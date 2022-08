Les pirates vendent des secrets de l’OTAN – BBC

Des systèmes d’armes fabriqués par l’entrepreneur européen de la défense MBDA auraient été exposés

L’OTAN enquête sur la vente présumée de ses documents classifiés par un groupe de pirates informatiques, a rapporté jeudi la BBC. Certaines des données décrivent en détail les produits de MBDA Missile Systems, un fabricant de défense paneuropéen.

« Nous évaluons les réclamations relatives aux données prétendument volées à MBDA. Nous n’avons aucune indication qu’un réseau de l’OTAN ait été compromis », le radiodiffuseur britannique a cité un porte-parole de l’alliance comme disant.

La BBC a déclaré que des pirates non identifiés demandaient 15 Bitcoins (environ 320 000 $ au prix actuel) pour le trésor de données volées. Le prix et d’autres détails coïncident avec ce qui a été rapporté début août par le site français d’information sur la cybersécurité et les technologies de l’information LeMagIT.

Le cache de données a apparemment été proposé aux acheteurs potentiels par une personne nommée Adrastea fin juillet et proviendrait d’un disque dur externe. Une filiale italienne de MBDA est soupçonnée d’être le point de brèche du pirate.

La BBC a déclaré avoir étudié l’échantillon gratuit des documents et trouvé des documents avec diverses étiquettes de classification de l’OTAN et des États-Unis. Certains articles ont semblé détailler la mission d’un escadron aérien américain en Estonie en 2020. D’autres ont montré des schémas pour un anti-aérien appelé Land Ceptor CAMM. Le radiodiffuseur a souligné qu’il n’était pas en mesure de vérifier de manière indépendante l’authenticité des documents.

LIRE LA SUITE: Un hacker reconnu coupable du plus grand vol de données de l’histoire de la CIA

Le rapport de LeMagIT indique avoir contacté MBDA pour obtenir des commentaires et que la société a admis avoir fait l’objet d’une tentative d’extorsion. Les deux médias ont cité la société comme minimisant la violation, décrivant les données comme “ni données classifiées ni sensibles.” La BBC a déclaré que certains des documents MBDA qu’elle avait échantillonnés étaient marqués “informations exclusives à ne pas divulguer ou reproduire.”