PITTSBURGH: Les Pirates ont évité l’arbitrage avec le lanceur droitier Joe Musgrove et huit autres vendredi alors que le club tente de rebondir après avoir terminé avec le pire bilan des majors en 2020.

Musgrove, le partant de la journée d’ouverture des équipes en 2020, gagnera 4,45 millions de dollars après avoir été 1-5 avec une ERA de 3,86 la saison dernière tout en gagnant 1037,037 $ au prorata d’un salaire de 2,8 millions de dollars. Le joueur de 28 ans pourrait aider à ancrer le sommet de la rotation avec Jameson Taillon, l’accent mis sur le pourrait. Avec les Pirates en mode de reconstruction complète, Musgrove est l’un de leurs rares jetons commerciaux prêts pour la ligue majeure alors qu’ils cherchent à réapprovisionner leur pool de prospects.

Le receveur Jacob Stallings, finaliste Gold Glove alors qu’il faisait face à un bâton de lanceur ravagé par des blessures, a obtenu une augmentation significative. Le salaire du joueur de 31 ans est passé de 586 500 $ (217 222 $ au prorata) à 1,3 million de dollars. Les décrochages ont atteint .248 avec trois circuits et 18 points produits à sa première saison complète en tant que partant.

Le joueur de champ intérieur Colin Moran, maintenant le joueur de premier but de facto après que les Pirates aient échangé Josh Bell à Washington la veille de Noël, a gagné une bosse de 593 500 $ (219 815 $ au prorata) à 2,8 millions de dollars. Moran a frappé .248 avec un record de 10 circuits en 2020.

Le joueur de deuxième but Adam Frazier, tout comme Stallings, finaliste au Gold Glove la saison dernière, gagnera 4,3 millions de dollars. Frazier, qui a gagné au prorata 1037,037 $ sur 2,8 millions de dollars en 2020, a frappé 0,230 avec sept circuits et 23 points produits la saison dernière. Frazier, comme Musgrove, pourrait être en mouvement compte tenu de la surabondance d’options dans le champ intermédiaire et de la polyvalence de Frazier.

Le lanceur gaucher Steven Brault, qui s’est taillé une place à l’arrière de la rotation, a obtenu une augmentation de 2,05 millions de dollars contre 218 704 $ au prorata d’un salaire de 590 500 $. Brault a eu du mal au début mais a été impressionnant en septembre, avec une fiche de 1-2 avec une MPM de 2,92.

Chad Kuhl, qui est revenu en 2020 après avoir raté la plupart de deux saisons en raison de la chirurgie de Tommy John, gagnera 2,13 millions de dollars, contre 311111 dollars au prorata de 840000 dollars. Kuhl est allé 2-3 avec une MPM de 4,27 en 11 apparitions (neuf départs) l’année dernière.

Le relève Kyle Crick, limité à sept apparitions en raison d’une blessure, gagnera 800 000 $, une augmentation par rapport à 218 519 $ au prorata de 590 000 $. Richard Rodriguez, qui devrait entrer à l’entraînement de printemps comme le plus proche après avoir accumulé quatre arrêts la saison dernière, est passé à 1,7 million de dollars contre 234 630 $ au prorata de 633 500 $. Le relève Chris Stratton gagnera 1,1 million de dollars en 2021, une augmentation par rapport à 217 963 dollars au prorata de 588 500 dollars.

