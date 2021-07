Les pires attaques de requins au monde alors que les bêtes rongent les têtes, déchiquettent les victimes devant les enfants et entraînent les nageurs dans les profondeurs

TRAITÉS au fond de la mer, membres arrachés et épaves traquées par des requins – les histoires de prédateurs océaniques font toujours froid dans le dos.

Avec de grands blancs qui se dirigeraient peut-être vers les eaux britanniques, nous examinons certaines des attaques les plus infâmes au monde menées par les redoutables prédateurs – bien que les experts assurent que les attaques sont très rares, avec seulement environ 80 morsures par an et la plupart non mortelles.

Lisa Mondy a déclaré que son visage était resté comme de la «viande hachée» après avoir été attaquée Crédit : Lisa Mondy/Youtube

Lisa Mondy a perdu la moitié de son sang dans l’attaque Crédit : Lisa Mondy/Youtube

VISAGE MÂCHÉ PAR GRAND BLANC

Lisa Mondy a déclaré que son visage était resté « comme de la viande hachée » après qu’un énorme grand requin blanc lui a enfoncé les dents pendant qu’elle faisait du wakeboard.

L’Australienne a perdu plus de la moitié de son sang et a eu besoin de 16 heures de chirurgie pour la ramener du seuil de la mort après avoir été attaquée au large des côtes de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

« Je regardais à peu près au fond de sa gorge », a-t-elle déclaré.

« Je ne l’ai pas vu venir, la première fois que j’ai su, c’est quand il a attrapé mon visage. Mon visage était comme de la viande hachée.

« J’ai perdu autant de sang que possible sans mourir – environ 60 pour cent. »

PÉNIS arraché

José Ernestor da Silva s’est fait arracher le pénis Crédit : FocusOn News

Jose Ernestor da Silva a été attaqué au large de la plage de Piedade près de Recife, sur la côte nord-est du Brésil.

Le requin a frappé juste au moment où les sauveteurs stationnés sur la plage avaient dit au jeune de 18 ans de se rapprocher du rivage.

Il nageait avec son frère et ses amis dans des eaux profondes près du rivage, dans une zone marquée par des panneaux avertissant des attaques de requins.

Voyant que le groupe dérivait plus loin, les sauveteurs leur ont demandé de retourner dans des eaux moins profondes.

Son pénis et son fémur ont été déchirés par la morsure de ce que l’on pense être un requin tigre, selon les médecins, et il est décédé plus tard à l’hôpital des suites de ses blessures.

TRAÎNÉ AU FOND DE LA MER

Rodney Fox est considéré comme l’un des survivants d’attaques de requins les plus chanceux Crédit : Alamy

Rodney Fox avait 23 ans lorsqu’il a été traîné au fond de l’océan par un grand requin blanc au large des côtes australiennes.

Il est généralement considéré comme l’un des survivants de requins les plus chanceux, bien qu’il lui reste 462 points de suture – et l’une des dents du prédateur dans son corps.

Rodney participait aux championnats de chasse sous-marine d’Australie du Sud lorsqu’il a été attaqué le 8 décembre 1963.

« J’ai ressenti cet énorme crash et j’ai été projeté dans l’eau. Je pensais qu’un sous-marin m’avait touché », a-t-il déclaré à Stories of the South.

Incroyablement, la première chose à laquelle il a pensé était de s’attaquer à la bête et de lui arracher l’œil afin de réussir à la serrer dans ses bras.

Mais il a dû lâcher prise et est remonté à la surface.

Le requin avait enfoncé ses dents dans son corps, lui ouvrant les poumons et fracassant ses côtes avec son omoplate et une artère exposée.

Sentant le sang, la redoutable créature revint et réussit à mettre le flotteur de pêche de Rodney dans sa bouche.

Le flotteur était toujours attaché à lui et le requin a ensuite plongé au fond de l’océan mais à quelques secondes de la noyade, la ligne s’est cassée dans la gueule du requin.

LES SURVIVANTS DE NAUFRAGES MANGEES

L’histoire de l’USS Indianapolis a été adaptée dans un film sorti en 2016

Après avoir survécu au naufrage de leur navire de guerre, les 900 survivants de l’USS Indianapolis sont restés impuissants dans les eaux infestées de requins de la mer des Philippines.

Le navire était en mission secrète pour livrer de l’uranium pour la bombe atomique d’Hiroshima, qui a été larguée une semaine plus tard en août 1945.

Dans la nuit du 30 juillet, un sous-marin japonais a tiré six torpilles sur l’Indianapolis, et deux l’ont touché directement.

Les survivants blottis dans des radeaux fragiles ont été attaqués par des requins océaniques.

L’un de ceux qui l’ont fait, Edgar Harrell, s’est souvenu d’avoir entendu un «cri à glacer le sang» alors que chaque victime était entraînée vers son destin.

« Tout ce que nous avons entendu, c’était des hommes mangés vivants. Chaque jour, chaque nuit », a déclaré Harrell au Sun Online.

« Vous trouveriez votre copain et l’examineriez et constateriez qu’il est éventrée, ou que le fond a disparu. »

Finalement, 579 ont été tués par les bêtes avant que le reste des survivants ne soit repéré par un avion et secouru.

MAMAN MANGEE DEVANT LA FAMILLE

La mort horrible de Shirley Ann Durdin reste l’une des attaques de requins les plus tristement célèbres au monde.

La femme de 33 ans a été tuée alors qu’elle plongeait à la recherche de coquilles Saint-Jacques dans la baie de Peake, en Australie-Méridionale, alors que sa famille aimante regardait depuis le rivage à 150 mètres.

Selon des témoins oculaires, un grand requin blanc géant estimé à 20 pieds de long l’a déchirée en deux.

Son mari Barry aurait crié « elle est partie, elle est partie » alors que le requin mâchait sa chair ensanglantée, a-t-on appris.

Tragiquement, au moment où les sauveteurs sont arrivés sur les lieux, tout ce qui restait de Shirley était un torse flottant sans tête.

Et alors que les secouristes tentaient de récupérer ses restes, le requin impitoyable est revenu et l’a également dévoré.

MORT APRÈS LA MORDURE DU BRAS

Marcelo Rocha Santos, 51 ans, aurait bu avec des amis avant d’entrer dans l’eau et aurait été mortellement mordu.

Un passant a filmé le corps de la victime alors qu’il gisait immobile sur le sable peu après son plongeon.

Il souffrait de blessures horribles, notamment une main manquante et un morceau de sa jambe mordu.

L’attaque macabre s’est produite vers 14 heures sur la plage de Piedade dans la ville brésilienne de Jaboatao dos Guararapes.

La plage est considérée comme un point chaud pour les attaques de requins, car elle est ouverte et non protégée par des récifs.

Les amis de Marcelo ont amené la victime sur le rivage, où il est tombé au sol inconscient.

Bien qu’on ne sache pas quel type de requin l’a attaqué, les experts disent qu’il s’agissait probablement d’un requin bouledogue (Carcharhinus leucas) ou d’un requin tigre (Galeocerdo cuvier).

QUATRE TUÉS EN 12 JOURS

Les morts horribles se sont produites au large des côtes du New Jersey lors d’une vague de chaleur en juillet 1916.

La première victime a été Charles Vansant, qui a saigné à mort après que des requins ont arraché la chair de la cuisse du jeune homme de 25 ans alors qu’il allait nager en début de soirée.

Il a été suivi par Charles Bruder, 27 ans, qui a été tué après qu’un requin lui a déchiré l’abdomen et lui a coupé les jambes alors qu’il nageait au large de la plage.

Le plus jeune à mourir était Lester Stillwell qui a été traîné sous l’eau alors qu’il pataugeait dans un ruisseau avec des amis.

Stanley Fisher, 24 ans, a plongé dans l’eau à la recherche de Stillwell mais a lui-même été attaqué par le requin et saigné à mort.

Le corps mutilé de Lester a été retrouvé échoué à 150 pieds en amont deux jours plus tard.