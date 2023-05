Les pires États américains à prendre leur retraite en 2023

Des courses de chevaux au basket-ball universitaire, le Kentucky est connu pour beaucoup de choses. Mais ce n’est peut-être pas le meilleur état pour passer vos années après le travail.

Le Kentucky est le pire État à prendre sa retraite en 2023, selon un Étude WalletHub. Cette année, l’État a atterri à la dernière place occupée par le New Jersey en 2022.

WalletHub a classé les 50 États américains en fonction de trois catégories clés : abordabilité, qualité de vie et soins de santé. Les catégories ont utilisé des données provenant de plusieurs sources, notamment le US Census Bureau, le Council for Community and Economic Research, les Centers for Disease Control and Prevention et la Tax Foundation.

Le classement d’un État a été déterminé par ses résultats dans les trois catégories. Cela signifie que même si un État se classe très bien dans une catégorie, un classement beaucoup plus bas dans une autre catégorie pourrait faire baisser sa position globale.

Bien que le Kentucky se soit classé 33e pour l’abordabilité, il est arrivé 41e pour la qualité de vie et 46e pour les soins de santé. D’autre part, la Virginie, qui a été classée comme le meilleur État où prendre sa retraite, a obtenu la 16e place en termes d’abordabilité et la 11e en qualité de vie et en soins de santé.

Voici les 10 meilleurs et pires États pour prendre leur retraite en 2023, selon WalletHub :