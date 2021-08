Les pires attaques d’ours paresseux au monde alors que des bêtes arrachent des visages et des victimes sauvages pour avoir pris des selfies

Ils ne sont pas liés aux paresseux et ils ne se déplacent pas lentement.

Ce sont des ours agiles qui peuvent courir plus vite qu’un humain et qui attaqueront s’ils sont surpris.

L’animal a été nommé ours paresseux en raison de ses griffes épaisses et de ses dents inhabituelles.

Les ours paresseux pendent parfois la tête en bas sur les branches des arbres, un peu comme un paresseux.

Shaggy, poussiéreux et négligé, l’ours paresseux reclus a sa maison dans les forêts d’Asie du Sud.

La plupart des ours paresseux vivent en Inde et au Sri Lanka, d’autres vivent dans le sud du Népal et ils ont été signalés au Bhoutan et au Bangladesh.

Un « V » ou un « Y » de couleur crème marque généralement leur poitrine.

Ils ont une durée de vie allant jusqu’à 40 ans, peuvent atteindre jusqu’à 5 à 6 pieds et peser entre 120 et 310 livres.

L’ours paresseux est répertorié comme vulnérable sur la liste rouge des animaux menacés de l’Union mondiale pour la nature.

On estime qu’il n’y a que 8 000 à 10 000 ours vivant à l’état sauvage.

Il existe des menaces contre l’ours paresseux, notamment la perte d’habitat, le braconnage généralisé et la persécution des agriculteurs.

Les oursons paresseux sont également souvent arrachés à la nature pour devenir des ours dansants.