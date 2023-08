Les pires États américains à prendre leur retraite en 2023

Bien qu’il se soit classé 20e sur la liste des meilleurs États pour prendre sa retraite l’an dernier, New York est arrivé 49e cette année. L’Empire State est bien connu pour son coût de la vie élevé et se classe au dernier rang dans la catégorie d’accessibilité de Bankrate. En revanche, New York a obtenu des scores plus élevés dans les catégories météo, soins de santé, criminalité et bien-être.

En plus de se classer dernière au classement général, l’Alaska s’est classée 50e dans la catégorie météo. C’est compréhensible : les températures hivernales peuvent descendre jusqu’à -50 degrés Fahrenheit dans certaines parties de l’État. Cependant, il s’est classé légèrement plus haut pour l’abordabilité, les soins de santé et le bien-être.

La société de services financiers a utilisé des données provenant de plusieurs sources, notamment le US Census Bureau, la Tax Foundation et la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Pour déterminer les meilleurs et les pires endroits où prendre sa retraite, Bankrate analysé les 50 États américains et les a classés dans cinq catégories pondérées :

N’oubliez pas que le choix d’un lieu de retraite est une décision personnelle et que vous devez tenir compte d’un certain nombre de facteurs différents, notamment le montant que vous prévoyez dépenser pendant la retraite et les types d’activités qui pourraient vous intéresser. Vous voudrez peut-être déménager plus près de votre famille ou dans un État où le coût de la vie est inférieur si vous vivez déjà dans un endroit cher.

Si vous envisagez de déménager après votre retraite, les experts recommandent de visiter votre destination de retraite potentielle et d’y passer du temps afin d’avoir une idée de ce que cela pourrait être d’y vivre.

« Envisagez de louer un logement pendant six mois pour vous assurer d’avoir une communauté là-bas », conseille Kerry Hannon, auteur de « In Control at 50+: How to Succeed in the New World of Work », dans le rapport de Bankrate. « Configurez votre communauté avant de faire ce saut. »

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez gratuitement CNBC Guide d’investissement de Warren Buffettqui distille le meilleur conseil du milliardaire pour les investisseurs réguliers, les choses à faire et à ne pas faire, et trois principes d’investissement clés dans un guide clair et simple.

VÉRIFIER: Les 10 meilleures villes américaines pour les retraités – Le n ° 1 n’est pas en Floride