Les pires épidémies de Covid au monde alors que les experts préviennent que le Royaume-Uni ne sera pas en sécurité tant que le virus n’aura pas été maîtrisé à l’échelle mondiale alors que la liberté sur les rochers le 21 juin

COVID fait toujours des ravages dans le monde entier, car les experts ont averti que le Royaume-Uni ne serait pas en sécurité tant que le virus ne serait pas maîtrisé à l’échelle mondiale.

Cela survient alors que la « Journée de la liberté » très attendue du Royaume-Uni le 21 juin se profile alors que les craintes grandissent à propos de nouvelles variantes et du nombre de vaccinations.

Les cas britanniques ont recommencé à augmenter après être tombés à 1 613 en mai, contre 67 842 en janvier.

Des restrictions pourraient continuer à être imposées au-delà du 21 juin si le gouvernement estime qu’il n’a pas suffisamment renversé la vapeur contre Covid.

Le professeur Martin McKee, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré au Mirror : « Nous ne serons pas en sécurité tant que tout le monde ne sera pas en sécurité.

« Il faut faire plus pour s’assurer que chaque pays reçoive suffisamment de jabs. »

La propagation galopante de Covid est censée provoquer plus de variantes, ce qui pourrait saper la génération actuelle de vaccins.

Et la propagation rapide de nombreux pays est combinée à un manque de jabs qui ne fait qu’aggraver les épidémies déchaînées et la mutation du virus.

Quelque 3,1 millions de cas ont été détectés au cours des sept derniers jours dans le monde, ce qui est légèrement inférieur au total de 3,6 millions de la semaine précédente.

Cependant, de nouvelles épidémies augmentent – et les chiffres pour des pays comme le Brésil et l’Inde restent incroyablement élevés.

L’Inde a enregistré 974 404 nouveaux cas au cours de la semaine dernière, tandis que le Brésil a vu son nombre de cas atteindre 449 297.

L’Argentine et la Colombie ont également enregistré 212 975 et 175 479 cas au cours de la semaine dernière, et le virus continue de se propager aux États-Unis avec un nombre de cas de 102 975.

La Grande-Bretagne était 17e au classement mondial – mais a vu son nombre de cas au cours de la semaine dernière passer de 20 765 à 29 029, un pic d’environ 40% – le plus grand des 20 premiers pays.

D’autres augmentations inquiétantes ont été observées dans des pays comme les Philippines qui ont vu leurs cas bondir de 22%, l’Afrique du Sud qui a connu une augmentation de 20% et la Thaïlande qui a connu une augmentation de 23%.

Sur les 15 pays avec le plus grand nombre de chiffres hebdomadaires de Covid, neuf d’entre eux figurent sur la liste rouge du Royaume-Uni – tandis que six restent orange, la France, l’Iran, la Russie, la Malaisie, l’Indonésie et les États-Unis.

Cela survient au milieu des critiques sur la façon dont le Royaume-Uni a géré sa situation frontalière, certains appelant à la suppression complète de la liste orange.

Et des variantes telles que la menace continue de la variante indienne ainsi que la soi-disant variante népalaise pèsent comme une hache sur les espoirs du Royaume-Uni de se libérer du verrouillage.

Les bûchers funéraires brûlent alors que l’Inde continue d’être ravagée par Covid Crédit : Reuters

Auparavant, la People’s Vaccine Alliance (PVA) – une coalition mondiale de 50 organisations – avait parlé à The Sun Online du danger critique que représentent les nouvelles souches si un soutien accru n’est pas apporté pour aider à vacciner les gens dans le monde entier.

Il a averti, selon les estimations actuelles, que de nombreux pays en développement n’atteindront pas les niveaux de vaccination nécessaires pour mettre fin à la pandémie avant 2024.

Avec un monde connecté, toute nouvelle épidémie ou variante pourrait se propager aux pays qui ont déjà vacciné – et les nouvelles mutations pourraient être en mesure d’esquiver les anticorps donnés par les vaccins.

« Cet échec nous met tous en danger », a déclaré à The Sun Online Anna Marriott, responsable des politiques de santé chez Oxfam.

Mme Marriott a déclaré à The Sun Online : « Personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité et notre meilleure chance de rester en sécurité est de nous assurer qu’un vaccin Covid-19 est disponible pour tous.

« L’incapacité à lutter contre les inégalités mondiales en matière de vaccins augmente le risque de nouvelles mutations et met en danger toute notre sécurité. »

La PVA a déclaré qu’environ 88% des épidémiologistes interrogés ont averti qu’une faible couverture vaccinale rend plus probable davantage de mutations.

De nouvelles mutations sur le coronavirus peuvent rendre plus difficile pour le système immunitaire du corps, qui a été préparé à rechercher la souche « originale », soit par la vaccination, soit par une infection antérieure, pour la reconnaître.

Les anticorps – protéines produites par le système immunitaire pour combattre le virus – peuvent être plus faibles contre les nouvelles souches.

La menace de nouvelles souches de coronavirus signifie également que des masques et une distanciation sociale pourraient être nécessaires pour les années à venir, malgré le déploiement du vaccin, et il n’est pas clair quand les contrôles aux frontières seront assouplis.

Et il est à craindre qu’une nouvelle variante s’installe, d’autres verrouillages pourraient être nécessaires pour réprimer et arrêter la propagation.

Les ministres et les responsables travaillent sur des plans d’urgence pour déplacer la «Journée de la liberté» au mois prochain, ainsi que pour maintenir la distance et les limites des fans dans les stades.

Ceux qui sont en faveur d’un retard soutiennent que cela permettrait à plus de Britanniques d’obtenir au moins leur premier coup, tandis que le Premier ministre tient bon à la date.

Mais les ministres craignent que le 21 juin ne soit trop tôt pour prouver « définitivement » que le jab a rompu le lien entre les cas et les hospitalisations.

« Professeur Lockdown » Neil Ferguson a averti que la variante indienne pourrait encore être 100 % plus transmissible que les autres souches.

Il a déclaré que M. Johnson avait un « jugement très difficile » sur l’opportunité de déverrouiller dans 16 jours. Le taux R crucial atteint également 1,2 selon Sage, ce qui signifie que le virus est à nouveau en hausse.

Public Health England a déclaré que 278 personnes atteintes de la variante indienne avaient assisté à des A&E en Angleterre la semaine dernière, ce qui a entraîné 94 admissions pour la nuit.

Cela se compare aux 201 présences A&E la semaine précédente, avec 43 admissions.

Une source du Cabinet a déclaré à propos des plans d’urgence: « Je ne peux pas dire que nous ne nous y préparons pas, mais nous n’y sommes pas encore tout à fait. »

Un responsable du gouvernement a déclaré à Sky News : « Il serait négligent de notre part de prendre une décision sans un ensemble complet de données comme preuves.

« Bien sûr, les responsables élaborent d’autres options, mais nous nous attendons toujours à être en mesure d’aller de l’avant le 21 juin. »

M. Johnson s’est engagé à donner aux entreprises et au public un préavis d’au moins une semaine, ce qui signifie une décision le 14 juin au plus tard.