Les piratages cryptographiques ont volé le record de 65 milliards de rands en 2022, menés par des groupes nord-coréens – rapport

L’année dernière a été la pire jamais enregistrée pour les braquages ​​​​de crypto-monnaie, avec des pirates informatiques volant jusqu’à 3,8 milliards de dollars (65 milliards de rands), dirigés par des attaquants liés à la Corée du Nord qui ont rapporté plus que jamais auparavant, a déclaré une société américaine d’analyse de blockchain dans un rapport sur Mercredi.

Le rapport de Chainalysis a révélé une activité de piratage qui « fluait et refluait » tout au long de l’année, avec des « pics énormes » en mars et octobre. Octobre a été le mois le plus important jamais enregistré pour le piratage de crypto-monnaie, avec 775,7 millions de dollars volés lors de 32 attaques distinctes, selon le rapport.

Le marché de la crypto-monnaie a pataugé en 2022, alors que l’appétit pour le risque diminuait et que diverses entreprises de cryptographie s’effondraient. Les investisseurs se sont retrouvés avec des pertes importantes et les régulateurs ont intensifié leurs appels à une plus grande protection des consommateurs.

À l’époque, Chainalysis et d’autres entreprises ont confirmé à Reuters que les comptes liés à la Corée du Nord avaient perdu des millions de dollars en valeur.

Mais cela n’a pas dissuadé les pirates.

Les pirates liés à la Corée du Nord, tels que ceux du syndicat cybercriminel Lazarus Group, ont été de loin les pirates de crypto-monnaie les plus prolifiques, volant environ 1,7 milliard de dollars lors de multiples attaques l’année dernière, selon le rapport.

“En 2022, ils ont battu leurs propres records de vol”, a-t-il déclaré.

La Corée du Nord a nié les allégations de piratage ou d’autres cyberattaques.

Selon un groupe d’experts surveillant les sanctions des Nations Unies, la Corée du Nord s’est de plus en plus appuyée sur le piratage pour financer ses programmes de missiles et d’armes nucléaires, en particulier alors que le commerce déclaré publiquement a diminué sous les sanctions et les fermetures de COVID-19.

“Il n’est pas exagéré de dire que le piratage de crypto-monnaie représente une part importante de l’économie nationale”, a déclaré Chainalysis.

Pour la première fois l’année dernière, les forces de l’ordre américaines ont saisi 30 millions de dollars de fonds volés à des pirates liés à la Corée du Nord.

“Ces hacks deviendront de plus en plus difficiles et moins fructueux d’année en année”, a prédit Chainalysis.

Les cibles de la «finance décentralisée» ou DeFi, un segment florissant du secteur des crypto-monnaies, représentaient plus de 82% des crypto-monnaies volées en 2022, selon le rapport.

Les applications DeFi, dont beaucoup fonctionnent sur la blockchain Ethereum, sont des plates-formes financières qui permettent des prêts libellés en crypto en dehors des banques traditionnelles.

L’année dernière a vu un nombre record de transactions cryptographiques liées à des activités illicites dans l’ensemble, atteignant 20,1 milliards de dollars, a déclaré Chainalysis en janvier.