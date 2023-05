Les pirates commencent à peaufiner la liste : sur Josh Palacios, Luis Ortiz et les meilleurs espoirs

PITTSBURGH – Lorsque l’occasion s’est présentée lundi soir, Josh Palacios n’a pas été en mesure de répondre tout de suite.

« Mon téléphone était mort », a déclaré Palacios en riant.

Lorsque les pirates ont appelé le téléphone portable de Palacios pour lui dire qu’il était promu aux majors, les appels sont allés à la messagerie vocale. Ignorant ce qui se passait, Palacios dînait avec quelques-uns de ses coéquipiers Triple-A d’Indianapolis dans un joint hibachi du Mall of America.

« Nous faisions des blagues comme, ‘Hé, imaginez s’ils m’appellent en ce moment et que mon téléphone est mort' », a déclaré Palacios. « Eh bien, il s’est avéré que c’était vrai. »

Combien de temps les Pirates allaient-ils laisser le téléphone de Palacios sonner avant de raccrocher et d’appeler un autre voltigeur ?

« Nos gens sont persistants », a déclaré le directeur de la ferme, John Baker, en riant. « Nous vous trouverons où que vous soyez, surtout si vous allez dans la cour des grands. »

Finalement, le manager d’Indy, Miguel Perez, a envoyé un texto à un autre joueur et a pu retrouver Palacios.

« J’ai réalisé que je devais recharger mon téléphone très rapidement », a déclaré Palacios. « Leçon apprise, bien sûr. »

Ces deux jours ont été chargés pour les Pirates. Palacios, un voltigeur qui a été acquis l’hiver dernier lors du repêchage de la règle 5, a été appelé à Pittsburgh le lendemain de la promotion du joueur de champ intérieur Chris Owings d’Indy.

Le releveur Cody Bolton est retourné au Triple A et le releveur Chase De Jong a été désigné pour une affectation. Le droitier Luis Ortiz a été nommé mardi contre les Rocheuses, occupant la place du droitier blessé Vince Velasquez dans la rotation.

Près de six semaines après le début de la saison, les Pirates ont déjà mis en place une séquence de sept victoires consécutives et enduré une série de sept défaites. La rotation a été solide, l’enclos des releveurs l’est moins. L’attaque a été décousue et opportuniste, mais peut également être sujette aux funks.

La taille de l’échantillon pour évaluer les joueurs n’est plus petite. Les forces et les faiblesses de l’équipe étant plus apparentes, c’est le bon moment pour peaufiner l’alignement.

« Je ne pense pas que cela suscite autant d’agitation », a déclaré le manager Derek Shelton, faisant référence aux allées et venues des 72 dernières heures. « Le fait que nous soyons allés en position de joueurs lourds est basé sur la capacité d’avoir une liste plus fonctionnelle. »

Shelton avait raison. Après la finale de la série de mercredi contre les Rocheuses, les Pirates seront absents trois des huit jours suivants. Le droitier Mitch Keller a mis l’enclos des releveurs en bonne place lundi en lançant un match complet.

Pourtant, il y a plus que cela. Il y a quelques séries intéressantes à venir contre les surprenants Diamondbacks et les Rangers en tête de l’AL West, suivies d’un swing sur la côte ouest contre les Mariners et les Giants. Les Pirates auront besoin d’une liste bien formée – et flexible – pour créer une dynamique en juin.

En bref, les prochaines semaines pourraient être un bon test de la profondeur organisationnelle des Pirates.

« Ce n’est pas que cela importe plus nécessairement que l’année dernière, mais nous, en PD (développement des joueurs), nous nous sentons responsables de fournir à Shelty des joueurs plug-and-play qui savent comment jouer au jeu », a déclaré Baker.

Trop souvent au cours des dernières saisons, certaines commandes de Pirates ont été incapables de faire les petites choses, comme lancer au bon homme de coupure, exécuter les bases, obtenir une carie et sortir du banc pour livrer un coup d’embrayage.

« Ce sont des choses qui se déroulent en quelque sorte en marge du développement », a déclaré Baker. « Mais l’un des principaux objectifs de l’organisation au cours de la dernière année a été d’améliorer le baseball tactique, d’anticiper la victoire ici à Pittsburgh et de s’assurer que nous avons des joueurs capables de répondre à toutes les exigences du jeu. »

Les Pirates chronomètrent souvent les appels pour coïncider avec de bons affrontements de lanceurs, afin que Shelton puisse rapidement intégrer le nouveau gars dans la formation. Miguel Andújar, un frappeur droitier, a rejoint l’équipe le 29 avril et a commencé le premier match du programme double de ce jour-là contre le gaucher Patrick Corbin. Palacios, un frappeur gaucher, était dans le champ droit mardi contre le droitier Connor Seabold. Il est allé 0-pour-2 avec quelques éliminations.

« C’est un match que nous aimons, alors quand nous avons commencé à parler de (Palacios), c’était: » Si nous allons l’élever, nous allons le faire entrer « », a déclaré Shelton. «Cela ne veut pas dire qu’il ne jouera pas tous les jours, mais cela nous donne un effet de levier, des avantages de peloton comme nous l’avons fait au début de l’année. Nous allons essayer de les maximiser autant que possible. »

Palacios maîtrise les trois points de champ extérieur, ce qui aide, en plus il a frappé un combiné .368/.433/.598 avec quatre circuits cette année avec Indy et Double-A Altoona.

« Grande victoire pour le processus d’acquisition », a déclaré Baker.

Les Nationals ont choisi d’exposer Palacios dans le repêchage de la règle 5 après avoir battu .213/.245/.255 en 29 matchs dans les majeures la saison dernière. Qu’est-ce qui se cache derrière le revirement de Palacios cette saison ? Il a crédité une combinaison de croissance personnelle, les entraîneurs de frappe des Pirates et… son optométriste.

« J’ai commencé à porter des contacts – bravo à tous les ophtalmologistes », a déclaré Palacios. « Ils étaient un peu inconfortables, mais j’ai finalement fait le sacrifice de les porter. J’ai commencé à mieux voir le ballon. Chaque petit geste compte. »

Jusqu’à présent, les Pirates ont fait des mouvements principalement complémentaires avec leurs appels. Les espoirs de renom – Endy Rodríguez, Henry Davis, Quinn Priester et Nick Gonzales – ne se rattraperont pas avant un moment.

Baker a souligné que Rodríguez n’était pas un receveur à temps plein avant la seconde moitié de la saison dernière, une indication qu’il n’est pas encore proche de la fin de sa courbe d’apprentissage. Davis joue bien – il est allé 3 en 4 avec deux circuits en solo mardi et a augmenté sa moyenne au bâton à 0,316 – mais il est toujours à Altoona et pourrait y être pendant un certain temps.

« Henry aime rendre les choses vraiment difficiles, c’est sûr », a déclaré Baker avec un sourire. « C’est la partie la plus difficile. Il n’y a que six matchs par semaine, et nous aimerions que ces deux-là attrapent quatre, cinq ou parfois six de ces matchs juste pour leur développement. Ils vont avoir un impact sur Pittsburgh dans un avenir pas trop lointain.

Mort, impôts, Henry Davis écrasant des balles de baseball. pic.twitter.com/uhCx8fIv5a – Jeunes Bucs (@YoungBucsPIT) 9 mai 2023

Cela signifie que le receveur Austin Hedges (qui est au bâton .151) et le remplaçant Jason Delay sont en sécurité. Pour l’instant.

Avec Ortiz dans le club de la grande ligue et Mike Burrows qui se remet d’une opération au coude, Priester est le meilleur lanceur à Indy, mais il a une fiche de 2-3 avec une MPM de 5,96. Baker a déclaré qu’il devait encore « se retrouver » au plus haut niveau des mineurs.

«Le triple A offre un défi unique avec des frappeurs vétérans. Vous devez réfléchir un peu plus aux batteurs », a déclaré Baker. « C’est une bénédiction d’avoir cette opportunité. Mais pour les gens intelligents comme Quinn, cela peut parfois être une malédiction. Il pourrait avoir tendance à trop réfléchir de temps en temps à certaines des choses qu’il fait et à ne pas simplement faire confiance à ses capacités.

Les pirates s’attendent à révéler dans un jour ou deux la durée de l’absence de Velasquez, ce qui aidera à déterminer combien de temps Ortiz restera dans les parages.

Mardi, Ortiz a travaillé les cinq premières manches de la défaite 10-1 contre les Rocheuses et a accordé cinq points (deux mérités). Ortiz a accordé sept coups sûrs, en a marché un et en a retiré un.

Selon Baseball Savant, seuls 16 des 74 lancers d’Ortiz ont été enregistrés comme des balles rapides à quatre coutures – un nombre faible pour un gars dont le radiateur atteint 99 mph. Il a lancé 19 curseurs, dont un que Jurickson Profar a frappé pour un circuit en solo dans la deuxième manche, et 31 plombs.

« J’ai utilisé le plomb dès le premier pas », a déclaré Ortiz par l’intermédiaire d’un interprète. « Cela fonctionnait vraiment bien et je le lance avec beaucoup de confiance. J’ai gardé le ballon dans la zone et j’ai eu beaucoup de balles au sol.

(Photo de Josh Palacios : Charles LeClaire / USA Today)