Les pingouins font face à des moments difficiles après une défaite fulgurante lors de la Winter Classic

BOSTON – Oh, quelle histoire ce aurait été.

Il y avait les Penguins – déjà à la traîne de leurs deux meilleurs défenseurs, puis ayant perdu leur gardien de but partant – protégeant une avance qui leur avait été accordée par un énigmatique ailier de quatrième ligne, lançant près d’un match parfait à l’intérieur sans doute des terrains les plus creux du baseball et sur le point de remettre le La meilleure équipe de la LNH subit sa première défaite réglementaire à domicile.

Cette histoire était celle que l’entraîneur Mike Sullivan méritait d’écrire lundi.

Au lieu de cela, la tâche éternelle de Sullivan – mener les Penguins à travers le péril en saison régulière – s’est une fois de plus présentée. Pourtant, même une défaite très médiatisée alors que leur défaite 2-1 contre les Bruins de sa ville natale à l’intérieur de Fenway Park lors de la Winter Classic a touché un peu la petite image par rapport à la situation plus grande à portée de main.

Des blessures et des malheurs étranges ont de nouveau trouvé les Penguins de Sullivan, qui auront besoin de tout son encadrement exemplaire pour naviguer sur le dernier chemin cahoteux vers une place en séries éliminatoires.

Au fur et à mesure des coups, celui de ce classique pourrait être plus difficile à secouer que si les Penguins avaient joué ailleurs, ou s’ils n’avaient pas joué un match aussi inspiré. Mais au fur et à mesure des pertes, c’est une défaite à partir de laquelle ils doivent rebondir rapidement ou ils risqueront un autre funk qui pourrait annuler une grande partie de l’excellent travail qu’ils avaient fait dans les semaines précédant cette glissade 0-3-2.

« Nous avons joué un bon match », a déclaré le capitaine Sidney Crosby. « J’avais l’impression que notre jeu n’était pas génial ici depuis les vacances de Noël. (Mais) nous avons fait de très bonnes choses.

“Je dois juste trouver un moyen de le fermer.”

Les Penguins ont presque clôturé cette Classique de la manière la plus étonnante, mais le but égalisateur potentiel d’Evgeni Malkin a été annulé au buzzer. Si ça avait compté, peut-être qu’une prolongation en aurait entraîné une autre, euh, classique occasion de fusillade pour Crosby. Il a allumé la mèche lors de l’événement phare de la saison régulière de la LNH avec son score en fusillade sur Ryan Miller des Sabres dans une boule à neige de Buffalo le jour de l’an 2008.

Pittsburgh a depuis participé à quelques Classiques. Les deux ont été des pertes, et chacun donne du crédit à une notion populaire selon laquelle les Penguins devraient simplement dire non la prochaine fois que la LNH le sélectionnera pour un match en plein air.

Il y a eu la commotion cérébrale de Crosby à la Classique de Pittsburgh en 2011. Il y a eu la blessure au cou de Kris Letang à la Série des stades de Philadelphie en 2019. Et les Penguins peuvent ajouter à ce malheur la blessure apparente à la jambe droite/côté droit de Tristan Jarry lors de cette Classique.

Quand précisément Jarry s’est blessé lundi après-midi, c’est difficile à dire, mais il a commencé à privilégier le bas du corps droit au début de la première période. Pendant les pauses dans l’action, Jarry a regardé vers l’extrémité du banc des Penguins, comme s’il appelait le gardien remplaçant Casey DeSmith pour le remplacer.

C’est finalement arrivé. Comme il l’a fait, les chances semblaient trop élevées contre les Penguins, qui alignaient sept défenseurs mais perdaient leurs deux meilleurs joueurs à cette position.

Letang, qui avait raté le match précédent des Penguins en raison d’une blessure au bas du corps, n’aurait pas pu jouer lundi de toute façon. Son père est décédé quelque temps après l’arrivée des Penguins à Boston samedi, et Letang est retourné à Montréal pour être avec sa famille.

Sans Letang et Jeff Petry, blessé au haut du corps, les Penguins ont affronté les formidables Bruins sans leurs deux défenseurs les plus expérimentés – sans parler de leurs deux plus habiles à déplacer la rondelle, à exécuter un avantage numérique ou à jouer de lourdes minutes.

Affronter les Bruins sans les joueurs des pedigrees respectifs de Letang et Petry n’était pas la recette du succès contre un adversaire qui n’avait pas perdu à domicile en temps réglementaire cette saison.

Eh bien, les Bruins n’ont toujours pas perdu à domicile cette saison. Les Penguins ont cependant fait un bon effort pour leur infliger cette première défaite réglementaire à Boston.

Entrant dans la dernière période, le but de Kasperi Kapanen semblait pouvoir – mais il semblait qu’il ne le serait pas – tenir le coup. DeSmith avait été vif en relève de Jarry, et les Penguins n’accordaient pas beaucoup d’occasions de qualité aux Bruins.

HAPPY KAPPY = HAPPY PINGOUINS FANS. pic.twitter.com/vab8BangRt — Pingouins de Pittsburgh (@pingouins) 2 janvier 2023

Kapanen a qualifié la performance des Penguins de “plutôt solide”, mais… “cette troisième période, à la fin, si vous leur donnez des chances, ils vont marquer.”

“Il y a une raison pour laquelle ils sont la meilleure équipe de la ligue”, a déclaré Kapanen. “Mais pour la plupart, je pensais que nous étions la meilleure équipe.”

Ces Penguins préfèrent se considérer comme l’un des meilleurs clubs de la LNH, un prétendant à la Coupe Stanley. Cependant, après avoir frappé un dérapage 0-6-1 en novembre, ils se retrouvent dans un autre funk.

En effet, il reste plus qu’assez de jeux pour inverser le cours. Et peut-être que leur noyau de vétérans ne permettra pas que cette perte s’attarde.

Pourtant, les Penguins ne gagnent pas trop de traction à cinq contre cinq et leur avantage numérique est maintenant de 0 contre 12 au cours des deux derniers matchs. Sullivan a déclaré que Jarry est évalué pour une blessure au bas du corps, ce qui signifie que Pittsburgh est susceptible de rappeler le gardien n ° 3 de l’organisation Dustin Tokarski de l’affilié de la AHL Wilkes-Barre / Scranton pour le reste de leur voyage de trois matchs.

Les Penguins ne rejoueront qu’à Las Vegas jeudi soir. Ils pourraient affronter les Golden Knights, un autre des meilleurs clubs de la LNH, de la même manière qu’ils l’ont fait contre les Bruins, perdant trois joueurs clés et faisant face à la pression de ne pas laisser une mauvaise séquence s’aggraver.

Pittsburgh est dans la division la plus compétitive de la LNH, ce qui leur laisse peu de place à l’erreur. Une séquence de séries éliminatoires parmi les meilleures de la LNH – à 16 saisons et plus – est littéralement en danger alors que les Penguins se rapprochent de la mi-parcours de cette saison.

Pourtant, peut-être que la tristesse et le malheur sont le mauvais sens à avoir à propos de cette équipe.

Les Penguins ont toujours Crosby, qui a montré dans cette Classique qu’il peut avoir un impact sur un match sans marquer. Il a été une dynamo défensive contre les Bruins, se montrant digne de l’estime réciproque réservée à son co-capitaine dans le match, Patrice Bergeron de Boston.

Toute équipe avec Crosby et Malkin, dont le quasi-accident à la fin du règlement lundi devrait servir à rappeler à tout le monde le danger qu’il représente pour les adversaires, ne peut être écartée. Les acteurs de soutien de Crosby et Malkin ne devraient pas non plus – et un double marqueur de 40 buts tel que Jake Guentzel peut-il vraiment être considéré comme un joueur de soutien? – être facilement renvoyé.

Il convient de noter, au moins, que ces Penguins ont fait une escapade 13-2-1 avant cette récente série de mauvais résultats. À ce moment-là, personne ne parlait de leur disparition, et il n’y a aucune raison de penser qu’elle était imminente.

Il est tout aussi probable qu’ils seront soutenus qu’ils seront battus par leurs efforts dans la Classique. De nombreux joueurs, dont Crosby, ont déclaré après la défaite que cette défaite était quelque chose sur laquelle s’appuyer.

Il est également indéniable que les Penguins traversent des moments difficiles.

Surmonter l’adversité a défini leurs dernières saisons régulières. Apparemment, cela devra être à nouveau le cas pour les Penguins.

(Photo d’Evgeni Malkin : Winslow Townson / Getty Images)