Les pirates demandent 70 millions de dollars pour restaurer les données de centaines d’entreprises touchées par une cyberattaque – rapport

La demande a été publiée dimanche sur un blog du « dark web », a rapporté Reuters. Le blog est « généralement utilisé » par le gang de cybercriminalité REvil, que les chercheurs en cybersécurité pensent être responsable de la dernière attaque, ainsi que d’une attaque en mai contre JBS, la plus grande entreprise de transformation de viande au monde.

L’attaque de la semaine dernière visait Kaseya, une plate-forme de gestion informatique à distance. Des centaines de clients de Kaseya aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans le monde ont vu leurs données gelées, avec des effets d’entraînement pour les clients dans certains cas. La chaîne d’épicerie suédoise Coop a été contrainte de fermer ses 800 magasins samedi, car l’attaque avait mis ses caisses enregistreuses hors ligne.

La Maison Blanche a annoncé dimanche que le FBI et le Department of Homeland Security « s’adressera aux victimes identifiées pour leur apporter une assistance ». Le président Joe Biden, qui a déjà accusé la Russie d’être à l’origine d’attaques similaires, a déclaré aux journalistes qu’il était « pas sûr que ce soient les Russes » et attend que les agences de renseignement américaines enquêtent.

Moscou a toujours nié les accusations américaines d’implication dans la cybercriminalité. Dans un communiqué publié vendredi, l’ambassade de Russie à Washington a exprimé l’espoir que les États-Unis « abandonner la pratique des accusations infondées et se concentrer sur un travail professionnel avec des experts russes pour renforcer la sécurité internationale de l’information. »

