Les pires criminels britanniques, dont Stephen Port et Charles Bronson, tueur de Grindr, « sont gardés par des officiers débutants ».

Les pires criminels de Grande-Bretagne, dont le tueur de Grindr Stephen Port et Charles Bronson, sont « gardés par des officiers débutants ».

On a reproché à l’exode du personnel pénitentiaire le risque de laisser certains des délinquants les plus dangereux du Royaume-Uni sous la surveillance d’agents inexpérimentés.

La proportion de surveillants inexpérimentés a augmenté, selon de nouveaux chiffres

Près d’un tiers des gardiens sont en poste depuis moins de trois ans, selon de nouveaux chiffres.

La proportion d’officiers débutants est passée de 5 à 27 pour cent au HMP Belmarsh, dans le sud-est de Londres, où le tueur en série Port a été envoyé, a rapporté le Mirror.

Le pourcentage est passé de 10 pour cent à 38 pour cent au HMP Woodhill à Milton Keynes, où est détenu le délinquant en série Bronson.

Charlie Taylor, l’inspecteur en chef des prisons, a qualifié le mois dernier Woodhill de « fondamentalement dangereux ».

Un rapport d’inspection a révélé que davantage de policiers partaient que rejoignaient, le personnel « votant avec ses pieds » en réponse aux « brimades et intimidations » de la part des détenus qui devenaient « monnaie courante ».

Et le nombre de gardes inexpérimentés a augmenté de 5 à 30 pour cent au HMP Frankland, dans le comté de Durham, où les prisonniers comprennent l’ancien policier Wayne Couzens qui a assassiné Sarah Everard.

Le nombre de gardiens dans les prisons de haute sécurité en poste depuis plus de trois ans est passé de 4 148 à 2 993 depuis l’arrivée au pouvoir des conservateurs en 2010, selon de nouveaux chiffres.

À l’époque, ils représentaient 91 pour cent de la main-d’œuvre, mais aujourd’hui ils ne représentent plus que 69 pour cent.

Les chiffres ont été publiés par le ministre de la Justice Damian Hinds après que le parti travailliste ait posé une question parlementaire écrite.

Shabana Mahmood, secrétaire fantôme du parti travailliste à la Justice, a déclaré : « Ces chiffres dressent un tableau sombre de la réalité d’un exode massif du personnel.

« Le roulement élevé du personnel signifie un manque d’expérience dans les quartiers pénitentiaires et les nouvelles recrues ont du mal à trouver des personnes auprès desquelles apprendre.

« Le gouvernement doit relever de toute urgence les défis auxquels le personnel pénitentiaire est confronté pour garantir une amélioration de l’engagement et de la rétention. »

M. Hinds a insisté sur le fait que le taux de démission des agents pénitentiaires était tombé à 9 % au cours de l’année précédant juin.

Il a ajouté : « Nous reconnaissons l’importance de retenir du personnel expérimenté.

« Nous avons lancé une boîte à outils de rétention dans les prisons en 2021, qui fournit aux gouverneurs le soutien et les outils nécessaires pour lutter contre les principaux facteurs d’attrition dans leur prison. »

Et il a souligné « un certain nombre de nouvelles initiatives » depuis avril de l’année dernière, notamment de nouveaux mentors pour collègues et « des investissements importants dans les salaires pour reconnaître le travail acharné de notre personnel ».

Un porte-parole du service pénitentiaire a déclaré : « Nous faisons plus que jamais pour attirer et retenir le meilleur personnel, y compris les salaires de départ des agents qui sont passés de 22 000 £ à 30 000 £ depuis 2019. »

Les agents ont reçu des caméras portées sur le corps et des scanners à rayons X pour les aider à lutter contre la contrebande de drogues qui alimentent les troubles.

Le porte-parole a ajouté : « Ces mesures fonctionnent et, en plus d’augmenter le nombre de surveillants de 4 000 depuis 2017, les taux de rétention du personnel pénitentiaire s’améliorent désormais ».

Port a été condamné à perpétuité en 2016 après avoir été reconnu coupable du meurtre d’Anthony Walgate, 23 ans, Gabriel Kovari, 22 ans, Daniel Whitworth, 21 ans et Jack Taylor, 25 ans.

Le chef a administré à ses victimes du GHB, une drogue du viol, après les avoir rencontrées sur l’application de rencontres gay Grindr.

Le voleur à main armée Bronson, emprisonné pour la première fois en 1974, a vu sa peine augmentée à plusieurs reprises pour avoir attaqué le personnel pénitentiaire et l’avoir pris en otage.

Sa dernière demande de libération a été rejetée par une commission des libérations conditionnelles en mars de cette année.

Couzens a perdu l’année dernière un appel visant à réduire la peine à perpétuité qu’un juge lui avait infligée en septembre 2021.

Le tueur de Grindr, Stephen Port, a été enfermé au HMP Belmarsh, dans le sud-est de Londres.

Parmi les détenus du HMP Woodhill à Milton Keynes figurent le voleur à main armée Charles Bronson

L'assassin de Sarah Everard, Wayne Couzens, a été envoyé au HMP Frankland dans le comté de Durham