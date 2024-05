Les pires états pour les maladies transmises par les tiques RÉVÉLÉS… votre ville natale est-elle à risque ?

Par Nikki, journaliste scientifique principale pour Dailymail.Com









La saison des tiques approche aux États-Unis et, même si les créatures vivent dans tous les États, de nouvelles recherches révèlent les endroits où la situation est pire que d’autres.

Les experts ont analysé les 50 États en fonction de six catégories, y compris le risque d’infestation et les facteurs environnementaux, et ont découvert que New York présente un risque élevé de maladies transmises par les tiques cette année.

New York a enregistré près de 16 800 cas de maladie de Lyme signalés en 2022, soit plus du double des récents sommets d’environ 8 000 cas.

La Pennsylvanie arrive en deuxième position, suivie du Texas, de la Californie et du Wisconsin.

Les États les plus touchés par les tiques sont New York, la Pennsylvanie et le Texas et ont été classés en fonction de leur score dans des catégories telles que le risque d’infestation, les facteurs environnementaux, la répartition des tiques, le climat, les facteurs agricoles et la lutte antiparasitaire.

Les infections liées aux tiques sont en augmentation aux États-Unis.

Les parasites sont porteurs de la redoutable maladie de Lyme qui infecte environ 476 000 personnes chaque année, ce qui peut provoquer des éruptions cutanées, des symptômes pseudo-grippaux, une paralysie faciale et des problèmes de mémoire.

Les tiques à pattes arrière, plus communément appelées tiques du chevreuil, sont les parasites suceurs de sang les plus courants dans tout le pays, aux côtés de la tique à pattes arrière de l’Ouest que l’on trouve le long de la côte du Pacifique.

Les tiques du chevreuil sont porteuses de la maladie de Lyme, une infection bactérienne qui provoque une éruption cutanée en forme d’œil de bœuf et des symptômes pseudo-grippaux.

On croit souvent à tort que les tiques n’existent que dans les zones boisées ou rurales. dit Dr Megan Linske, écologiste certifiée au Centre de biologie des vecteurs et des maladies zoonotiques, qui a expliqué qu’ils vivent dans les feuilles mortes et les arbustes trouvés dans votre jardin.

Même dans la jungle de béton, les tiques peuvent se retrouver sur votre peau ou vos vêtements après une courte promenade dans le parc local.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont rapporté que la maladie de Lyme infecte environ 476 000 personnes chaque année aux États-Unis.

New York a été classée parmi les pires en raison de ses hivers plus doux qui aident davantage de tiques à survivre et à se reproduire, ainsi que des souris et des rats qui sont des sources de nourriture.

La Pennsylvanie arrive en deuxième position avec 8 413 cas annuels de maladie de Lyme, selon Pest Gnome, un marché de services à domicile qui a mené la recherche.

Le Texas arrive en troisième position en raison de son risque d’infestation de 42, malgré un faible nombre de seulement 23 infections.

Pour déterminer quels États sont les pires en termes de maladies transmises par les tiques, Pet Gnome a examiné six catégories : risque d’infestation, facteurs environnementaux, répartition des tiques, climat, facteurs agricoles et lutte antiparasitaire.

L’équipe a rassemblé des données catégorielles pour chaque État et a calculé son score sur 100 points pour déterminer son classement dans chaque catégorie.

Le classement général de l’État a ensuite été déterminé à partir du score moyen par rapport à tous les facteurs et catégories.

Les experts préviennent que si vous trouvez une tique sur votre corps, il faut 24 à 48 heures pour que la maladie de Lyme pénètre dans votre sang.

Cependant, vous devez quand même retirer la tique immédiatement, car le virus Powasson, qui se trouve dans l’embout buccal de la tique, peut être transféré dans votre organisme en 15 minutes.

Si une tique vous mord, vous devez la retirer immédiatement en utilisant vos ongles ou une pince à épiler.

« Cela n’a pas d’importance si vous laissez la « tête » dedans », a déclaré Sam Telford, professeur de maladies infectieuses et de santé mondiale à l’Université Tufts.

«C’est comme une écharde qui se résorbera d’elle-même ou sera murée comme un corps étranger.» Désinfectez le site de la morsure avec une lingette imbibée d’alcool », a-t-il ajouté.

Il est important de surveiller votre corps au cours des trois prochaines semaines pour rechercher une éruption cutanée ou une fièvre inexpliquée et consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

Les tiques peuvent transmettre au moins 17 maladies aux humains, dont la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses qui provoque de graves maux de tête, une forte fièvre et une tularémie – également connue sous le nom de fièvre du lapin qui peut provoquer des ulcères cutanés et des ganglions enflés.

Cependant, les experts ont indiqué que 80 pour cent des cas sont attribués à la maladie de Lyme, qui peut être guérie avec des antibiotiques.

Mais si elle n’est pas traitée pendant des mois à un an après l’infection, elle peut provoquer des symptômes prolongés, notamment un gonflement des articulations et de l’arthrite, des difficultés de concentration et des lésions nerveuses de la peau, des muscles et des organes.

Les gens doivent être avertis que la durée de la « saison des tiques » varie selon les États, donc ce n’est pas parce que l’été est terminé que vous êtes tiré d’affaire.

Douze États souffrent de tiques toute l’année, dont le Texas, la Californie et Washington, mais « même en hiver, quand il fait un peu plus chaud, les tiques émergent et elles ont faim », a déclaré Becky Smith, professeure agrégée d’épidémiologie à l’université. de l’Illinois.

Les tiques apparaissent dans les zones qui abritent beaucoup de cerfs, d’où leur nom, car leur sang est nécessaire à la tique femelle pour produire ses œufs.

Un seul cerf peut abriter jusqu’à 100 tiques qui se nourrissent à tout moment au cours des 16 semaines de la saison des tiques adultes, soit de mars à mi-mai et de mi-août à novembre, selon le Département de la Santé de l’État de New York.

La tique femelle du chevreuil peut pondre 2 000 œufs chaque saison, ce qui signifie qu’un cerf peut produire plus de trois millions de bébés tiques.

La meilleure façon de prévenir les piqûres de tiques est de se contrôler régulièrement, même après être allé dans la cour arrière, car la plupart des gens les récupèrent dans les environs de leur propriété, a conseillé le Dr Linske.

« Ils aiment donner la priorité à des zones telles que derrière les genoux, l’aine ou les aisselles. Cependant, je les trouve aussi couramment autour de la ceinture ou sous les cheveux », a-t-elle déclaré.

« En vérifiant systématiquement la présence de tiques, vous êtes plus enclin à les éliminer avant qu’elles n’aient eu le temps de se nourrir et de transférer des agents pathogènes. »

Les gens devraient également vérifier leurs animaux de compagnie en plein air, prendre des mesures préventives pour les traiter avec un collier anti-tiques ou des médicaments et porter des vêtements de couleur claire pendant les randonnées pour repérer facilement une tique sur votre tenue.

«Et quand vous rentrez à la maison, prenez tous vos vêtements et jetez-les dans la sécheuse à feu vif», a déclaré le Dr Linske.

« Cela dessèchera tous les auto-stoppeurs que vous auriez pu prendre. »