Les pirates de Patna battent les panthères roses de Jaipur pour continuer leur forme prodigieuse

Patna Pirates a battu les Jaipur Pink Panthers 37-30 lors du dernier match de la soirée de la saison 9 de la Pro Kabaddi League (PKL) au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, Balewadi, vendredi, avec cette victoire, prolongeant leur séquence sans défaite à six.

Sachin (8 points), Rohit Gulia (9 points) et le polyvalent Mohammadreza Shadloui Chiyaneh (5 points) ont été les vedettes des Patna Pirates dans leur victoire.

Dans les premières étapes, les deux équipes se sont affrontées point pour point, presque chaque raid entraînant une action à indice d’octane élevé. La différence était dans la variété.

Alors que les points des Pirates provenaient de la combinaison de Rohit Gulia et Sachin, les Pink Panthers dépendaient uniquement des raids d’Arjun Deshwal, qui a marqué presque tous leurs points de raid dans la mi-temps.

La percée est survenue à environ sept minutes de la fin, le tacle de Chiyaneh sur Deshwal réduisant Jaipur à deux hommes et fixant un All-Out.

Ils l’ont évité deux fois, le premier un Super Tackle d’Ankush sur Sachin qui semblait avoir déclenché une résurgence. Malheureusement, bien que les Pirates aient refusé de lâcher l’étau et finalement le All-Out est venu avec le tacle de Chiyaneh sur Ajith Kumar alors qu’ils prenaient la tête à 15-12. Finalement, les Pirates sont entrés dans la pause en menant 20-13.

Les Pink Panthers se sont ralliés en seconde période et en quelques minutes, les Pirates ont eu des ennuis. En conséquence, ils ont infligé un premier All Out de leur propre chef peu de temps après, arrachant une avance de 23-21.

Tout cela a galvanisé les Pirates, leur rappelant la force de Jaipur sur le banc. Portés par Gulia et Sachin, ils ont continué à marquer des points et leur défense a également soutenu leurs raiders.

Ils ont obtenu leur deuxième All-Out peu de temps après, prenant cette fois une avance de 32-25. Les Pirates ont continué à faire rage et ont finalement quitté le tapis en tant que vainqueurs du match.

