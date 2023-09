Les pirates jouent au spoiler, les Cubs en difficulté | Actualités, Sports, Emplois

CHICAGO (AP) – Joshua Palacios a réussi un circuit de trois points lors d’une quatrième manche de sept points et la campagne des Cubs de Chicago en séries éliminatoires est restée au point mort avec leur sixième défaite en sept matchs, 13-7 contre les Pirates de Pittsburgh, mercredi soir.

Connor Joe a réussi un circuit de deux points en sixième alors que le All-Star Justin Steele (16-5) a perdu son deuxième départ consécutif, accordant six points et huit coups sûrs en plus de trois manches.

Chicago (79-73), qui a perdu neuf sur 12, est resté avec un demi-match d’avance sur Miami (79-74) pour la troisième place de wild card de la NL, avec Cincinnati (79-75) un autre demi-match en arrière.

Le troisième grand chelem en carrière d’Ian Happ, une victoire sur Mitch Keller (13-9) dans un cinquième de cinq points, a réduit le déficit à 8-6. Christopher Morel a commencé la manche avec son 24e circuit, un 440 drive vers la gauche qui s’est dirigé vers Waveland Avenue.

Joe, qui a terminé avec trois coups sûrs, a réussi un circuit contre Mark Leiter Jr. Jared Triolo a ajouté un tir en solo pour Pittsburgh.

Keller, comme Steele, All Star pour la première fois en 2023, a produit sept points et neuf coups sûrs en 5 2/3 de manches alors que les Pirates ont battu les Cubs pour la deuxième fois seulement en 12 matchs cette saison.

Keller en a retiré six et avec 204, il est devenu le troisième droitier des Pirates à atteindre 200. Il est le lanceur le plus gagnant des Pirates en une saison depuis que Jameson Taillon et Trevor Williams ont tous deux remporté 14 victoires en 2018.

Quatre releveurs ont accordé trois coups sûrs en 3 1/3 de manches sans but.

STRO’ PRÊT À PARTIR

Le RHP All-Star des Cubs, Marcus Stroman, a déclaré avant le match qu’il accepterait volontiers n’importe quel rôle dans l’enclos des releveurs jusqu’à la fin.

Stroman a été activé le 15 septembre après six semaines sur l’IL, puis a fait deux apparitions en relève sans but contre l’Arizona. Il s’agissait de ses premières sorties dans l’enclos des releveurs depuis 2014 en tant que recrue avec Toronto.

Stroman avait une fiche de 10-8 lors de 25 départs avec l’IL lorsqu’il a commencé l’IL avec une inflammation de la hanche le 2 août. On lui a diagnostiqué une fracture du cartilage de la côte droite le 16 août.

SALLE DES FORMATEURS

Cubs : Le RHP Nick Burdi (appendicectomie) a lancé une manche et a accordé un point dans le cadre d’une mission de rééducation au Triple-A Iowa mercredi. … Le RHP Brandon Hughes (inflammation du genou droit) a lancé une manche sans but dans l’Iowa mardi soir.

SUIVANT

Les Pirates RHP Johan Oviedo (8-14, 4,27) affrontent les Cubs RHP Kyle Hendricks (6-7, 3,77) aujourd’hui lors de la finale de la série.







