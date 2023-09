Les Pirates ont surmonté un déficit de 9 points pour la première fois depuis les débuts de l’équipe en 1882 et ont battu les Reds 13-12.

CINCINNATI (AP) – Une surprise en 2023 après une saison de 100 défaites, les Reds de Cincinnati et leur enclos des releveurs assiégés ont été distribués…

CINCINNATI (AP) — Une surprise en 2023 après une saison de 100 défaites, les Reds de Cincinnati et leur enclos des releveurs assiégés ont subi un coup terrible de la part des Pirates de Pittsburgh.

Les Pirates ont surmonté un déficit de neuf points pour la première fois depuis que la franchise a commencé à jouer en 1882 et Alfonso Rivas a égalé un sommet en carrière avec cinq points produits dans une victoire de 13-12 samedi soir.

« Il n’y a vraiment pas grand-chose à dire », a déclaré le manager des Reds, David Bell. « Nos joueurs ont donné absolument toute leur énergie dès le premier jour de l’entraînement de printemps. Cela a continué ce soir, cela va continuer jusqu’au dernier lancer de la saison.

Cincinnati, qui a perdu 2 1/2 matchs pour la dernière place de wild card de la NL, a ouvert une avance de 9-0 avec trois points dans le premier, cinq dans le deuxième et un dans le troisième, puis a accordé 13 points sans réponse. Les Reds ont tenté de se rallier, mais ont échoué le point égalisateur potentiel au troisième but au neuvième.

« À cette période de l’année, tout le monde se bat contre certaines choses, mais c’est le baseball qui a du sens », a déclaré le receveur des Reds Tyler Stephenson. « Tout le monde le sait. Ils ont rassemblé de bons bâtons et ont fait avancer les choses. C’est comme ça. »

Les Reds, qui ont perdu quatre matchs de suite, ont perdu une avance de neuf points pour la première fois depuis une défaite 10-9 à Milwaukee le 28 avril 2004. Il s’agit de la plus grosse avance perdue dans les ligues majeures cette saison, dépassant le score de 7-7 de Seattle. 0 dans une défaite de 14-9 contre les Cubs de Chicago le 11 avril.

Pittsburgh, qui est entré dans la Ligue nationale sous le nom d’Allegheny City de 1882 à 1890, avait surmonté quatre déficits de huit points, la dernière fois lorsque les Pirates étaient menés par Houston 8-0 lors de la deuxième manche d’une victoire de 11-8 le 15 juillet 1994.

La recrue des Reds Christian Encarnacion-Strand, Tyler Stephenson et TJ Friedl ont tous réussi un circuit contre Bailey Falter, qui a accordé huit points et neuf coups sûrs en deux manches. Friedl a frappé un drive dans le coin droit que Joshua Palacios n’a pas pu réaliser et a terminé avec le premier circuit des Reds à l’intérieur du parc depuis Jay Bruce aux Mets de New York le 15 juin 2012.

Le doublé RBI de Spencer Steer contre Kyle Nicolas a porté l’avance à 9-0 en troisième.

« C’était juste que nous allons grignoter », a déclaré le manager des Pirates, Derek Shelton. « Nous voulions entrer dans leur enclos et utiliser autant d’armes que possible. Nous avons simplement continué à jouer, à avoir de bons frappeurs.

Tenu sans coup sûr pendant trois manches, Pittsburgh a amorcé son retour sur le simple RBI de Rivas en quatrième contre Connor Phillips. Ji Hwan Bae et Palacios ont réussi des simples avec des points dans un sixième de cinq points et Bryan Reynolds a réussi un circuit de trois points contre Alex Young.

« C’est drôle parce que (Ke’Bryan) Hayes se tenait juste à côté de moi et il dit : ‘S’il frappe un circuit ici, ça va devenir réel' », a déclaré Shelton. « Il a frappé un circuit, et c’est devenu réel. »

Rivas a accueilli Lucas Sims avec un doublé de trois points au septième qui a égalisé le score 9-9, et les Pirates ont ouvert une avance de 13-9 au huitième contre le plus proche des Reds Alexis Díaz (9-6) lorsque Jack Suwinski et Rivas ont frappé. -marquant un simple et Bae a suivi avec un double de deux points. Le voltigeur droit Stuart Fairchild a sauvé un point lorsqu’il a expulsé Hayes au marbre en essayant de marquer depuis le deuxième sur le simple de Jared Triolo.

Nick Martini a réussi un retrait forcé en huitième et Encarnacion-Strand a suivi avec un simple RBI contre Colin Selby. Avec deux points, Bae a effectué un arrêt du revers plongeant sur le grounder de Stephenson, a marché en deuxième et a lancé au premier pour un double jeu de fin de manche.

Lors d’une soirée où chaque équipe a réussi 16 coups sûrs, José Hernández (1-1) a remporté la finale en septième position lors de sa première victoire en championnat majeur.

Le frappeur de pincement Joey Votto a frappé la recrue Carmen Mlodzinski en tête du neuvième sur un ballon qui a fait un mauvais saut sur Bae, Friedl a doublé et le frappeur de pincement Jake Fraley a frappé un groundout RBI qui a réduit le déficit des Reds à un.

La recrue Elly De La Cruz a retiré sur des prises un balayeur intérieur lors d’un tir de 11 lancers au bâton, et l’Inde s’est envolée vers le centre.

AUCUN SOULAGEMENT

L’enclos des releveurs de Cincinnati a une MPM de 8,33 au cours des trois derniers matchs, accordant 34 coups sûrs, 25 points mérités, six circuits et 14 buts sur balles en 27 manches.

« C’est une bonne question », a déclaré Bell lorsqu’on lui a demandé si son enclos était surutilisé. « Je vous laisse trier ça. Tout le monde est fatigué. Je parle de toutes les équipes.

SALLE DES FORMATEURS

Rouges : SS Matt McLain (souche oblique droite) a obtenu une note de 1 sur 4 alors qu’il commençait une mission de rééducation au Triple-A Louisville. Il devait jouer deux matchs, puis rejoindre les Reds mardi. … Il est peu probable que le RHP Tejay Antone (tendinite du coude droit) lance à nouveau cette saison. … OF Harrison Bader (hernie sportive) subira une opération de hernie de fin de saison.

SUIVANT

Le gaucher Brandon Williamson (4-4, 4,47) débute pour les Reds lors de la finale de la série dimanche. Les Pirates contrent avec le droitier Quinn Priester (3-2, 8,61).

Cette histoire a été corrigée pour montrer qu’Alfonso Rivas, et non Luis Rivas, avait 5 points produits pour les Pirates, et que le nom de famille de leur partant est Bailey Falter, et non Bailey Fatter.

