Les pires attaques de kangourous au monde alors que les bêtes sont victimes d’un coup de poing et écrasent la tête des enfants

Les kangourous peuvent sembler dociles en apparence, mais lorsque les créatures deviennent voyous, les conséquences peuvent être dévastatrices.

Avec la capacité de terrasser les humains avec un seul coup de poing et des griffes acérées comme des rasoirs. ainsi que des mâchoires en forme d’étau, les bêtes ont un côté sauvage.

Un touriste attaqué par un kangourou

Mitchell Robinson sur le point d’être terrassé par un roo Crédit : Facebook

Les puissants marsupiaux ont des pattes arrière puissantes qui leur permettent de sauter de 30 pieds et de voyager à 35 mph.

Mais leurs jambes et leurs griffes peuvent également être utilisées pour se battre – et pour battre des humains.

Oubliez Skippy, le kangourou est un animal avec lequel vous ne voulez certainement pas jouer.

UN PUNCH KNOCK OUT

Un coup de pied de kangourou suffit facilement à abattre un humain et le coup peut laisser de profondes entailles.

Les photos montrent un touriste se faisant écraser par l’une des créatures sur un site populaire près du lac Macquarie en Australie.

Le député local Greg Piper a déclaré: «Dans la plupart des cas, ils ont donné des coups de pied, se sont griffés le visage et se sont débattus avec des gens, provoquant des lacérations ou des égratignures importantes.

« Récemment, l’un d’eux a attaqué un homme, qui a eu besoin de 17 points de suture au visage. »

Le voyagiste Shane Lewis a déclaré qu’il tentait d’avertir les touristes sans méfiance du danger d’attaques de kangourous.

« Nous essayons de leur faire peur pour qu’ils ne soient pas naïfs et qu’ils pensent qu’ils sont mignons et câlins en leur montrant les photos, ce qui peut arriver, et en ne leur donnant pas à manger », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, un père a découvert ce que c’était que d’être terrassé par un kangourou.

Mitchell a été envoyé voler par un seul coup Crédit : Facebook

Hunter Joshua Hayden a été éliminé Crédit : Document à distribuer

Des images saisissantes ont capturé Mitchell Robinson en train d’être décoré par la créature dans sa propre cour avant en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

Il montre le grand roo mâle se dressant vers l’homme avant de sauter vers lui et de déclencher une attaque rapide avec ses pieds et ses pattes.

Le chasseur Joshua Hayden avait un kangourou dans la ligne de mire de son arme et sa mâchoire était cassée lorsque l’animal a lancé une frappe préventive et l’a assommé.

Le jeune de 19 ans était avec son frère à la recherche d’animaux sauvages à abattre en Australie-Occidentale lorsque l’attaque s’est produite, selon l’agence australienne ABC News.

Le couple a d’abord repéré trois kangourous, mais l’un a disparu et l’adolescent a passé la tête par la fenêtre de la voiture en mouvement pour cibler les deux autres.

L’animal qui avait disparu puis est réapparu, a chargé la voiture et a attaqué, selon des informations.

Joshua a déclaré qu’il croyait être inconscient pendant environ 30 secondes après avoir été touché.

« Je me suis réveillé et mon frère essayait de me dire ce qui s’était passé », a-t-il déclaré.

JOUÉ COMME UNE POUPÉE DE CHIFFON

Debbie Urquhart a été sauvage alors qu’elle courait

Debbie dit qu’elle a été traumatisée après son épreuve

Debbie Urquhart a été attaquée par un homme de 6 pieds 5 pouces alors qu’elle partait courir tôt le matin près de chez elle à Melbourne, en Australie.

L’entraîneur personnel a déclaré que le kangourou l’avait frappée à plusieurs reprises sur le côté droit de son corps, avait déchiré ses vêtements et « m’a jeté comme une poupée de chiffon ».

Mme Urquhart a même fait le mort dans le but d’arrêter l’attaque et a réussi à s’échapper pour se mettre en sécurité après la fuite du kangourou.

Elle a ensuite couru environ 300 mètres pour rentrer chez elle, criant et couverte de sang.

« Il m’a mis en pièces », a déclaré Mme Urquhart.

«Il n’arrêtait pas de me donner des coups de pied et j’essayais de ramper.

« Il m’a laissé un peu et j’ai pensé qu’il allait revenir et me tuer. »

CHOMPÉ SUR LA TÊTE DE LA FILLE

La tête de Chenyenne White a été mordue par un kangourou Crédit : WFAA4B

Le kangourou est filmé se profilant avant la mutilation Crédit : WFAA4B

Le moment où le kangourou va pour Cheyenne

Chenyenne White visitait un parc safari lorsqu’un kangourou a sauvagement l’enfant de neuf ans.

La rencontre avec le kangourou avait bien commencé mais soudain, il a enfoncé ses doigts griffus à travers la clôture du parc et a mordu la fille alors qu’elle était penchée.

Elle a été tellement mutilée qu’elle a dû être soignée avec 14 points de suture à la tête.

Maman Jennifer filmait la visite de sa famille dans un parc safari lorsque l’animal sauvage est soudainement sorti de l’enclos et a sauvagement sa fille Cheyenne.

Des images terrifiantes montrent l’animal attraper Cheyenne par les cheveux alors qu’elle se penche et la mord à l’oreille.

Mme White a déclaré à la WAFF: « Vous vous culpabilisez parfois, comme, vous savez, ‘pourquoi l’ai-je emmenée au parc ce jour-là?, ‘pourquoi l’ai-je emmenée voir le kangourou?' »

VISAGE TRANCHÉ PAR LES GRIFFES

Dina craignait d’être éventrée Crédit : Canal 9

Une femme a subi d’horribles blessures au visage et craignait d’être éventrée après avoir été attaquée par un kangourou alors qu’elle promenait son chien.

La victime – identifiée comme étant Dina – venait de la laisser lâcher son animal de compagnie lorsqu’elle s’est retrouvée face à face avec la créature géante.

Lorsque le kangourou a commencé à chasser son chien, elle a été sauvage alors qu’elle tentait d’intervenir.

Elle a déclaré à 9News : « J’ai couru sur le talus pour essayer d’éloigner mon chien, mais sans me rendre compte que je n’étais qu’à trois ou quatre mètres derrière le roo.

« Et c’est à ce moment-là que j’ai senti que le roo paniquait et pensait » Je suis attaqué de tous les côtés.

« Il m’a regardé et je savais ce qui allait se passer.

« Quelque chose m’a fait me retourner. Il m’a attaqué par derrière et il m’a fait tomber au sol. »

« Il m’a crevé l’arrière de la jambe, je sais maintenant que si je ne m’étais pas retourné, j’aurais probablement été éventrée. »

« Il a commencé à me frapper et à me sauter dessus et j’ai fait le mort. »

« J’AURAIS SAIGNÉ À MORT »

Linda Smith a été attaquée par des kangourous dont elle s’occupait Crédit : Canal 9

Faune Linda Smith a eu des côtes cassées et des blessures internes après avoir été attaquée.

Elle était avec son mari, Jim, en train de nourrir les kangourous dont elle s’occupait comme ils l’avaient fait tant de fois auparavant, lorsqu’elle a remarqué que son mari était attaqué.

« Je pensais que j’allais saigner à mort à ce moment-là », a déclaré l’homme de 64 ans à news.com.au.

«Ce kangourou est entré et j’ai pensé bon sang, c’est l’un des kangourous que nous avons élevés. Il était d’un énorme gris, il aurait au moins six pieds.

Son mari a déclaré que l’attaque de roo l’avait laissé « craignant pour ma vie à un moment donné » lui avait d’abord frappé la tête avant de lui donner des coups puissants et puissants sur le ventre et la jambe.

ATTERRISSAGE DIFFICILE

Jonathan Bishop a été attaqué alors qu’il touchait le sol

Le parapente Jonathan Bishop a trouvé deux kangourous déchaînés qui couraient vers lui alors qu’il touchait le sol.

Des images capturées sur sa GoPro montrent que l’un d’entre eux se dirige vers l’homme de 35 ans, rapporte le Mirror.

Le pensant comme un roo amical, l’homme peut être entendu dire: « Quoi de neuf Skip? »

Mais l’animal délivre alors un une-deux avant de repartir rejoindre son compagnon.

« Je pensais que c’était juste être amical au début. J’ai eu peur quand il a commencé à m’attaquer », a-t-il déclaré.