Les pirates de crypto ont volé des milliards ; pourquoi c’est un problème croissant

Les pirates ont déjà volé près de 2 milliards de dollars de crypto-monnaie en 2022 – et l’année n’est qu’à moitié terminée.

En juillet, 1,9 milliard de dollars de crypto ont été volés par des pirates informatiques, selon “Mise à jour de mi-année sur la criminalité cryptographique” de Chainalysis.

À ce stade de l’année dernière, les pirates avaient volé 1,2 milliard de dollars, selon le rapport. C’est un pic de près de 60% par rapport à il y a un an.

“Malgré l’idée fausse que la crypto-monnaie est anonyme, il reste plus facile de s’enfuir avec des pièces ou des jetons”, déclare Max Krupyshev, co-fondateur et leader de l’écosystème de paiement crypto CoinsPaid. “Je ne pense pas que les pirates cryptographiques soient plus forts que les types” habituels “, c’est juste que les plates-formes cryptographiques sont nouvelles et détiennent des actifs précieux.”

Selon le rapport, les acteurs malveillants ciblent de plus en plus les protocoles de finance décentralisée (DeFi), qui sont particulièrement vulnérables au piratage. Les programmes DeFi sont la technologie blockchain sous-jacente qui permet aux transactions financières de se produire en dehors des banques traditionnelles. Ces programmes utilisent principalement la blockchain Ethereum.

Les programmes DeFi sont publics et utilisent un code open source, ce qui peut être utile car il permet généralement de découvrir et de résoudre rapidement les problèmes de sécurité.

Cependant, comme le code open source est disponible pour tout le monde, les cybercriminels sont en mesure d’étudier en profondeur le code et de trouver des vulnérabilités qui peuvent être exploitées et utilisées pour voler des fonds cryptographiques, selon le rapport.

Et les pirates ne devraient pas s’arrêter de si tôt. Ils ont déjà volé 190 millions de dollars à la startup de cryptographie Nomad et 5 millions de dollars à plusieurs portefeuilles numériques Solana au cours de la première semaine d’août, rapporte Chainalysis.

“La seule façon de les arrêter est que l’industrie renforce la sécurité et éduque les consommateurs sur la façon de trouver des projets sûrs dans lesquels investir”, conseille le rapport.

Il existe de nombreux portefeuilles virtuels qui peuvent stocker votre crypto en toute sécurité et la protéger également contre les attaques en ligne, explique Krupyshev. Cependant, il est important de faire d’abord des recherches approfondies pour déterminer quel type de portefeuille vous convient le mieux.

Il est également crucial de faire vos propres recherches avant d’investir dans quoi que ce soit afin d’éviter les escroqueries potentielles.

Il y a “de fausses opportunités et Ponzi [schemes] brillant avec leurs néons partout », prévient Krupyshev. « Aucun portefeuille sécurisé ne peut sauver un jeune investisseur d’eux.

De plus, les forces de l’ordre doivent continuer à développer leur capacité à saisir la crypto-monnaie volée afin que les piratages ne soient plus attrayants pour les cybercriminels, rapporte Chainalysis.

Bien que de nombreux investisseurs soient attirés par la nature non réglementée de la crypto-monnaie, l’absence d’autorité de régulation centrale signifie que les investisseurs ne bénéficient généralement pas des mêmes protections que celles offertes par les institutions financières traditionnelles telles que les banques.

Et rappelez-vous, les actifs cryptographiques peuvent être très volatils et soumis à des évaluations de prix sauvages. Il n’y a aucune garantie de faire un retour sur votre investissement, c’est pourquoi les experts recommandent d’investir seulement autant que vous êtes prêt à perdre potentiellement.

