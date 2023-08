Les pires catastrophes de croisière au monde qui ont plongé les voyages de luxe dans la terreur en haute mer… des chavirages aux épidémies

LE repos et la détente étant les objectifs ultimes de la plupart des vacanciers, une croisière panoramique constitue un choix évident pour une pause – mais ils peuvent rapidement se transformer en terreur en haute mer.

Des catastrophes de toute ampleur et de toute ampleur frappent les navires de croisière depuis des décennies, laissant parfois les passagers morts, blessés ou traumatisés à vie.

Trente-deux personnes ont perdu la vie lors d’une seule catastrophe de croisière au large d’une île italienne en 2012, lorsque le Costa Concordia a navigué trop près du rivage, s’est écrasé contre des rochers et a chaviré.

De nombreuses autres personnes ont été grièvement blessées dans la tragédie.

C’était le point culminant d’une série d’erreurs humaines, certains spéculant que le capitaine marié du navire, Francesco Schettino, aurait dirigé son paquebot de luxe trop près d’une île pour tenter d’impressionner sa petite amie danseuse, beaucoup plus jeune.

Les tribunaux italiens ont jugé que Schettino, quatre membres de l’équipage et un responsable de l’entreprise étaient responsables de la catastrophe et de l’empêchement d’une évacuation en toute sécurité.

Les efforts de récupération ont été les plus coûteux de toutes les épaves maritimes histoirepour un coût estimé à 1,2 milliard de livres sterling.

Un autre exemple de calamité en croisière qui a touché une corde sensible dans le cœurs de personnes à travers le monde a eu lieu en juillet 2019 et a entraîné la mort prématurée d’une fillette de 18 mois.

Le grand-père de l’enfant, Salvatore Anello, a plaidé coupable d’homicide involontaire après l’avoir placée sur le rebord d’une fenêtre du 11e étage d’un navire Freedom of the Seas qui, selon lui, était sécurisé par un morceau de verre.

La petite Chloé Wiegand est tombée à travers une ouverture et a plongé de 150 pieds jusqu’à sa mort.

La famille du petit enfant aurait été si bouleversée après la tragédie qu’elle aurait dû recevoir des sédatifs par des médecins.

Anello a été condamné par un tribunal à San Juan, Porto Rico, à trois ans de probation, que son avocat a déclaré qu’il purgerait dans son État d’origine, l’Indiana.

L’histoire nous apprend que les pirates constituent également une menace pour les passagers des paquebots de luxe, les criminels marins allant jusqu’à utiliser des armes automatiques et des grenades pour accéder aux navires et commettre des vols.

Le tristement célèbre Seabourn Spirit a été attaqué en 2005 par deux hors-bord pirates lancés depuis un vaisseau-mère au large des côtes somaliennes.

Des voyous ont menacé 300 membres d’équipage et passagers à bord avec des volées de mitrailleuses et de RPG, blessant grièvement le capitaine d’armes du navire, Som Bahadur Gurung.

L’agent de sécurité de l’époque, Michael Groves, a déclaré à la BBC : « J’ai vu une giclée de sang et il est tombé tout droit. »

« Je pensais qu’il était parti mais il a ouvert un œil. On aurait dit que la moitié de sa tête avait été arrachée. »

Heureusement, le navire a dépassé les pirates et a changé de cap.

En 2009, les passagers du navire de croisière MSC Melody ont lancé des tables et des transats sur des pirates somaliens qui tentaient d’embarquer au large des Seychelles avant que les forces de sécurité du navire n’arrivent avec des pistolets.

À l’intérieur des parois métalliques des navires de croisière, les épidémies de maladies infectieuses constituent peut-être le danger le plus probable pour les vacanciers.

Cela est devenu particulièrement évident en 2020, lorsque le Covid-19 s’est propagé comme une traînée de poudre sur les navires, tuant les passagers.

La société de voyages américaine Carnival Cruise Lines aurait enregistré 1 500 diagnostics positifs et 39 décès à bord de ses navires en avril 2020.

De nombreuses autres personnes ont perdu la vie et sont tombées malades du virus alors qu’elles étaient à bord de navires de croisière, notamment sur un navire Holland America, où quatre passagers sont morts, et sur un navire de croisière Majestic Princess, qui a accosté l’année dernière à Sydney, en Australie, avec 800 cas de Covid-19.

Mais les effets tragiques de la contagion se sont étendus bien au-delà de ceux qui ont contracté le virus, un médecin d’un navire de croisière étant si inquiet de sa propagation qu’il s’est pendu dans sa cabine.

Plus tôt cette année, des centaines de passagers et de membres d’équipage sont tombés malades à bord d’un navire Princess Cruises, signalant des symptômes tels que des vomissements et de la diarrhée.

La société a déclaré que la maladie était probablement causée par le norovirus, un virus très contagieux connu familièrement sous le nom de « virus des navires de croisière ».

Plus de 400 personnes participant à une croisière Celebrity au départ de la Californie du Sud ont été frappées par une « maladie gastro-intestinale » due à un norovirus en 2010.

Pendant ce temps, les vacanciers britanniques ont été laissés en cris et en larmes après que leurs vacanciers rituels se soient retrouvés en train de crier au large des côtes de Majorque ce week-end.

Le Britannia aurait cassé ses amarres et aurait été projeté vers le deuxième navire dimanche matin au milieu de fortes pluies et de vents de 75 mph de force ouragan.

P&O a déclaré qu’un petit nombre de personnes avaient été légèrement blessées et qu’un canot de sauvetage avait été endommagé et n’avait pas pu être réparé à bord.

Une famille à bord du navire d’une valeur de 473 millions de livres sterling a déclaré que les passagers avaient entendu une forte détonation et vu des débris flotter dans l’eau avant que le capitaine ne leur dise « ce n’est pas un exercice » et leur conseille de rester dans leurs cabines.

