’application de la loi et a obtenu le soutien de dirigeants autochtones et environnementaux, comme l’ancienne ministre de l’Environnement Marina Silva. Elle avait rompu publiquement avec l’ancien président au sujet de ses efforts pour construire des barrages hydroélectriques et d’autres initiatives de développement en Amazonie.

En annonçant son soutien lors d’une rencontre avec da Silva il y a quelques semaines, elle a qualifié Bolsonaro de menace pour la démocratie brésilienne. Elle a déclaré que le pays est confronté à un moment critique sur des questions allant de l’environnement à l’économie.