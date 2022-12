Les «pirates du porche» ont volé environ 260 millions de colis en 2021

Andrésr | E+ | Getty Images

Vous n’êtes peut-être pas la seule personne à vouloir que les colis arrivent chez vous. Pendant les vacances, alors que le volume des livraisons à domicile augmente en raison de l’achat et de l’offre de cadeaux, il en va de même pour les soi-disant pirates du porche qui s’empareront des colis juste devant vous, selon les experts. Au cours de l’année dernière, environ 260 millions de colis livrés ont été volés, selon un rapport de SafeWise, un guide en ligne des produits de sécurité et de sûreté. Il y a un an, l’estimation était de 210 millions. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les 10 meilleures régions métropolitaines pour les acheteurs d’une première maison “Les vols de colis sont malheureusement en augmentation, peut-être en partie à cause de l’augmentation des achats en ligne qui a commencé avec la pandémie en 2020”, a déclaré Teresa Murray, un chien de garde des consommateurs pour US PIRG, un groupe de recherche à but non lucratif sur la défense des consommateurs.

Les ventes en ligne restent élevées depuis 2020

En effet, au deuxième trimestre 2020, juste au moment où la pandémie s’installait aux États-Unis, les ventes en ligne ont bondi à 16,4 % de toutes les ventes au détail, contre 11,9 % au trimestre précédent, selon la Federal Reserve Bank of St. Louis. Bien que la part soit tombée à 14,8 % au troisième trimestre de cette année, elle reste supérieure à celle d’avant la pandémie. Ajoutez ce qui est attendu la frénésie d’expédition des fêtes qui frappe chaque mois de décembre, et il pourrait y avoir plus de colis qui disparaissent ce mois-ci que jamais. Le total des pertes annuelles liées à ce type de vol est estimé à 19,5 milliards de dollars, selon SafeWise.

“De manière anecdotique, la police et les services du shérif dans les communautés à travers le pays ont signalé que les pirates de porche ont été un énorme problème ces dernières semaines”, a déclaré Murray. “Cela pourrait être en partie dû au fait que de nombreuses personnes sont retournées au bureau au moins à temps partiel cette année, par rapport aux deux dernières années”, a-t-elle déclaré. “Et, puisque tout le monde sait qu’il y a une avalanche de livraisons à cette période de l’année, il y a tout lieu de croire que les méchants en profitent comme d’une opportunité.”

C’est un crime “à très faible risque et très peu qualifié”

En plus d’avoir plus d’opportunités, c’est un crime assez facile à commettre, a déclaré Ben Stickle, professeur de justice pénale à la Middle Tennessee State University qui étudie le vol de colis. “L’autre aspect de ce crime qui le rend unique et susceptible de continuer à augmenter est qu’il y a un très faible risque et une très faible compétence”, a déclaré Stickle. “Il ne faut aucune compétence pour monter et voler un colis.”

Comment se prémunir contre le vol de colis

Il existe des moyens de se prémunir contre les pirates de porche. Bien que les caméras de sécurité puissent aider, elles ne sont pas toujours dissuasives, ce qui signifie qu’il vaut également la peine de prendre d’autres mesures pour assurer l’arrivée en toute sécurité de vos colis. Si possible, vous devez vous inscrire pour recevoir un e-mail ou un SMS lorsque votre colis est censé arriver et lorsqu’il est effectivement livré, a déclaré Murray. Chacun des principaux services de livraison — le Service postal américain, UPS et Fedex – vous permet de vous inscrire aux notifications. Si vous commandez sur Amazon, les notifications sont généralement automatiques.

Cependant, cela signifie également que vous devez garder un œil sur vos e-mails et vos SMS. “Vérifier vos e-mails une fois par jour ou quoi que ce soit ne suffit pas”, a déclaré Murray. Une fois que vous recevez l’alerte de livraison, récupérez le colis immédiatement ou appelez un voisin qui est à la maison pour le récupérer. “Vous ne voulez pas que les colis restent dehors pendant des heures, de jour comme de nuit”, a-t-elle déclaré. Vous pouvez également essayer de programmer la livraison pour un jour et une heure où vous savez que vous serez à la maison, a déclaré Stickle. “Ou faites-le livrer à une autre adresse comme le travail ou un voisin de confiance”, a-t-il déclaré.

Alternativement, vous pouvez récupérer votre colis, par exemple, dans un magasin UPS ou FedEx ou dans un Amazon Hub Locker, au lieu de le faire livrer. Parfois, vous pouvez faire le choix après l’expédition de votre colis, a déclaré Murray. “Dans d’autres cas, vous devez sélectionner cette option lorsque vous effectuez l’achat ou avant qu’il ne soit expédié”, a-t-elle déclaré.

Si votre colis est volé, contactez l’expéditeur