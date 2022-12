Les piquets des Premières Nations continuent de bloquer la construction d’un nouvel hôpital en Colombie-Britannique

Un différend sur les règles du travail de la Colombie-Britannique empêchant une entreprise des Premières Nations de travailler sur un nouvel hôpital massif près de Duncan continue de bloquer la construction.

Les travaux sur le nouvel hôpital du district de Cowichan – dont les coûts ont grimpé à 1,45 milliard de dollars – se sont arrêtés le 2 décembre après que des membres de la Khowutzun Development Corporation, propriété des tribus Cowichan, ont commencé à faire du piquetage sur le site.

Les lignes de piquetage étaient toujours en place lundi matin, sans travaux. Le ministère de la Santé de la province a déclaré que les pourparlers se poursuivaient pour tenter de résoudre la situation.

Les grévistes disent que le bureau de BC Infrastructure Benefits – qui supervise les travailleurs utilisés sur les projets d’infrastructure publique – a refusé à KDC un permis pour continuer à travailler sur le site parce qu’aucune de ses entreprises et de ses travailleurs n’est membre de syndicats acceptés par la société d’État.

Une déclaration des tribus Cowichan a déclaré que la Première Nation et le KDC se réunissaient depuis plusieurs mois, et avec une fréquence accrue ces dernières semaines, avec des représentants de Island Health, du ministère de la Santé, du BCIB et de l’entrepreneur général, Ellis Don.

Le communiqué indique que ces réunions ont exploré les opportunités économiques pour les entreprises civiles et de camionnage appartenant aux citoyens des tribus Cowichan et les mécanismes pour travailler en dehors du processus BCIB.

« Des engagements ont été pris pour trouver des moyens de surmonter les obstacles et d’être plus inclusifs envers les tribus Cowichan dans le cadre d’un important projet d’infrastructure en cours sur notre territoire », a déclaré la chef des tribus Cowichan, Lydia Hwitsum.

« Ces discussions n’ont abouti à aucune action pour respecter ces engagements. Le temps presse alors que ces opportunités économiques passent par les entreprises de nos concitoyens et que les travaux sont exécutés par des entrepreneurs extérieurs à notre région.

Jodee Dick, PDG de KDC, a déclaré que la société recherchait des opportunités pour les entreprises appartenant aux membres des tribus Cowichan pour effectuer des travaux sur la construction du nouvel hôpital.

“Nous avons travaillé pour créer des relations positives avec d’autres entrepreneurs et syndicats, et ils ont soutenu le fait que nos citoyens travaillent sur ce projet”, a-t-elle déclaré.

La déclaration poursuit en disant que le nouvel hôpital est un projet important pour tous les résidents de la vallée de Cowichan.

« C’est aussi une occasion pour la province d’établir des relations et de faire progresser la réconciliation économique avec notre communauté, la plus grande Première Nation de la Colombie-Britannique en termes de population », indique le communiqué.

“Cowichan Tribes et KDC restent déterminés à travailler avec des partenaires pour garantir des opportunités d’emploi et de contrat pour les citoyens de Cowichan sur ce projet.”

Le ministère de la Santé a confirmé qu’une manifestation pacifique au projet de remplacement de l’hôpital du district de Cowichan empêche la construction sur le chantier.

“Nous respectons le droit de chacun de manifester et sommes en pourparlers avec les tribus Cowichan pour discuter de leurs préoccupations”, a déclaré le ministère dans un communiqué.

“Le projet en est aux premiers stades de la construction et nous espérons que les problèmes pourront être résolus avec respect et que nous pourrons atténuer les retards du projet.”

