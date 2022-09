En temps normal, les bons patrons peuvent être difficiles à trouver. Des conditions économiques turbulentes – comme une récession potentiellement imminente – peuvent aggraver la situation.

Paul McDonald, directeur exécutif principal de la société de conseil en gestion Robert Half, a quelques réflexions à ce sujet. Il est un conférencier et un écrivain fréquents sur des sujets liés à l’embauche, au lieu de travail et à la gestion de carrière, et a passé 35 ans dans le domaine du recrutement à conseiller des milliers de chefs d’entreprise et de demandeurs d’emploi.

McDonald affirme que les bons patrons sont plus importants en période de turbulences économiques qu’à tout autre moment, car leur capacité à diriger dans l’incertitude aide à conserver des employés précieux. De même, les mauvais patrons sont plus problématiques dans des conditions de type récession, car leurs actions peuvent pousser leurs collègues à la porte.

Pour l’instant, ce n’est pas une hypothèse : les Américains sont quitter la main-d’œuvre américaine dans de larges pans au milieu des craintes de récession, de l’épuisement professionnel et de l’insatisfaction au travail à l’égard de leur travail.

“Si les dirigeants veulent retenir les services de leurs employés, ils doivent comprendre que c’est toujours un bon marché pour les employés pour aller chercher un emploi. Les employés partent toujours”, a déclaré McDonald à CNBC Make It.

Plus de la moitié des Américains semblent d’accord. Dans un Enquête de juillet de Momentive et du New York Times, 52 % des personnes interrogées ont déclaré que “c’est le bon moment pour chercher un nouvel emploi”.

Dans des moments comme ceux-ci, voici les trois plus grandes erreurs commises par les patrons qui poussent les employés à démissionner, selon McDonald :