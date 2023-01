Les “pires déménageurs” du Royaume-Uni laissent le SOFA coincé dans les escaliers et endommagent les murs après avoir affirmé qu’ils “n’avaient pas le temps” de terminer le travail

UN PROPRIÉTAIRE est furieux après qu’une entreprise de meubles ait laissé son nouveau canapé coincé dans les escaliers et saccagé ses murs.

Luke Ansell, 27 ans, venait d’emménager dans sa nouvelle maison lorsqu’il a acheté le canapé Chesterfield de 2 000 £ qui a été livré la semaine dernière.

Des livreurs auraient laissé un nouveau canapé coincé dans l’escalier d’un propriétaire Crédit : Luke Ansell

Luke Ansell a déclaré que ses murs, sa rampe et son nouveau canapé étaient saccagés 1 crédit

Il a dit que les livreurs lui avaient assuré qu’ils faisaient des livraisons serrées “tout le temps” – mais le couple a abandonné le canapé-lit king-size à mi-hauteur de l’escalier.

Des photos de la tentative choquante le montrent coincé entre la rampe et les murs, avec d’énormes trous sur le plâtre environnant.

Il y a aussi des rayures sur les murs et le plafond, des éclats de peinture manquants et des rayures sur les accoudoirs en cuir.

Luke a partagé les clichés sur Facebook et quatre “adorables membres de la communauté” sont venus l’aider à le déplacer à l’étage.

Le message a été inondé de commentaires comparant le scénario à une scène de l’émission télévisée Friends dans laquelle un canapé est également coincé dans un escalier tandis que Ross crie “pivot”.

Le directeur des ventes Luke, de Bournemouth, Dorset, a déclaré : “Honnêtement, c’était incroyable.

“Le canapé coûtait plus de 2 000 £ et ils ont causé à peu près autant de dégâts en le livrant.”

Luke a dit qu’il avait montré aux déménageurs, du détaillant en ligne Designer Sofas 4U, où il voulait le canapé à leur arrivée pour effectuer le “service de gants blancs”.

Ils auraient admis que l’espace semblait “assez restreint”, mais lui ont assuré qu’ils le géreraient.

“J’ai juste dit ‘eh bien, vous êtes les experts'”, a-t-il ajouté.

“C’est une entreprise de livraison après tout, alors je les ai laissés faire.”

Mais le duo “a lutté” pour le faire passer par-dessus la rampe, puis l’a coincé à mi-chemin, incapable de le déplacer vers le haut ou vers le bas, a déclaré Luke.

Ils auraient alors annoncé qu’ils devaient retourner à Birmingham et lui auraient demandé de signer pour la livraison, mais il a refusé.

“Nous avons eu une petite dispute à ce sujet, puis ils m’ont suggéré de couper la rampe pour la sortir”, a ajouté Luke.

Il a déclaré que la société avait par la suite rejeté son récit des événements lorsqu’il s’était plaint, les livreurs ayant prétendument nié avoir jamais essayé de monter un escalier et insistant sur le fait que le canapé avait été “laissé en lieu sûr sur le palier”.

‘INCROYABLE’

Le jeune marié Luke, qui dirige le service de toilettage pour animaux de compagnie For The Love Of Dog avec sa femme Elouise, a décrit le service comme “choquant”.

“C’est une maison toute neuve que nous venons d’acheter pour un demi-million, et maintenant nous devons faire faire les travaux pour la réparer”, a-t-il fulminé.

“Ils l’ont juste laissé là-bas et sont retournés à Birmingham.

“Les chauffeurs ont également dit qu’ils n’avaient même pas essayé de le monter dans les escaliers, mais j’ai des images réelles d’eux après qu’ils l’ont livré chez moi.

“J’ai aussi une photo d’eux au bas des escaliers après que les dégâts aient été causés.

“Ils ont détruit les plaques de plâtre et endommagé toutes les plinthes en bois de l’escalier. Ils ont également endommagé le canapé.

“C’était juste une réponse choquante de la part de l’entreprise, alors j’essaie juste de sensibiliser à leurs normes de service.”

La société basée à Birmingham a déclaré à la BBC qu’elle menait une “enquête interne”.

Il a proposé de remplacer le canapé endommagé comme un “geste de bonne volonté”.

