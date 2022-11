Les pipelines Nord Stream montrent des preuves de dommages causés par des explosifs, selon une équipe suédoise

Les enquêteurs ont trouvé des traces d’explosifs sur le site des gazoducs endommagés de Nord Stream, confirmant qu’un sabotage avait eu lieu, a déclaré vendredi un procureur suédois.

Les autorités suédoises et danoises enquêtent sur quatre trous dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui relient la Russie et l’Allemagne via la mer Baltique et sont devenus un point d’éclair dans la crise ukrainienne alors que l’approvisionnement en gaz en Europe se raréfie.

Le Danemark a déclaré le mois dernier qu’une enquête préliminaire avait montré que les fuites avaient été causées par de puissantes explosions.

“L’analyse qui a maintenant été effectuée montre des traces d’explosifs sur plusieurs des objets qui ont été récupérés”, a déclaré le parquet suédois dans un communiqué, ajoutant que les conclusions établissent l’incident comme un “sabotage grossier”.

Il a déclaré que la poursuite de l’enquête déterminerait s’il serait possible d’identifier les responsables.

La coopération avec les autorités en Suède ainsi que dans d’autres pays se déroule très bien, a déclaré le procureur principal Mats Ljungqvist.

Le bureau du procureur a refusé de faire d’autres commentaires, notamment sur les explosifs qui auraient été utilisés pour endommager les pipelines.

La Russie attendra qu’une évaluation complète des dommages soit effectuée avant de décider des réparations, le cas échéant, a déclaré vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

“Le fait même que des données aient déjà commencé à arriver, en faveur de la confirmation d’un acte subversif ou d’un acte terroriste (…) confirme une fois de plus les informations dont dispose la partie russe”, a déclaré Peskov lors de son appel quotidien aux journalistes.

“C’est très important de ne pas s’arrêter, c’est très important de trouver celui qui est derrière cette explosion.”

Ni Gazprom, ni Nord Stream 1 et 2 n’ont répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Des sismologues au Danemark et en Suède ont précédemment déclaré avoir enregistré des tremblements à proximité immédiate des fuites et que les signaux ne ressemblaient pas à ceux des tremblements de terre.

La police danoise a refusé de commenter les conclusions suédoises.

Les ruptures du 26 septembre des pipelines du fond marin, crachant du gaz dans l’océan qui a bouillonné à la surface dans la semaine qui a suivi, ont déclenché des avertissements de danger public et des craintes de dommages environnementaux.

Une section mesurant il manque au moins 50 mètres de Nord Stream 1, le quotidien suédois Expressen a rapporté le 18 octobre après avoir filmé ce qu’il a dit être les premières images rendues publiques des dégâts.

Le mois dernier, le ministère russe de la Défense a déclaré que le personnel de la marine britannique avait fait sauter les pipelines, une affirmation qui, selon Londres, était fausse et conçue pour détourner l’attention des échecs militaires russes en Ukraine.