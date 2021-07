Les pings de l’application NHS sont devenus bien pires si vous partez en vacances

C’est doucement chuchoté dans les terrains de jeux à travers le pays – et les parents craignent que leurs enfants soient obligés de s’auto-isoler parce qu’ils ont été en contact avec un camarade de classe positif pour Covid prennent des mesures drastiques.

Terrifiés à l’idée que les projets de vacances tant attendus ici au Royaume-Uni ou à l’étranger puissent être bouleversés si leur enfant doit être mis en quarantaine, ils inventent tranquillement des raisons de garder leurs enfants hors de l’école pendant ces dernières semaines de trimestre.

Tout pour éviter ce ping redouté sur l’application NHS Covid – ou le texte et la lettre inquiétants de l’école leur disant que leur enfant pourrait avoir été en contact avec un cas Covid positif.

C’est une excellente nouvelle qu’à partir du 16 août, les adultes et les écoliers doublement vaccinés n’auront plus à rester à la maison pendant dix jours.

Mais c’est tout simplement trop tard pour les millions de personnes qui avaient prévu des voyages pour lesquels ils ont économisé longtemps et durement pendant les nombreux mois de confinement ardu.

Même la date du titre du 16 août est trompeuse – lisez les petits caractères dans l’annonce du gouvernement et vous verrez que pour les adultes complètement piégés, c’est en fait deux semaines après votre dernier coup que l’auto-isolement prend fin.

LA LIBERTÉ EST FRAGILE

C’est un nouveau coup dur pour les vacanciers britanniques assiégés.

L’insistance sur les doubles jabs pour éviter la quarantaine au retour des pays ambrés signifie que beaucoup de ceux qui n’ont pas encore reçu leur deuxième jab ne peuvent pas voyager à l’étranger.

Et les restrictions et les règles incroyablement différentes imposées par les pays d’Europe compliquent encore plus les choses pour les parents d’enfants non vaccinés.

En 2019, les voyages et le tourisme ont contribué à 10,1% du PIB du Royaume-Uni et soutenu 4,3 millions d’emplois, 12% de l’emploi total

Cela signifie en fait que la liberté tant louée dont nous étions si impatients de profiter après le 19 juillet est un mensonge.

Des millions de personnes pourraient encore être forcées de se verrouiller s’ils ont le malheur d’entrer simplement en contact avec un cas positif.

Les parents fatigués d’enfants d’âge scolaire ne sont que trop conscients de la loterie qui a gardé leurs enfants à la maison pendant des semaines à la fois.

Lorsque Boris Johnson a annoncé les plans lundi, il y avait un incroyable 623 000 écoliers coincés à la maison.

L’école de ma nièce a pour politique de renvoyer à la maison toute la classe d’âge lorsqu’un seul cas est détecté, même si la probabilité que sa fille ait eu le moindre contact avec le cas est pratiquement nulle.

Entre septembre et décembre de l’année dernière, cette règle du «groupe de l’année entière» signifiait que sur les 12 semaines d’ouverture de l’école, elle n’était autorisée à y assister que pendant 12 jours.

307 000 emplois perdus dans les voyages et le tourisme en 2020

Maintenant, la perspective d’avoir à annuler des vacances en famille, des réunions, des sorties et plus encore jettera une autre clé dans les travaux.

En cette ère post-pandémique, la liberté est fragile – et pourrait être de courte durée car la variante Delta continue de se répandre à travers le Royaume-Uni, les cas d’avertissement du gouvernement pouvant atteindre plus de 100 000 par jour d’ici août.

Notre industrie du voyage dévastée pourrait ne pas survivre au coup de marteau d’un été d’annulations.

Dans une tentative désespérée d’encourager les Britanniques à réserver des vacances à la fois chez eux et à l’étranger dans les quelques pays qui nous accueillent, ils ont conçu des politiques de réservation extrêmement flexibles.

Certains opérateurs britanniques autorisent les annulations jusqu’à la veille – rassurant pour les clients qui peuvent être surpris par la nécessité de s’isoler mais totalement dévastateurs pour les entreprises désespérées de se remettre de 18 mois de pratiquement aucun revenu.

Si la nécessité de s’isoler après avoir éventuellement été en contact avec un cas positif ne se termine pas avant la mi-août au plus tôt, cela signifiera que des millions de personnes pourraient être contraintes d’annuler – un autre coup dur pour notre économie brisée par Covid.

RÈGLES COMPLIQUÉES

Virginia Messina, vice-présidente principale du Conseil mondial du voyage et du tourisme, a déclaré: «Il est difficile de croire que le secteur britannique du voyage et du tourisme et les vacanciers sont confrontés à un autre » été perdu « – malgré le déploiement extrêmement réussi du vaccin.

218 000 emplois menacés si le voyage est retardé ou annulé en juillet

« Le programme de vaccination aurait dû ouvrir la porte aux voyages internationaux. Au lieu de cela, nous assistons au deuxième été avec seulement des voyages limités en perspective alors que l’Europe rouvre, profite d’une pause estivale et relance ses économies.

« Comme toujours, le diable est dans les détails et, malheureusement, certaines personnes pourraient bien se faire prendre par la myriade de règles et de règlements compliqués qui pourraient faire échouer leurs vacances d’été bien méritées.

« Le secteur du voyage et du tourisme ainsi que les vacanciers ont besoin de plus de clarté et nous espérons que le gouvernement fournira demain une feuille de route claire pour redémarrer les voyages internationaux en toute sécurité. »

Si nous voulons vraiment obtenir la liberté promise, cette lourde règle d’auto-isolement devrait prendre fin le 19 juillet lorsque le verrouillage sera enfin levé.

Avec les bonnes précautions en place, cela pourrait faire la différence entre un désastre et la survie pour l’industrie du voyage assiégée de notre pays

Et cela nous donnera aux Britanniques la clarté et l’assurance de vraiment profiter de cet été.