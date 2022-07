Les pirates de Patna conservent leurs joueurs d’élite pour la saison 9

Patna Pirates, triple champion de la Pro Kabaddi League, le plus de toutes les équipes et finaliste d’une finale palpitante de la saison 8, a annoncé sa liste de joueurs vedettes retenus pour la prochaine saison 9.

Les pirates ont conservé leurs joueurs d’élite pour la nouvelle saison de kabaddi de cette année. Mohammadreza Shadloui Chiyaneh (défenseur), Neeraj Kumar (défenseur), Monu (raider) et Sajin Chandrasekar (défenseur) ajouteront à nouveau de la puissance à l’unité de défense et de raid des Pirates qui les a fait naviguer dans la finale palpitante de la saison dernière.

L’équipe a également retenu Rohit (raider) et Manish (défenseur) de la catégorie New Young Player.

“La rétention des joueurs reflète la stratégie de l’équipe pour construire une base solide et stable pour les pirates. Au cours de la saison 8, la plupart des matchs disputés se sont déroulés en compétition serrée, démontrant ainsi que le niveau de compétition sera à nouveau intense », a déclaré Ravi Shetty, entraîneur-chef des Patna Pirates.

Les pirates avaient annoncé plus tôt la nomination de Ravi Shetty comme nouvel entraîneur-chef pour la saison 9 de PKL. Ce sera un nouveau départ pour les champions de PKL9.

Les 12 équipes commenceront à rassembler leurs équipes pour PKL 9 prévu plus tard cette année. Les joueurs non retenus, y compris tous les joueurs de l’équipe de la saison dernière de PKL, passeront sous le marteau lors des méga ventes aux enchères à Mumbai les 5 et 6 août 2022.

