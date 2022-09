Les pires aéroports pour les retards et les annulations cet été

(CNN) — L’été est presque officiellement terminé et cela signifie que le béguin pour les voyages aériens de la saison – et, espérons-le, le chaos – devrait se calmer.

Le dernier grand week-end de voyage d’été pour les Américains s’est terminé sur une note relativement élevée.

Le taux d’annulation de vols pour le week-end de la fête du Travail était de 0,6%, une baisse substantielle par rapport à la moyenne estivale de 2,2% du week-end du Memorial Day de la fin mai au 1er septembre, selon les données du site de suivi des vols FlightAware.

Mettez cela sur le compte de divers facteurs, explique Kathleen Bangs de FlightAware, y compris un temps excellent – ​​pour la plupart – à travers les États-Unis.

“Mais le mérite revient également aux compagnies aériennes pour avoir augmenté leur personnel au cours de l’été”, a déclaré Bangs, ancien pilote de ligne et porte-parole de FlightAware.

La bonne performance est survenue un week-end où le nombre de passagers contrôlés aux points de contrôle de la US Transportation Security Administration a dépassé les volumes de passagers de 2019 pour la première fois au cours d’un week-end de vacances depuis le début de la pandémie.

Le week-end est-il un signe avant-coureur de niveaux inférieurs de perturbations à venir ?

L’automne – vers la fin septembre, et surtout octobre – “est le point idéal pour les compagnies aériennes, car les retards et les annulations météorologiques devraient être minimisés au cours de cette prochaine saison intermédiaire avant l’hiver”, a déclaré Bangs par e-mail, avec la mise en garde qu’un ouragan serait signifie “tous les paris sont ouverts”.

Alors que les espoirs sont grands pour un ciel plus doux à venir, il est indéniable que les voyages aériens en été ont été un gâchis aux États-Unis et dans le monde.

Alors, quels aéroports ont finalement le moins bien résisté cet été en termes de pourcentages de vols retardés et annulés ?

Voici comment les choses se sont déroulées aux États-Unis et dans le monde (sur la base des données de FlightAware du 27 mai au 5 septembre) :

Les pires aéroports américains pour les retards et les annulations cet été

Tous les aéroports américains avec les pourcentages les plus élevés de retards à l’arrivée ont vu un quart ou plus de leurs vols cet été retardés, Chicago Midway ayant enregistré près de 38 % de retard.

Les aéroports de la région de New York ont ​​également connu des retards, avec JFK et Newark dans le top 10, tout comme l’aéroport international d’Orlando en Floride. Les compagnies aériennes ont eu leur part de difficultés opérationnelles, et New York et la Floride ont également été fréquemment citées par les dirigeants des compagnies aériennes comme des points touchés par les problèmes de dotation en personnel des contrôleurs de la circulation aérienne.

Voici les aéroports américains avec les pourcentages les plus élevés de vols retardés :

1. Aéroport international Midway de Chicago : 37,7 %

2. Aéroport international de Baltimore/Washington : 32,5 %

3. Aéroport international d’Orlando : 32,2 %

4. Aéroport international John F. Kennedy : 31 %

5. Aéroport international Harry Reid (Las Vegas) : 31 %

6. Aéroport international Newark Liberty : 30,4 %

7. Aéroport Dallas Love Field : 29,1 %

8. Aéroport international de Dallas Fort Worth : 28,3 %

9. Aéroport international de Denver : 27,5 %

10. Aéroport international Charlotte-Douglas : 27,2 %

Les aéroports de la région de New York ont ​​également enregistré des taux d’annulation élevés cet été, avec Newark et LaGuardia en tête avec près de 7 % de leurs vols annulés au cours de la saison estivale des voyages entre le week-end du Memorial Day et la fête du Travail.

Voici les aéroports américains avec les pourcentages les plus élevés de vols annulés :

1. Aéroport international Newark Liberty : 6,7 %

2. Aéroport LaGuardia : 6,7 %

3. Aéroport national Reagan : 4,8 %

4. Aéroport international de Raleigh-Durham : 3,7 %

5. Aéroport international de Cleveland Hopkins : 3,5 %

6. Aéroport international de Pittsburgh : 3,4 %

7. Aéroport international Boston Logal : 3 %

8. Aéroport international John Glenn Columbus : 3 %

9. Aéroport international de Cincinnati/Northern Kentucky : 2,9 %

10. Aéroport international d’Indianapolis : 2,9 %

Passagers à l’aéroport international Pearson de Toronto le 22 juillet 2022. Plus de la moitié des arrivées ont été retardées à l’aéroport cet été. Steve Russell/Toronto Star/Getty Images

Les pires aéroports du monde pour les retards et les annulations cet été

En regardant plus largement les aéroports du monde entier, le Canada se démarque par des retards massifs cet été. Environ la moitié des arrivées ont été retardées dans deux de ses plus grands aéroports, Toronto Pearson et Montréal-Trudeau. Plus du tiers des vols à l’aéroport de Vancouver ont également été retardés.

Air Canada a déployé une politique autorisant les changements d’aéroport et d’itinéraire cet été spécifiquement pour faire face aux “retards plus longs que d’habitude” à Toronto Pearson.

Les aéroports des centres de voyage européens – Francfort, Londres et Paris, entre autres – ont également été en proie à des retards entre fin mai et début septembre.

Voici les aéroports avec les pourcentages les plus élevés de vols retardés dans le monde :

1. Aéroport international Pearson de Toronto : 51,9 %

2. Aéroport international Montréal-Trudeau : 47,8 %

3. Aéroport international de Francfort : 44,5 %

4. Aéroport Humberto Delgado (Lisbonne) : 43 %

5. Aéroport de Londres Gatwick : 42 %

6. Aéroport Paris Charles de Gaulle : 41,6 %

7. Aéroport international de Munich : 40,1 %

8. Aéroport de Manchester : 39 %

9. Aéroport international d’Athènes : 38,5 %

10. Aéroport international de Vancouver : 37,8 %

Une grande partie des annulations de vols de cet été s’est produite en Chine.

Les restrictions de voyage en cours et les verrouillages instantanés ont considérablement freiné les voyages en Chine, et une politique stricte de confinement de Covid a maintenu le pays fermé à la plupart des voyages internationaux depuis le début de la pandémie.

Pourtant, Newark et LaGuardia figuraient sur la liste mondiale des annulations, aux numéros 9 et 10.

Voici les aéroports avec les pourcentages les plus élevés de vols annulés dans le monde :

1. Aéroport international de Shanghai Pudong (Chine) : 29,8 %

2. Aéroport international de Xi’an Xianyang (Chine) : 15,6 %

3. Aéroport international de Pékin (Chine) : 14,7 %

4. Aéroport international de Nanjing Lukou (Chine) : 14,4 %

5. Aéroport international de Chengdu Tianfu (Chine) : 9,5 %

6. Aéroport international de Shenzhen Bao’an (Chine) : 9,1 %

7. Aéroport international Soekarno-Hatta (Indonésie) : 8,3 %

8. Aéroport international de Wuhan Tianhe (Chine) : 8,2 %

9. Aéroport international de Newark Liberty (États-Unis) : 6,7 %

10. Aéroport LaGuardia (États-Unis) : 6,7 %

Image du haut : les voyageurs font la queue pour entrer dans un point de contrôle de sécurité à l’aéroport international de Newark Liberty le 1er juillet 2022, à Newark, dans le New Jersey. (Jeenah Moon/Getty Images)