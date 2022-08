Les pires États où prendre sa retraite – et aucun n’est New York

Il s’avère que l’État de la “dernière frontière” est peut-être le dernier endroit où vous voudriez prendre votre retraite : l’Alaska a été classé le pire État pour la retraite, selon un nouveau Classement des taux d’escompte.

Pour déterminer les meilleurs et les pires états pour la retraite, Bankrate a pondéré cinq catégories : abordabilité (40 %), bien-être (20 %), culture (15 %), météo (15 %) et criminalité (10 %). Le score global combiné a été utilisé pour déterminer le classement de chaque État.

L’Alaska a été traîné au bas de la liste par de faibles scores d’abordabilité et de météo. Cependant, il y a toujours des avantages à prendre sa retraite dans l’État le plus au nord : les résidents de l’Alaska supportent le fardeau fiscal le plus bas du pays, selon le rapport.

Voici les sept pires États pour prendre leur retraite en 2022, selon Bankrate.

Alaska Maine Californie Nouveau Mexique Montana Vermont Maryland

Malgré son coût de la vie notoirement élevé, New York ne figurait pas en bas de la liste. Le classement de l’État a été stimulé par les scores élevés dans les catégories bien-être et culture, le plaçant quelque peu au milieu.

Bankrate reconnaît qu’il y a beaucoup de subjectivité dans le choix d’un lieu de retraite. Les catégories de ce classement peuvent ne pas refléter les priorités de chacun. Par exemple, la proximité de la famille joue un rôle majeur dans le choix de l’endroit où s’installer pour de nombreux retraités.

“Quand je vois des gens prendre leur retraite et déménager dans différentes régions du pays, 70 à 80 % du temps, c’est pour être proche de leur famille”, a déclaré Clark Kendall, président de Kendall Capital Management et auteur de “Middle-Class Millionaire”. .

Les futurs retraités voudront peut-être envisager de visiter différents endroits pour avoir une idée de ce que cela pourrait être d’y vivre à long terme.

“Allez dans une variété d’endroits différents qui semblent vous attirer – des endroits où le coût de la vie et les impôts fonciers sont inférieurs – et testez-les pendant un certain temps”, Laura Kovacs, ancienne directrice de l’éducation à la Scottsdale Area Association des agents immobiliers en Arizona et un retraité récent, raconte Bankrate.

“Lorsque vous travaillez encore, prenez le temps d’aller prévisualiser différents types de communautés et différents types de modes de vie”, dit-elle. “Et quand vous serez à la retraite, essayez peut-être de louer pendant un certain temps avant de vous engager à acheter.”

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : Voici combien les Américains ont économisé pour leur retraite à tout âge