Les pires aliments et boissons pour une bonne nuit de sommeil

Si vous faites partie des des millions d’Américains ont du mal à dormir, vous avez probablement essayé tous les remèdes dont on parle le plus. Peut-être y a-t-il du thé à la camomille dans votre garde-manger et des suppléments de mélatonine dans votre armoire de salle de bain. Vous savez déjà que ce n’est pas une bonne idée de consommer de la caféine en fin d’après-midi et que même si ce verre de vin peut vous aider à vous endormir au début, vous allez vous réveiller au milieu de la nuit en le regrettant.

Vous avez toujours du mal ? Vous pourriez consommer sans le savoir quelque chose qui est à blâmer. Selon les médecins du sommeil, il existe plus d’aliments et de boissons qui peuvent perturber le sommeil qu’on ne le pense. Voici sept aliments et boissons que les médecins du sommeil recommandent d’éviter si vous avez du mal à dormir. De plus, ils offrent des conseils sur les aliments qui fonctionneront pour vous et non contre vous.

7 aliments et boissons qui, étonnamment, peuvent causer des problèmes de sommeil

1. Aliments épicés

Manger des ailes de poulet chaudes ou du curry au dîner peut causer des problèmes de sommeil lorsque vous vous couchez. Dr Abhinav Singh, médecin certifié en médecine du sommeil et en médecine interne, est directeur médical de l’Indiana Sleep Center et évaluateur médical pour Fondation Sommeil. Il a déclaré au HuffPost que manger des aliments plus épicés que ceux auxquels vous êtes habitué peut augmenter l’acidité de l’estomac, ce qui peut provoquer des reflux acides et rendre le sommeil difficile. Singh a expliqué que l’acide gastrique est déjà naturellement plus élevé la nuitet s’il continue d’augmenter, cela peut perturber le sommeil.

Dr Ruchir P. Patel, médecin en médecine du sommeil et directeur médical de l’Insomnia and Sleep Institute of Arizona, est d’accord. « Manger des aliments épicés avant d’aller au lit peut provoquer des reflux acides, ce qui peut déclencher un réveil excessif du cerveau. »

En plus de déclencher des reflux acides, a déclaré Singh, les aliments épicés peuvent donner une sensation de chaleur plus élevée, ce qui peut également perturber le sommeil.

2. Pizza (ou n’importe quoi avec de la sauce tomate)

Patel a déclaré que beaucoup de gens ne réalisent pas que la sauce tomate peut être un déclencheur de reflux acide, qui peut perturber le sommeil de la même manière que l’effet des aliments épicés. Cela signifie que manger une pizza ou des spaghettis pour le dîner pourrait vous tenir éveillé.

En général, a déclaré Patel, il est préférable d’éviter de manger des aliments riches en sodium et en graisses saturées (comme la pizza, surtout si elle contient du pepperoni) trois heures avant de se coucher, car il faut plus de temps pour digérer, ce qui peut alors engendrer des problèmes de sommeil.

3. Des hamburgers

Comme la pizza grasse, les hamburgers sont un autre aliment qui prend plus de temps à digérer par le corps. Pour cette raison, a déclaré Singh, manger un gros hamburger juteux trop près de l’heure du coucher pourrait vous empêcher de dormir, surtout s’il contient du ketchup, ce qui, encore une fois, peut déclencher un reflux acide perturbant le sommeil.

Si vous voulez un hamburger qui vous aidera à dormir plutôt que de le perturber, choisissez un hamburger à base de plantes à base de lentilles, qui, selon Singh, sont plus faciles à digérer, ou, si vous allez manger du bœuf, optez pour une coupe aussi maigre que possible. possible.

4. Glace

Vous voudrez peut-être résister à un bol de glace en dessert si vous avez des problèmes de sommeil. Dr Raj Dasgupta, Le conseiller médical en chef de Sleep Advisor, a déclaré au HuffPost que les aliments riches en sucre, comme la crème glacée, peuvent vous tenir éveillé. « La teneur élevée en sucre peut provoquer des fluctuations de votre glycémie, provoquer des problèmes d’estomac et vous maintenir alerte à l’heure du coucher, vous empêchant de vous détendre et de vous endormir », a-t-il déclaré.

Singh a également déclaré que la glace au chocolat en particulier peut vous tenir éveillé. « Beaucoup de gens ne savent pas que le chocolat contient de la caféine », a déclaré Singh, ajoutant que le chocolat noir contient plus de caféine que le chocolat au lait. Singh a expliqué que la teneur élevée en graisses, en sucre et en caféine de la glace au chocolat est un triple coup dur en termes de perturbation du sommeil.

5. Lait

Dans les films, les émissions de télévision et les livres pour enfants, les enfants reçoivent souvent un verre de lait avant de se coucher. Mais dans la vraie vie, a déclaré Patel, cela peut rendre l’endormissement plus difficile.

« Le lait peut déclencher des reflux acides« , a-t-il déclaré, ajoutant que cela peut arriver aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Patel a expliqué que le lactose présent dans le lait peut être problématique. Si vous êtes sujette aux reflux acides mais que vous souhaitez boire du lait le soir, son conseil est de choisir un lait végétal, sans lactose et qui ne devrait pas provoquer de symptômes.

6. Eau vitaminée

Bien que la plupart des gens sachent que la caféine peut perturber le sommeil, Patel a révélé que tout le monde ne se rend pas compte qu’il consomme quelque chose qui contient de la caféine. « Certaines marques d’eau sophistiquées, comme Vitaminwater, peuvent avoir jusqu’à 50 milligrammes de caféine, » il a dit. Singh a ajouté que certaines boissons ou poudres électrolytiques peuvent également contenir de la caféine.

7. Menthe poivrée

Sucer une menthe poivrée après le dîner ou siroter un thé à la menthe semble plutôt inoffensif. Mais Singh a déclaré que cela peut causer des problèmes de sommeil à certaines personnes. Pourquoi? Comme beaucoup d’autres aliments sur cette liste, il a dit que la menthe poivrée peut déclencher des reflux acides, un lien dont la plupart des gens ne sont pas conscients.

Grace Cary via Getty Images Une poignée de noix est une option judicieuse pour une collation au coucher.

Que manger à la place

Maintenant que nous savons que les aliments gras, les aliments épicés et les glaces sont exclus du menu, que se passe-t-il ? peut tu manges qui jouera en ta faveur ? Les trois médecins du sommeil recommandent de manger un dîner comprenant des glucides complexes, des fibres et des protéines maigres. Exemples de glucides complexes riches en fibres sont la plupart des légumes, du riz brun, des lentilles, des haricots, du pain de blé entier et du quinoa. Des exemples de protéines maigres sont volaille et poisson.

Dasgupta a expliqué que ces types d’aliments favorisent une digestion saine, ce qui est bon pour le sommeil. La recherche scientifique le confirmemontrant qu’une alimentation riche en fibres, en glucides complexes, en protéines et en graisses insaturées est liée à un bon sommeil.

Singh dit que le moment des repas est également important. Si vous prévoyez de manger avant de vous coucher ou si vous souhaitez une collation le soir, il recommande de garder une petite portion, inférieure à 300 calories. « Une poignée de noix est une bonne collation nocturne car elle contient des fibres et des graisses insaturées », a-t-il déclaré.