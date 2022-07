Les pires aliments et boissons pour vos dents

Quels types d’aliments sont mauvais?

Les aliments sucrés – et en particulier ceux composés de saccharose ou de sucre de table – sont particulièrement mauvais pour vos dents car les bactéries nocives se développent sur eux, a déclaré le Dr de Aguiar Ribeiro. Vous pouvez souvent trouver du saccharose dans de nombreux aliments transformés et boissons sucrées comme les bonbons, les pâtisseries, les concentrés de jus de fruits et les sodas.

De plus, tous les aliments collants, gluants ou caoutchouteux – comme les bonbons gélifiés, les fruits secs, les sirops et les bonbons – restent coincés dans les coins et recoins de vos dents et les espaces entre eux. Lorsqu’un excès de sucre persiste sur vos dents, des bactéries nocives peuvent le stocker dans leurs cellules, “comme un garde-manger à l’intérieur d’elles”, a déclaré le Dr de Aguiar Ribeiro, et continuer à produire de l’acide pendant des heures après avoir mangé.

Certaines boissons – comme les sodas sucrés, les jus de fruits, les boissons énergisantes et les milkshakes – sont également de gros contrevenants. Ils vous lavent les dents dans des solutions collantes et sucrées, et ils sont acides en plus. “Nos dents commencent à se décomposer lorsque le niveau d’acide dans la bouche descend en dessous d’un pH de 5,5”, a déclaré le Dr Rocio Quinonez, professeur de dentisterie pédiatrique à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, et “les sodas ont tendance à avoir un pH autour de 3 à 4.

D’autres boissons gazeuses comme les seltz sont également acides. Il en va de même pour les cafés et les boissons alcoolisées qui sont souvent consommés avec des sirops sucrés et des mélangeurs.