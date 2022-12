Les “pirates” d’Airbnb détournent de vrais permis pour publier de mauvaises annonces – et certains Torontois en ont marre

L’hôte d’Airbnb à Toronto, Allan Eisen, dit qu’il est à bout de nerfs avec la ville de Toronto après que sa liste Airbnb a été retirée 16 fois au cours des sept derniers mois.

Au moins un de ces cas est dû au fait que quelqu’un a utilisé son numéro de permis, accessible sur le site Web de la ville, pour publier une annonce non enregistrée.

Lorsque son annonce a été mise hors ligne le mois dernier, Eisen dit qu’on lui a dit que c’était parce qu’il faisait l’objet d’une enquête pour avoir enfreint la règle des 180 jours, qui interdit de réserver des locations à court terme pour plus de 180 nuits par an. Mais Eisen dit qu’il s’assure que son Airbnb reste dans la limite.

“Ce que j’ai entendu de [the bylaw officer] était absolument époustouflant. J’ai été choqué quand il m’a dit que quelqu’un d’autre utilisait mon numéro de licence”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si cela pouvait pousser son inscription au-dessus de la barre des 180, Eisen dit que l’agent des règlements lui a dit: “Oui, cela pourrait être le cas.”

Allan Eisen loue sa résidence principale au centre-ville de Toronto lorsqu’il est loin de la ville. Il dit que la ville a supprimé la liste Airbnb 16 fois au cours des cinq derniers mois. (Soumis par Allan Eismen)

Les 6 248 numéros d’enregistrement à court terme des opérateurs et les trois premiers chiffres du code postal correspondant sont accessibles au public sur le site Web de la ville de Toronto. La ville dit qu’elle est au courant des cas dans lesquels des personnes accèdent aux numéros et les utilisent pour publier des annonces non enregistrées sur Airbnb, ce qui entraîne la suppression de certaines annonces légitimes alors que la ville tente de faire respecter la conformité.

Le directeur de Fairbnbhosts.ca, un organisme sans but lucratif qui s’efforce de protéger les intérêts des opérateurs enregistrés d’Airbnb à Toronto, a déclaré qu’un membre du personnel de la ville lui avait dit qu’ils poursuivaient des “pirates” et utilisaient une approche “coup de taupe” pour supprimer les annonces non enregistrées.

“C’est une très grande préoccupation”, a déclaré George Emerson.

Pendant ce temps, certains hôtes ont encore des problèmes qui CBC Toronto a signalé pour la première fois en été; lorsque les hôtes et les invités se bousculaient après l’annulation brutale des réservations et la suppression des annonces en raison de divergences mineures dans la façon dont les adresses des hôtes étaient répertoriées sur leur enregistrement de ville par rapport à leur profil Airbnb. Les hôtes disent que les réservations ne sont plus annulées, mais leurs annonces sont toujours supprimées.

À Toronto, un opérateur de location à court terme ne peut louer que sa résidence principale et doit s’inscrire auprès de la ville.

La ville affirme que les règles protègent le parc locatif de Toronto

La liste d’Eisen a été retirée pour la dernière fois la semaine dernière. Un e-mail de la ville affirme que son adresse n’est pas une correspondance exacte, mais Eisen est catégorique, c’est correct. Il dit que chaque fois que son inscription a été supprimée, il apporte les modifications requises par la ville, mais cela se reproduit ensuite.

“En attendant, vous êtes en faillite”, a déclaré Eisen. “Il ne devrait pas y avoir une approche aussi agressive pour juste une couverture” supprimons simplement toutes ces listes. “”

Le directeur exécutif de la division des licences et des normes municipales de la ville, Carleton Grant, a déclaré que les informations des hôtes doivent être exactes afin que la ville puisse vérifier les listes.

Carleton Grant, directeur exécutif des licences et des normes municipales de la ville, affirme que les cas impliquant des personnes utilisant de vrais numéros de permis pour publier des listes fausses ou non enregistrées sont complexes. (Yan Theoret/CBC)

“Les règles sont en place pour protéger le parc de logements et le parc locatif, mais permettent aux gens de participer au partage de logement”, a déclaré Grant dans une interview.

Dans un communiqué, le responsable régional canadien d’Airbnb, Nathan Rotman, a déclaré que l’entreprise comprend que certains hôtes sont frustrés par les pratiques d’application de la loi de la ville.

“Nous continuons à être en discussions actives avec la ville pour nous assurer que les inscriptions enregistrées ne sont pas supprimées par inadvertance par les agents des règlements municipaux de la ville de Toronto”, a déclaré Rotman.

Les “mauvais acteurs” craignent de contourner les règles

Eisen dit qu’il est alarmé que n’importe qui puisse accéder à son numéro de permis sur le site Web de la ville et dit qu’ils devraient être supprimés.

“Ce n’est pas un piratage. La ville donne ouvertement cette information aux gens en la mettant simplement sur un site Web. C’est très choquant”, a-t-il déclaré.

Alors que le numéro d’enregistrement d’un opérateur, le quartier de la ville et les trois premières lettres des codes postaux associés aux propriétés sont disponibles ; les adresses complètes ne sont pas visibles.

Grant dit que l’information sur le portail de données ouvertes de la ville est requise par la ville. Cela montre que le gouvernement est transparent et permet à la ville et à d’autres de s’assurer que les listes sont légitimes, dit-il.

Un exemple du message que les hôtes reçoivent lorsque la ville supprime une annonce Airbnb. (Soumis par Emil Glassbourg)

Mais Emerson dit qu’il est inquiétant que les personnes non autorisées contournent les règles en utilisant le permis de quelqu’un d’autre.

“Si la ville essaie de sévir contre les mauvais acteurs, pourquoi autorisent-elles les mêmes mauvais acteurs?” il a dit

“Nous sommes de petites et petites entreprises et nous avons été contrôlés et vérifiés par la ville, et nous nous fions donc à la ville pour pouvoir répertorier ces propriétés.”

Dans le cadre des audits de conformité en cours par la ville, 2 626 annonces Airbnb ont été retirées le 10 novembre ; 65 % d’entre eux ont été supprimés en raison d’informations manquantes ou inexactes ou d’une formulation qui ne correspondait pas ; 32% pour avoir enfreint la règle des 180 jours et les 3% restants pour avoir expiré les permis, selon la ville.

Grant dit que des centaines d’annonces sont publiées quotidiennement par des personnes qui ne sont pas enregistrées auprès de la ville et que la ville travaille avec des sociétés de location à court terme pour supprimer ces opérateurs et leurs annonces. Il dit qu’il est difficile de dire exactement combien de listes d’opérateurs enregistrés ont été supprimées parce que des personnes ont utilisé leur numéro de permis.

En effet, selon lui, de nombreux hôtes dont les annonces ont été supprimées avaient des informations incorrectes sur leurs annonces en plus du fait que leur permis était utilisé par quelqu’un d’autre.

“Celles-ci [cases] sont compliqués, ils sont complexes », a-t-il déclaré. « Nous devons faire les démarches nécessaires pour comprendre ce qui s’est passé, puis prendre les mesures appropriées.

Lorsqu’on lui a demandé si la ville envisagerait de supprimer les numéros de permis du site Web public, Grant a déclaré que, puisque seul un petit pourcentage d’hôtes est concerné, les chiffres doivent justifier le changement.

Il dit que la ville continuera à chercher des moyens d’empêcher les personnes sans licence de publier des annonces en utilisant les permis d’autres hôtes.

“Au-delà de l’exagération”, déclare l’avocat

Emerson dit qu’il est absurde que la ville puisse fermer une liste en raison de quelque chose d’aussi simple que le mot «rue» et la forme abrégée «st» étant considérés comme ne correspondant pas.

“C’est au-delà de l’exagération”, a-t-il déclaré.

Grant dit que même si les détails peuvent sembler mineurs, ils sont nécessaires pour vérifier si un enregistrement est légitime.

“Nous assimilons cela à monter dans un avion et vous montrez votre billet et votre passeport et ils doivent correspondre”, a-t-il déclaré.

Seulement 15 % environ, soit plus de 400, des annonces supprimées le mois dernier sont de nouveau en ligne, tandis que les autres, comme celle d’Emil Glassbourg, font toujours l’objet d’une enquête.

Emil Glassbourg dit que son annonce Airbnb a été retirée le mois dernier et qu’il attend toujours qu’elle soit à nouveau active. (Farrah Merali/CBC)

Il a découvert que son annonce avait été mise hors ligne parce que son code postal était décalé d’un chiffre et que sa propriété était répertoriée dans la mauvaise catégorie.

“Je suis dans une situation financière difficile, qui aurait pu être facilement résolue”, a déclaré Glassbourg, qui affirme que sa seule source de revenus actuelle est sa liste Airbnb.

Il attend maintenant une inspection le 28 décembre et dit qu’il espère que son inscription sera de nouveau disponible, mais sait que ce n’est pas garanti.

“Maintenant, je suis en faillite sans revenu”, a-t-il déclaré.