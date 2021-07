Les pirates informatiques russes de SolarWinds à l’origine de la campagne de cyber-espionnage ont fait irruption dans les e-mails d’au moins 27 des principaux bureaux du procureur américain

Des pirates informatiques RUSSES à l’origine d’une campagne massive de cyber-espionnage ont fait irruption dans les e-mails d’au moins 27 des principaux bureaux du procureur américain, a déclaré le ministère de la Justice.

Le département a déclaré que 80% des comptes de messagerie Microsoft utilisés par les employés des quatre bureaux d’avocats américains à New York ont ​​été violés par la campagne de cyberespionnage de SolarWinds.

Le ministère de la Justice a déclaré que des pirates informatiques russes ont fait irruption dans les comptes de messagerie de certains des bureaux de procureurs fédéraux les plus importants aux États-Unis l’année dernière. Crédit : AP

Au moins 27 bureaux du procureur américain avaient le compte de messagerie d’au moins un employé compromis pendant la campagne de piratage Crédit : Getty

Les bureaux concernés comprennent également plusieurs bureaux importants et prestigieux comme ceux de Los Angeles, Miami, Washington et du district oriental de Virginie.

Au total, le ministère de la Justice a déclaré que 27 bureaux du procureur américain avaient au moins un compte de messagerie d’un employé compromis pendant la campagne de piratage.

Le ministère de la Justice a déclaré dans un communiqué qu’il pensait que les comptes avaient été compromis du 7 mai au 27 décembre de l’année dernière.

Un tel calendrier est remarquable car la campagne SolarWinds, qui a infiltré des dizaines d’entreprises et de groupes de réflexion du secteur privé ainsi qu’au moins neuf agences gouvernementales américaines, a été découverte et rendue publique pour la première fois à la mi-décembre.

L’administration Biden a annoncé en avril des sanctions, y compris l’expulsion de diplomates russes, en réponse au piratage de SolarWinds et à l’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine de 2020.

La Russie a nié les actes répréhensibles.

Jennifer Rodgers, conférencière à la Columbia Law School, a déclaré que les e-mails du bureau contenaient fréquemment toutes sortes d’informations sensibles, y compris des discussions sur la stratégie de l’affaire et les noms d’informateurs confidentiels, lorsqu’elle était procureur fédéral à New York.

« Je ne me souviens pas que quelqu’un m’ait apporté un document au lieu de me l’envoyer par courrier électronique pour des raisons de sécurité », a-t-elle déclaré, notant des exceptions pour les documents classifiés.

Le bureau administratif des tribunaux américains a confirmé en janvier qu’il avait également été violé, donnant aux pirates de SolarWinds un autre point d’entrée pour voler des informations confidentielles telles que des secrets commerciaux, des cibles d’espionnage, des rapports de dénonciation et des mandats d’arrêt.

Les districts du sud et de l’est de New York, où un grand nombre d’employés ont été touchés, gèrent certains des procureurs les plus éminents du pays.

« New York est le centre financier du monde et ces districts sont particulièrement connus pour enquêter et poursuivre les crimes en col blanc et d’autres affaires, y compris enquêter sur des personnes proches de l’ancien président », a déclaré Bruce Green, professeur à la Fordham Law School et un ancien procureur du district sud.

Le département a déclaré que toutes les victimes avaient été informées et qu’il s’efforce d’atténuer les « risques opérationnels, de sécurité et de confidentialité » causés par le piratage.

Le ministère de la Justice a déclaré en janvier qu’il n’avait aucune indication que des systèmes classifiés avaient été touchés.

Il n’a pas fourni de détails supplémentaires sur le type d’informations collectées et l’impact qu’un tel piratage pourrait avoir sur les affaires en cours.

Les membres du Congrès ont exprimé leur frustration envers l’administration Biden pour ne pas avoir partagé plus d’informations sur l’impact de la campagne SolarWinds.

Il a été signalé précédemment que les pirates de SolarWinds avaient eu accès aux comptes de messagerie appartenant au secrétaire à la Sécurité intérieure par intérim de l’époque, Chad Wolf, et à des membres du personnel de cybersécurité du département dont les emplois comprenaient la chasse aux menaces de pays étrangers.