Les “ pires craintes de la famille et des amis au cœur brisé sont confirmées ” alors que les victimes de l’explosion d’une station-service de Donegal sont nommées

La famille et les amis de HEARTBROKEN de ceux qui sont pris dans l’explosion de la station-service de Donegal voient leurs pires craintes confirmées ce soir alors que les victimes de la tragédie sont nommées.

Jessica Gallagher est l’une des dix victimes décédées dans l’explosion de gaz présumée qui a plongé l’Irlande dans le chagrin.

Leona Harper a également perdu la vie à la suite de l’explosion d’hier à la station-service Applegreen

Catherine O’Donnell a également été identifiée comme l’une des victimes de l’explosion

Gardai ne s’attend pas à d’autres victimes de l’explosion de la station-service d’horreur

Le jeune homme de 23 ans, qui étudiait à Paris, vivait dans un appartement au-dessus de la station-service lorsqu’il a été secoué par l’explosion de Co Donegal vendredi.

Catherine O’Donnell et son fils de 14 ans, James, seraient également victimes de l’explosion de gaz présumée avec le fermier Hughie Kelly, 60 ans, Martin McGill, 49 ans, et le père local de jeunes enfants James O’Flaherty.

Auparavant, Leona Harper, une talentueuse joueuse de rugby, avait été identifiée comme l’une des adolescentes tuées dans l’horrible incident.

Dans une publication sur Facebook confirmant la nouvelle de la mort de Jessica, l’homme de Letterkenny, John McGeady, a déclaré: «Je suis sûr que vous avez tous entendu parler de l’explosion de gaz à Creeslough.

“Nos pensées vont aux parents et aux deux sœurs de (Jessica) ainsi qu’à tous les amis et familles de toutes les autres victimes de cette catastrophe.”

Tous ceux qui sont morts, quatre hommes, trois femmes, deux adolescents et une fillette de cinq ans, sont décédés avant d’avoir pu être transportés d’urgence à l’hôpital.

La mort de Leona Harper a été annoncée ce soir par son club de rugby local qui a déclaré qu’elle était une partie “importante” de leur équipe U14.

S’adressant à Facebook, Letterkenny Rugby Club a déclaré: “Nous avons le cœur brisé de dire que nos pires craintes ont été confirmées. Leona Harper a tragiquement perdu la vie hier à Creeslough.

“Leona était une joueuse de rugby talentueuse et une partie importante de notre équipe féminine U14.

“Aux parents de Leona, Hugh et Donna, ses frères Anthony et Jamie, et tous ses coéquipiers, nous vous offrons nos plus sincères condoléances et notre soutien.

“Il n’y a pas de mots assez forts dans un moment de profonde tristesse comme celui-ci. Repose en paix, Leona.”

Huit autres personnes, dont un homme sorti des décombres dans un état critique, ont été transportées à l’hôpital.

L’homme a été transporté par avion à Dublin où il a été soigné la nuit dernière pour de graves brûlures.

On pense que les personnes tuées dans l’explosion à la station-service Applegreen incluent un père et une fille qui se sont arrêtés après l’école pour des bonbons quelques minutes avant l’explosion de 15h15 vendredi.

Et une mère et son fils adolescent seraient également morts ensemble dans le point de vente très fréquenté.

Tous ceux qui sont morts sont originaires de la région nord du Donegal.

Le Taoiseach Micheal Martin a visité la scène ce soir au milieu d’une énorme vague de chagrin.

Alors que la recherche était réduite, Gardai a déclaré qu’ils pensaient que tout le monde avait été retrouvé.

Le surintendant David Kelly a déclaré à l’Irish Sun: “Nous gardons l’esprit ouvert alors que l’enquête se poursuit, mais le gaz, un accident tragique, est la piste d’enquête.”

Avant de s’adresser aux médias, il a demandé un moment de silence pour les habitants perdus dans la catastrophe qui a stupéfié l’Irlande.

Se raidissant, il a demandé aux journalistes de « pardonnez-moi si je deviens un peu émotif » avant de dire : « Nous devons garder l’esprit ouvert dans la façon dont nous enquêtons sur cette affaire, mais nos informations à ce stade indiquent un accident tragique.

“C’est là où nous allons en ce moment.”

La route principale du village est restée fermée alors que le travail sinistre de tamisage des décombres se poursuivait.

Les habitants s’étaient précipités sur les lieux après avoir entendu l’explosion massive à la station-service.

Beaucoup ont utilisé leurs mains nues pour traverser l’épave, certains ont été témoins de vues terribles à la station-service près de l’arrêt de bus scolaire local.

Une chaîne humaine s’était formée alors que des morceaux de maçonnerie étaient déplacés dans le but de retrouver ceux qui étaient enterrés en dessous.

Il est entendu que certains ont entendu des cris et des hurlements provenant de l’épave de ce qui restait de la station-service.

Leurs efforts ont permis de sauver la vie d’une adolescente.

Plus tard, après que les services d’urgence et les bénévoles formés ont pris le relais, ils ont demandé aux habitants de la région de se taire dans l’espoir d’avoir des nouvelles de ceux qui étaient enterrés sous les décombres.

