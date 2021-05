Les pires condamnés à mort du monde révélés d’un meurtrier de foetus à un maniaque surnommé le «  tueur de tableau de bord  »

D’un meurtrier de foetus à un maniaque surnommé «le tueur de cartes de score», on sait que près de 20 000 personnes sont dans le couloir de la mort à travers le monde.

Chacun des prisonniers a été condamné pour une série de crimes inquiétants et horribles – et beaucoup sont dans le quartier des condamnés à mort depuis des années.

Kevin Cooper a été reconnu coupable de quatre meurtres qui ont eu lieu en Californie en 1983[/caption]

Randy Craft a tué au moins 16 jeunes hommes entre 1972 et 1983[/caption]

Selon Amnesty International, 483 personnes, à l’exclusion de la Chine, ont été exécutées l’année dernière – dont 16 femmes.

La Chine est restée le premier bourreau du monde en 2020 – mais le nombre réel d’exécutions est inconnu car les chiffres sont classés comme un secret d’État, Amnistie mentionné.

À l’exclusion de la Chine, 88% de toutes les exécutions enregistrées, y compris la décapitation, l’électrocution, la pendaison, l’injection létale et la fusillade, ont eu lieu dans quatre pays seulement: l’Iran, l’Égypte, l’Irak et l’Arabie saoudite.

L’Égypte a plus que triplé ses exécutions signalées – d’au moins 32 à au moins 107.

Ici, nous jetons un coup d’œil à certains des pires condamnés à mort au monde.

Randy Craft

Randy Craft, condamné à mort à San Quentin, était connu sous le nom de Scorecard Killer, Southern California Strangler et Freeway Killer après avoir tué au moins 16 jeunes hommes entre 1972 et 1983.

La plupart des meurtres ont eu lieu en Californie et il aurait également violé et assassiné jusqu’à 51 autres hommes.

Il a été surnommé le «tueur de carte de score» après que les enquêteurs ont trouvé une liste codée contenant des références cryptiques à ses victimes.

Randy Craft, condamné à mort à San Quentin, était connu sous le nom de « Scorecard Killer »[/caption]

Gerald Parker

Connu sous le nom de «Bedroom Basher» pour une série de meurtres sexuels brutaux dans le comté d’Orange dans les années 1970, Gerald Parker, 66 ans, a violé et assassiné cinq femmes et tué le bébé à naître d’une sixième femme.

Le mari de l’une des victimes a été condamné à tort et a passé 16 ans en prison jusqu’à ce que des preuves ADN prouvent que Parker était coupable.

Parker a été condamné à mort par injection létale en 1999 et à 64 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle et reste dans le couloir de la mort.

Il a également été giflé d’une peine de six ans de prison pour le viol d’une jeune fille de 14 ans en 1980.

Une photo du tueur en série Gerald Parker prise à l’âge de 13 ans[/caption]

David Carpenter

David Carpenter, 90 ans, est un tueur en série et violeur en série qui se trouve dans le couloir de la mort de San Quentin depuis 1988.

Il a traqué et abattu au moins 10 personnes sur des sentiers de randonnée dans des parcs près de San Francisco et a été surnommé «The Trailside Killer».

La première tentative de meurtre de Carpenter remonte à 1960 contre Lois Rinna – la mère de la star de Real Housewives of Beverly Hills, Lisa Rinna.

«C’était vraiment une mauvaise chose. Je le connaissais. Je pensais que c’était ça. Il me chevauche. Il avait un marteau dans une main et un couteau dans une autre », a-t-elle déclaré en 2019.

Elle a été poignardée à la main et frappée à la tête avec un marteau, mais a survécu après qu’un flic a repéré la voiture et a décidé de la suivre.

Carpenter a été emprisonné pendant sept ans et demi avant d’être libéré et a ensuite assassiné plusieurs femmes. Il a ensuite été condamné à mourir dans la chambre à gaz.

Arthur Brown Jr

Arthur Brown a été reconnu coupable du meurtre de quatre personnes dans une maison de Houston en 1992.

Brown et deux complices sont entrés par effraction dans la maison et ont ligoté six personnes avec des draps et les ont placées dans des pièces différentes, selon les archives judiciaires.

Les quatre victimes ont chacune reçu une balle dans la nuque et deux personnes ont survécu.

L’une des victimes, Jessica Quinones, 19 ans, était enceinte de sept mois.

Brown a été arrêté quatre mois plus tard et est dans le quartier des condamnés à mort depuis plus de 26 ans.

Kevin Cooper

Kevin Cooper, qui a maintenant 63 ans, a été reconnu coupable de quatre meurtres qui ont eu lieu en Californie en 1983.

Il est actuellement condamné à mort à la prison de San Quentin pour les meurtres brutaux de Douglas et Peggy Ryen, de leur fille Jessica, 10 ans, et de son voisin Christopher Hughes, 11 ans.

Le couple et les enfants ont été mutilés avec une hachette, tranchés avec un couteau et poignardés avec un pic à glace.

Josh Ryen, 8 ans, fils de Douglas et Peggy, a survécu à l’horrible épreuve mais s’est fait trancher la gorge.

Kevin Cooper a été reconnu coupable du meurtre d’une famille de Chino Hills et d’un voisin avec une hachette en 1983[/caption]

John Hummel

John Hummel, 44 ans, a été condamné à mort en 2011 pour les meurtres de sa femme enceinte, de sa fille de 5 ans et de son beau-père en 2009.

Les flics ont retrouvé leurs corps battus et brûlés après avoir répondu à un incendie à leur domicile, selon les archives judiciaires citées par le Texas Tribune.

Les autorités ont découvert qu’ils étaient décédés des suites de blessures contondantes dans ou près de leur lit avant que la maison ne soit incendiée.

Hummel a avoué plus tard avoir poignardé et battu sa femme avant de battre sa fille et son beau-père à mort.

Il est toujours dans le quartier des condamnés à mort et devrait être exécuté le 30 juin.

Stephen Dale Barbee

Stephen Dale Barbee est dans le couloir de la mort depuis plus de 15 ans après avoir été reconnu coupable du meurtre de son ex-petite amie enceinte et de son fils de 7 ans.

Lisa Underwood, 34 ans, a été tuée aux côtés de son fils, Jayden, à leur domicile de Fort Worth, au Texas, en 2005.

Leurs corps ont été retrouvés enterrés et sévèrement battus.

Barbee est dans le quartier des condamnés à mort depuis le 27 février 2006.

Cary Stayner

Cary Stayner, homme à tout faire dans un motel de Californie, a été condamné à mort pour le meurtre de quatre femmes en 1999.

Il a assassiné deux femmes et deux adolescents et deux des victimes avaient été brûlées au-delà de toute reconnaissance, tandis que la troisième avait la gorge tranchée et la quatrième avait été décapitée.

Stayner a plaidé non coupable des crimes horribles pour cause de folie – mais il a été déclaré sain d’esprit et reconnu coupable de quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré en août 2002.

Cary Stayner a été reconnu coupable de quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré en août 2002[/caption]

Paul Durousseau

Le tueur en série Paul Durousseau a assassiné sept jeunes femmes afro-américaines entre 1997 et 2003 – dont deux qui étaient enceintes.

Durousseau – surnommé «l’étrangleur de Jacksonville» – vivait en Floride avec sa femme et ses deux filles et occupait plusieurs emplois, dont celui de chauffeur d’autobus scolaire.

Il a violé et étranglé la plupart de ses victimes et jeté leurs corps dans des fossés les mains liées.

Il a été condamné à mort par injection létale en décembre 2007.

Paul Durousseau a assassiné sept jeunes femmes afro-américaines entre 1997 et 2003[/caption]

Quintin Jones

Quintin Jones a été arrêté en 1999 pour avoir brutalement battu sa grand-tante Berthena Bryant, 83 ans, à mort avec une batte de baseball et avoir volé 30 $ pour payer de la drogue, le Gardien rapports.

Il aurait été impliqué dans deux autres meurtres et se trouve toujours dans le quartier des condamnés à mort.

Dans un message vidéo adressé au gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, publié dans la section d’opinion du New York Times, Jones a déclaré: «J’écris cette lettre pour vous demander si vous pouviez trouver dans votre cœur de m’accorder la clémence, alors je ne soyez pas exécuté le 19 mai.

«J’ai deux semaines à vivre, à partir d’aujourd’hui.»





Rick Rhoades

Juste un jour après avoir été libéré de prison pour un autre crime, Rick Rhoades a assassiné deux frères pendant leur sommeil.

Il a sauvagement attaqué les frères, âgés de 32 et 33 ans, avec une barre d’acier et un couteau de boucher et a également volé de l’argent aux victimes, selon les archives.