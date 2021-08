Les pires attaques de chiens au monde révélées alors que les animaux de compagnie maltraitent les enfants et laissent les propriétaires avec des blessures d’horreur

Le meilleur ami de l’HOMME peut également être le plus dangereux avec des mutilations et des morsures de chiens enragés à blâmer pour les 25 000 décès chaque année.

Et de nombreuses personnes qui survivent à des attaques canines se retrouvent avec des blessures épouvantables qui changent leur vie.

Lorsque les chiens frappent, leur morsure est certainement pire que leur aboiement.

Au Royaume-Uni, il y a 250 000 admissions à l’hôpital chaque année, selon les statistiques britanniques.

Les États-Unis, qui comptent quatre fois la population du Royaume-Uni, ont enregistré environ 4,7 millions de morsures de chiens chaque année.

La plupart sont mineurs et peuvent être rapidement nettoyés et cousus.

Mais des images horribles révèlent le résultat terrible après que des compagnons fidèles se soient retournés contre leurs propriétaires ou attaquent au hasard des étrangers.

Les visages, les doigts, les lèvres ou les paupières peuvent être arrachés en un instant lorsque les chiens vont mal.

LAURA HOLMES

SWNS : Service de presse du Sud-Ouest

Terrifiée, Laura Holmes, 21 ans, craignait pour sa vie après que l’Akita américain l’ait attaquée au domicile du propriétaire du chien[/caption]

La jeune femme de 21 ans, enceinte de sept mois, a été marquée à vie en 2014 après qu’un Akita américain de sept pierres déchaîné lui ait déchiré le visage.

La propriétaire de chien Tracie Taylor est devenue la première personne au Royaume-Uni à être poursuivie en vertu de nouvelles lois strictes à la suite de la maltraitance.

Taylor, 49 ans, a été condamnée à 16 semaines de prison avec sursis après avoir admis « avoir un chien dangereusement hors de contrôle ».

Le chien avait déjà attaqué quelqu’un d’autre en 2009, mais Taylor a échappé aux poursuites parce que cela ne s’était pas produit en public.

Il s’est jeté sur Laura seulement 24 heures après que les flics ont reçu de nouveaux pouvoirs pour inculper les propriétaires irresponsables.

Elle avait besoin de plus de 60 points de suture au visage et avait besoin d’une intervention chirurgicale d’urgence après avoir été mutilée dans une maison de Nottingham.

Les blessures étaient si graves que Laura a dû accoucher par césarienne. Les médecins craignaient qu’elle ne puisse pas supporter la douleur de l’accouchement.

Elle avait encore du mal à manger et à boire et a dû subir des années de chirurgie corrective supplémentaire pour ses horribles blessures au visage.

ANNIE NOLAN

Instagram / Annie Nolan

Annie Nolan montre ses horribles blessures après avoir sauté d’une voiture pour briser un combat de chiens vicieux[/caption]

Une AFL WAG et blogueuse australienne a subi des blessures horribles et a dû subir une transfusion sanguine après avoir tenté d’arrêter un combat de chiens vicieux.

Annie Nolan, l’épouse de la star à la retraite des Western Bulldogs, Liam Picken, conduisait à Melbourne lorsqu’elle a aperçu un petit chien blanc mutilé par un animal plus gros.

Elle a sauté de la voiture et a tenté de séparer les chiens de combat, mais a été mordue à la main et transportée d’urgence à l’hôpital.

La mère de trois enfants a depuis partagé des photos graphiques de ses mains, de son visage et de ses vêtements couverts de sang.

Elle a eu besoin d’une transfusion sanguine pour éviter de vilaines infections.

Son petit chien blanc, qui a survécu à l’attaque mais a nécessité un traitement vétérinaire.

CAMDON BOZELL

Mercure

Camdon Bozell, 6 ans, après l’attentat[/caption]

Un enfant de six ans a subi des blessures qui ont changé sa vie en avril lorsqu’il a été mutilé par leur chien de compagnie « adorable », Chaos, cinq ans, chez sa grand-mère à Schoolcraft, dans le Michigan.

Le chien de compagnie a attaqué le visage de Camdon dans un accès de rage après s’être levé pour prendre une collation et a dû être retiré du garçon par sa grand-mère héroïne, qui a été alertée par les cris de Camdon alors qu’il était dans la salle de bain.

L’écolier a dû subir une chirurgie plastique pour reconstruire son visage et a laissé des cicatrices permanentes à la suite de l’horrible attaque.

Les ambulanciers ont dit que c’était la pire chose qu’ils aient jamais vue.

Maman Tristin, qui vit maintenant à Plainwell, Michigan, avertit les autres parents de ne pas laisser les chiens de compagnie sans surveillance avec les enfants.

Le pitbull de cinq ans a reçu l’ordre d’être abattu par la police.

Presse Mercure

Le chien de compagnie de la grand-mère du garçon, Chaos, cinq ans, qui l’a mutilé[/caption]

PUITS RYDER

PRESSE MERCURE

Le jeune garçon a perdu la totalité de sa joue droite, le bas de sa paupière, 75 % de sa lèvre, ses dents ont été écrasées et il a subi une fracture du bras et une perforation du poumon droit.[/caption]

L’enfant de cinq ans s’est fait arracher la moitié du visage par deux rottweilers jaloux lors d’un voyage de Thanksgiving en 2014 qui s’est terminé par une tragédie.

Ryder et sa mère visitaient la maison d’un ami de la famille lorsque Ryder a été attaqué par deux rottweilers.

Cela l’a laissé définitivement défiguré, comme le montrent les images publiées par sa mère.

Il a fallu 50 interventions chirurgicales pour reconstruire son visage.

Le bambin traumatisé, âgé de seulement 21 mois lorsqu’il a été mutilé par les chiens de 100 livres, a perdu la totalité de sa joue droite, le bas de sa paupière et 75 pour cent de sa lèvre.

Ses dents ont été écrasées et il a subi une fracture du bras et une perforation du poumon droit.

La maman affolée Brittany, 31 ans, a raconté comment des étrangers dans la rue font encore des commentaires désagréables sur le jeune et il a même été surnommé un «monstre» dans la cour de récréation.

Les médecins ont averti Brittany de se préparer au pire, mais malgré les attentes du médecin, Ryder a défié les probabilités, apprenant à manger et à boire, fréquentant l’école maternelle et la maternelle.

Mercure

Ryder a bandé autour de son visage alors qu’il récupère[/caption]

KAMIKO DAO TSUDA SAELEE

Kamiko Dao Tsuda-Saelee, six mois, jouait dans un trotteur dans la maison de sa famille à Las Vegas lorsque le pit-bull familial l’a soudainement attaquée en mai 2017.

Sa mère héroïne, Layla Tsuda, est intervenue et a réussi à retirer le chien, mais elle avait déjà subi un grave traumatisme contondant à la tête, KTNV rapports.

La fillette de six mois, originaire d’Hawaï, a été transportée d’urgence à l’hôpital mais a succombé à ses blessures peu de temps après.

La mère du jeune a dit KHN elle était allée aux toilettes pendant une minute et avait trouvé le chien de la famille en train d’attaquer sa fille à son retour.

Dans une déclaration, la maman dévastée a déclaré: « Je n’ai pas de mots pour expliquer ma douleur. »

Elle a ajouté que le chien, nommé Mana, vivait avec la famille depuis neuf ans et n’avait mordu personne pendant cette période.

Le chien était un animal de compagnie bien-aimé avant l’attaque d’horreur.

Clark County Animal Control a retiré le chien quelques heures après l’incident après que la famille désemparée l’a rendu – et il a été endormi.

ISABELLE DINOIRE

News Group Newspapers Ltd

Après la greffe de visage réussie[/caption]

Isabelle Dinoire a été la première personne à subir une greffe partielle du visage, après que son croisement de labrador retriever l’ait mutilée en mai 2005.

Après avoir pris une overdose de somnifères, la Française s’est réveillée allongée au bord d’une mare de sang, avec son Labrador de compagnie à ses côtés.

Le chien l’avait apparemment trouvée inconsciente, et alors qu’il essayait de la réveiller, il lui a rongé le visage.

Lorsqu’elle a ensuite essayé d’allumer une cigarette, Isabelle s’est rendu compte que ses traits du visage manquaient.

Les blessures à la bouche, au nez et au menton étaient si extrêmes que les médecins ont exclu une reconstruction de routine du visage.

Mais à la place, ils ont proposé une greffe de visage révolutionnaire.

En 2016, Mme Dinoire, 49 ans, a succombé à deux types de cancer après une décennie de prise de médicaments puissants pour supprimer son système immunitaire.

Mais on a découvert que sa tumeur n’était pas causée par les médicaments.

SYLVIA BAILLIE

Stewart Robertson

Les chirurgiens ont perdu le nombre de points de suture qu’ils utilisaient pour recoudre le visage de Sylvia Baillie[/caption]

En 2016, la femme de 61 ans a subi d’horribles cicatrices après que le puissant Akita japonais de son voisin lui a serré les mâchoires au visage lors d’une veillée funèbre.

Les chirurgiens ont perdu le compte du nombre de points de suture qu’ils utilisaient pour coudre sa joue, ses lèvres et son oreille ensemble après les semaines de maltraitance avant son 60e anniversaire en juillet 2016.

Elle a dû déménager chez elle pour éviter le propriétaire du chien et a révélé qu’elle était tellement traumatisée qu’elle avait peur de sortir seule.





Sylvie a déclaré au Daily Record: « J’ai l’impression que tout le monde me regarde partout où je vais.

« Dans le froid, ma peau s’embrase, elle devient violette et puis on voit les cicatrices. Ça pique par mauvais temps et j’ai perdu la sensation dans certaines parties de mon visage.

« Je dois boire avec une paille – même du thé et du café. J’étais toujours en ville. Maintenant, je ne quitte jamais l’appartement tout seul.

Leeanne McHugh, alors âgée de 36 ans, et Patrick Maher, alors âgé de 46 ans, ont chacun été emprisonnés pendant 12 mois pour avoir été en charge d’un chien dangereusement incontrôlable.