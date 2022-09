Les pipelines et la voie vers une crise énergétique en Europe, comme le montrent 5 graphiques

La guerre qui dure depuis des mois en Ukraine a eu des répercussions bien au-delà du champ de bataille, car le continent européen au sens large a dû faire face à des chocs énergétiques et économiques résultant du conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Cela a obligé les pays voisins à repenser leurs accords d’approvisionnement énergétique, l’Union européenne (UE) ayant compté sur la Russie pour 40% de son gaz naturel, malgré les craintes que la configuration comporte des risques.

Mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie a incité l’Occident à adopter une série de sanctions qui ont conduit à un recul de Moscou, notamment en exigeant que les pays “hostiles” paient leur gaz en roubles.

La Russie a également réduit ses expéditions de gaz naturel vers l’Europe, incitant ces pays à suivre une nouvelle voie.

Les principaux gazoducs Nord Stream qui transportent le gaz naturel à travers la mer Baltique de la Russie à l’Allemagne ont fait l’objet de nombreux débats et inquiétudes pendant la guerre en Ukraine.

Premièrement, le Nord Stream 1 a connu des interruptions de service et des réductions de sa production et a ensuite été arrêté en août, la Russie citant des problèmes techniques comme raison de l’arrêt des opérations. Les responsables allemands ont rejeté cette explication, affirmant que cela avait probablement été fait en représailles aux sanctions imposées après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Depuis lors, Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui n’est pas encore opérationnel, ont été endommagés par un sabotage apparent, les sismologues affirmant que des explosions ont secoué la mer Baltique avant que des fuites inhabituelles ne soient découvertes plus tôt en septembre sur deux pipelines allant de la Russie à l’Allemagne.

L’Europe a accusé la Russie de militariser les approvisionnements énergétiques, bien que le président russe Vladimir Poutine ait nié que son pays soit responsable de la crise énergétique du continent, blâmant plutôt ce qu’il a appelé “l’agenda vert” et suggérant que la levée des sanctions résoudrait les problèmes énergétiques de l’Europe.

“En fin de compte, si c’est si difficile pour vous, levez simplement les sanctions sur Nord Stream 2”, a déclaré Poutine lors d’un discours aux journalistes après le sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai en Ouzbékistan à la mi-septembre. “Appuyez simplement sur le bouton et tout se mettra en marche.”

En raison de cette incertitude, le prix du gaz naturel a grimpé en flèche, atteignant maintenant environ le triple de ce qu’il était avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La crise énergétique européenne a incité les pays à commencer à stocker du gaz bien avant l’hiver. Fin septembre, l’Associated Press a rapporté que les pays européens avaient rempli les installations de stockage à 87 % de leur capacité.

Malgré les efforts de préparation, des inquiétudes subsistent quant à la situation des personnes, des entreprises et des économies dans les mois à venir.

L’UE a également élaboré des plans pour réduire la consommation de gaz, comme contrefort contre les baisses d’approvisionnement, les gouvernements s’engageant à réduire la consommation de gaz de 15 %. Cela signifie que la Tour Eiffel plongera dans l’obscurité plus d’une heure plus tôt que la normale, tandis que les magasins et les bâtiments éteindront les lumières la nuit et baisseront les thermostats.

Les membres se tournent également vers d’autres fournisseurs tels que la Norvège, l’Allemagne achetant désormais plus de gaz naturel du pays nordique.