Les pintes et les boissons ne seront pas incluses dans les plans visant à forcer l’hospitalité à introduire des étiquettes de calories, suggère le n ° 10

Le No 10 a suggéré que les pubs ne seront pas tenus d’introduire des étiquettes de calories sur les pintes, la nouvelle politique se concentrant uniquement sur l’étiquetage des aliments pour les grandes entreprises hôtelières.

Le gouvernement a annoncé mardi qu’une nouvelle législation serait introduite dans l’année à venir pour obliger le «secteur hors domicile» – restaurants, cafés et plats à emporter – à afficher le contenu calorique sur leurs menus dans le but de lutter contre l’obésité.

La mesure, qui ne s’appliquera qu’aux entreprises de 250 employeurs ou plus, s’accompagnera de restrictions sur la promotion des aliments et boissons riches en matières grasses, en sel et en sucre chez les détaillants à partir d’avril 2022, a ajouté le gouvernement.

Cela devrait inclure la réduction du « achetez-en un, obtenez une offre gratuite » et empêchez les magasins de présenter des articles malsains dans des endroits importants tels que les caisses et les entrées des magasins.

L’engagement – faisant partie du discours de la reine, qui expose le programme du gouvernement pour l’année à venir – a été inclus dans des mesures visant à «soutenir la santé et le bien-être de la nation» après que Covid-19 ait souligné les «coûts immenses de la mauvaise santé». .

Downing Street a déclaré plus tard que les plans d’étiquetage des calories se concentreraient sur la nourriture et non sur les boissons, ce qui soulagerait les pubs de la nécessité d’étiqueter les calories contenues dans les pintes.

« Il se concentrera sur l’étiquetage des denrées alimentaires », a déclaré le porte-parole du Premier ministre aux journalistes. «En réponse à la consultation, nous introduisons une législation exigeant que les grands établissements hors domicile – qui comptent 250 employés ou plus – étiquettent en calories les aliments qu’ils vendent.»

Interrogé sur les raisons pour lesquelles les boissons n’étaient pas incluses dans la législation proposée, le porte-parole a ajouté: «Nous avons écouté les commentaires de la consultation et nous pensons que c’est la bonne approche pour faire avancer cela maintenant, et c’est pourquoi nous détaillerons plus en détail dans une réponse de consultation qui sortira plus tard ».

Le n ° 10 a lancé une consultation sur la question de l’étiquetage des calories pour les grandes entreprises en 2018 et a poursuivi ses travaux à l’été 2020 «sur la manière d’enquêter sur la conformité».

Inclus dans les plans du gouvernement pour lutter contre l’obésité exposés lors du discours de la reine, un document fourni par le n ° 10 indique que le projet de loi sur la santé et les soins comprendra également des mesures «pour interdire les publicités de malbouffe avant 21 heures à la télévision et pour une interdiction totale en ligne».

Les plans visant à réduire les publicités de malbouffe ont été dévoilés l’année dernière, ce qui a conduit aux critiques de la Fédération des aliments et boissons, qui a exhorté le Premier ministre à reconsidérer les propositions d’interdiction complète en ligne.