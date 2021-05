Les pirates fournissent un outil de décryptage pour déverrouiller les systèmes informatiques des services de santé irlandais après une cyberattaque de ransomware

La décision des hackers était «Une évolution encourageante», a déclaré le gouvernement dans un communiqué jeudi.

Le Centre national de cybersécurité du pays ainsi que des entrepreneurs privés examinaient l’outil fourni pour s’assurer qu’il « Soutiendrait la restauration de nos systèmes et au lieu de causer d’autres dommages », la déclaration ajoutée.

«Tous les efforts sont faits pour restaurer dès que possible des aspects importants de l’infrastructure informatique du HSE et l’accent reste très fermement mis sur la restauration des services médicaux pour les milliers de patients qui en ont besoin». Ça disait.

La déclaration a également souligné que le gouvernement irlandais « N’a pas payé de rançon et ne paiera pas de rançon pour ce crime. »

À la suite du piratage de vendredi dernier, qui a contraint le HSE à fermer tous ses systèmes informatiques, un gang international de hackers aurait demandé 20 millions de dollars aux autorités irlandaises. Et, malgré la publication de l’outil de décryptage, les auteurs continuent de faire pression pour que la rançon soit payée – une tactique typique pour de tels crimes technologiques.

Selon l’Irish Times, le groupe a menacé de commencer à publier et à vendre les informations volées aux systèmes HSE, y compris les données personnelles des patients, sur le darknet à partir de lundi s’ils n’ont pas reçu de paiement d’ici là.

Un jour plus tôt, le Financial Times a rapporté avoir vu des fichiers et des captures d’écran indiquant que certaines informations sur les patients HSE avaient été partagées en ligne à la suite du piratage.

Les enquêteurs irlandais ont été « Travailler activement » avec les agences de sécurité étrangères pour retrouver les responsables de la cyberattaque, a déclaré le gouvernement.

Plus tôt jeudi, la Haute Cour irlandaise a accordé des injonctions HSE contre le partage, le traitement, la vente ou la publication de toute donnée volée dans ses systèmes lors du piratage. Les ordonnances du tribunal, données contre «Personnes inconnues», peut ne pas dissuader les pirates, mais le juge Kevin Cross a déclaré que cette décision pourrait minimiser les dommages potentiels en mettant efficacement les fournisseurs de services d’information légitimes, tels que Google, en garde contre la publication ou le partage illégaux des données volées.

Le piratage a conduit à l’annulation de services de santé clés dans de nombreux hôpitaux à travers l’Irlande, y compris des rendez-vous de radiothérapie, des contrôles cardiaques, des radiographies et des tomodensitogrammes, et a retardé le traitement des tests sanguins non urgents. L’une des institutions les plus touchées a été l’hôpital Rotunda de Dublin, la plus ancienne maternité en activité au monde et l’une des plus fréquentées d’Europe.

Plus tôt cette semaine, le ministre irlandais de la Santé, Stephen Donnelly, a averti que la reconstruction des systèmes informatiques de HSE pourrait nécessiter des semaines de travail et des dizaines de millions d’euros.

