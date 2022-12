Les Pink Panthers de Jaipur confirment leur place en demi-finale après une victoire impressionnante sur les Haryana Steelers

Les Pink Panthers de Jaipur ont fait tout un spectacle en route vers leur victoire 44-30 sur les Steelers de Haryana au stade couvert de Gachibowli ici lundi. Avec cette victoire, les Pink Panthers ont confirmé leur place en demi-finale de la Pro Kabaddi League (PKL).

Dans ce qui a été un début de compétition lent, les Pink Panthers de Jaipur ont pris le dessus sur leurs adversaires dans les premiers échanges, prenant une mince avance de deux points après les trois premières minutes.

Les Jaipur Pink Panthers se débrouillaient bien pour garder Meetu et Manjeet sous contrôle, cependant, c’était Rakesh Narwal, qui aidait les Haryana Steelers à démarrer.

Le raid de V. Ajith a cependant forcé deux joueurs des Haryana Steelers à quitter le tapis alors que les Pink Panthers de Jaipur continuaient à tenir leurs adversaires à distance. Rakesh Narwal a décroché un raid à trois points pour les Haryana Steelers, mais les Jaipur Pink Panthers ont conservé une mince avance.

Même si les Jaipur Pink Panthers étaient en tête pendant la majeure partie de la première mi-temps, les Haryana Steelers ont continué à se battre pour rester dans la compétition. A la pause, le score était de 21-15 en faveur des Jaipur Pink Panthers.

Ce fut un début lent en seconde période, commençant par quelques raids vides. Cependant, peu de temps après, l’unité des Jaipur Pink Panthers est sortie des blocs plus rapidement que les Haryana Steelers, récoltant les premiers points.

Les Pink Panthers de Jaipur ont continué à augmenter leur avance et ont pris le contrôle de la procédure, ne laissant aucun espace aux raiders des Haryana Steelers.

Lucky Sharma et Sahul Kumar ont réussi un tacle fantastique sur Manjeet à la 29e minute et à partir de là, les Panthers ont enlevé le match aux Steelers. Meetu, Manjeet et Rakesh avaient du mal à faire leurs raids alors que les Panthers continuaient à étendre leur avance.

Manjeet et co ont jeté l’évier de la cuisine dans les dernières minutes de jeu, mais les Jaipur Pink Panthers les ont tenus à distance, ne laissant aucun espoir de retour. Finalement, les Panthers se sont avérés être une unité trop forte ce jour-là et sont repartis avec une victoire complète.

