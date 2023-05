Les pilules ont coulé pendant des années alors que la DEA traînait les pieds pour discipliner le distributeur d’opioïdes

SHREVEPORT, La. (AP) – La Drug Enforcement Administration des États-Unis a autorisé l’un des plus grands distributeurs de médicaments en gros du pays à continuer d’expédier des analgésiques hautement addictifs pendant près de quatre ans après qu’un juge a recommandé qu’il soit retiré de sa licence pour son « mépris cavalier » de des milliers de commandes suspectes alimentant la crise des opioïdes.

La DEA n’a pas répondu aux questions répétées de l’Associated Press sur sa gestion de l’affaire contre Morris & Dickson Co. ou sur l’implication d’un consultant de haut niveau que l’entreprise avait embauché pour éviter les sanctions et qui est maintenant l’administrateur de la DEA Anne Milgram. adjoint.

Mais le retard a soulevé des inquiétudes quant à la façon dont la porte tournante entre le gouvernement et l’industrie pourrait avoir un impact sur la mission de la DEA de contrôler les compagnies pharmaceutiques responsables de dizaines de milliers de décès par surdose aux États-Unis.

« Si la DEA avait émis son ordre en temps opportun, on pourrait alors croire de manière crédible que son commandant en second n’était pas impliqué malgré un conflit d’intérêts évident », a déclaré Craig Holman, expert en éthique au sein du groupe de surveillance Public Citizen à Washington. « Le simple fait que son action ait été retardée de quatre ans ne fait que lever des drapeaux rouges. Cela jette l’ensemble du processus sous de graves soupçons.

La semaine dernière, après que l’AP a contacté la DEA pour commentaires, l’agence a rompu son silence sur la question et a brusquement informé Morris & Dickson qu’elle avait décidé de révoquer son enregistrement pour distribuer des substances contrôlées, selon deux personnes familières avec le développement qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de l’échange. Cependant, aucune ordonnance définitive n’a encore été publiée. La société a décrit la révocation comme une « condamnation à mort virtuelle » et est presque certaine de contester la décision devant un tribunal fédéral.

Louis Milione, qui a été nommé administrateur adjoint principal de la DEA en 2021, n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Il a pris sa retraite de la DEA en 2017 après une carrière de 21 ans, dont deux ans à la tête de la division qui contrôle la vente de stupéfiants hautement addictifs. Comme des dizaines de collègues du puissant mais peu connu Office of Diversion Control de la DEA, il est rapidement allé travailler comme consultant pour certaines des mêmes entreprises qu’il avait été chargé de réglementer, dont Morris & Dickson.

Milione a été amené par Morris & Dickson dans le cadre d’un contrat de 3 millions de dollars pour sauver son enregistrement pour fournir des analgésiques après que la DEA a accusé la société en 2018 de ne pas avoir signalé des milliers de commandes suspectes à volume élevé.

Témoignant en 2019 devant le juge fédéral du droit administratif Charles W. Dorman, Milione a fait valoir que Morris & Dickson « n’épargnait aucune dépense » pour réviser ses systèmes de conformité, annuler les commandes suspectes et envoyer des e-mails quotidiens à la DEA expliquant ses actions.

Mais ces efforts étaient trop peu, trop tard, a écrit le juge dans une recommandation de 159 pages qui n’a pas été signalée auparavant et a été récemment obtenue par l’AP. Rien de moins que la punition la plus sévère, a-t-il dit, « communiquerait aux inscrits à la DEA que malgré leurs transgressions, aussi flagrantes soient-elles, ils n’obtiendront qu’une simple tape sur le poignet et une seconde chance tant qu’ils reconnaîtront leurs péchés et jurer de ne pèche plus.

« L’acceptation de la responsabilité et la preuve de la réparation ne sont pas des cartes de sortie de prison qui effacent les dommages causés par des années de mépris cavalier », a écrit Dorman. « Autoriser l’intimé à conserver son enregistrement indiquerait aux distributeurs qu’il est acceptable d’adopter une approche détendue des réglementations DEA jusqu’à ce qu’ils soient pris, auquel cas ils n’ont qu’à jeter des millions de dollars sur le problème pour faire disparaître la DEA. »

Morris & Dickson, basé à Shreveport, en Louisiane, le quatrième distributeur de médicaments en gros du pays avec un chiffre d’affaires de 4 milliards de dollars par an et près de 600 employés, n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Mais la société a déclaré à plusieurs reprises dans des documents judiciaires que la perte de sa licence la fermerait effectivement et aurait un effet «catastrophique» sur les patients de 29 États.

Ni Milgram ni deux administrateurs de la DEA qui l’ont précédée n’ont pris de mesures coercitives depuis la recommandation de Dorman en 2019, permettant à Morris & Dickson de continuer à fonctionner alors même qu’il poursuivait un règlement potentiel. D’anciens responsables de la DEA ont déclaré à AP qu’une attente de près de quatre ans dans un tel cas est très inhabituelle, notant qu’il faut rarement plus de deux ans à l’agence pour émettre une ordonnance finale.

La gestion de DEA par Milgram a été remise en question sur un autre front. AP a rapporté le mois dernier qu’un chien de garde fédéral enquêtait pour savoir si l’agence avait attribué à tort des millions de dollars en contrats sans appel d’offres pour embaucher les anciens associés de Milgram.

Quant à Milione, les règles d’éthique fédérales interdisent aux employés du gouvernement de prendre part aux décisions qui pourraient profiter aux entreprises où ils travaillaient auparavant, mais la DEA n’a pas répondu aux questions de savoir si Milione s’était récusé. Il aurait également dû faire face à des restrictions sur ses interactions avec la DEA lorsqu’il a quitté le gouvernement en tant que haut fonctionnaire – une question que les propres avocats de l’agence ont soulevée pour tenter de disqualifier son témoignage à l’appui de Morris & Dickson.

Milione, avocat et ancien acteur hollywoodien, a impressionné ses collègues agents de la DEA pour sa prise de risque et sa ténacité. Parmi ses réalisations, il a dirigé la piqûre à l’étranger qui, en 2008, a attrapé le célèbre trafiquant d’armes russe Viktor Bout, alias « Le marchand de la mort ».

Mais après avoir pris la tête de Diversion Control en 2015, il a mis fin au refus de son prédécesseur de rencontrer les fabricants et distributeurs de médicaments et a ouvert les portes de la DEA à l’industrie qu’elle était chargée de réglementer.

Parmi ceux que Milione a rencontrés à au moins deux reprises, il y avait Paul Dickson Sr. – alors président de Morris & Dickson. Cela comprenait une visite en 2016 au siège de la Louisiane avec des enquêteurs de la DEA pour discuter du programme de conformité de l’entreprise.

John Gray, le chef de la Healthcare Distributors Alliance, un groupe de pression qui comprend Morris & Dickson, a raconté dans un e-mail de 2015 comment Milione, sous les ordres de l’administrateur entrant de la DEA, Chuck Rosenberg, voulait « réinitialiser » les relations avec l’industrie pharmaceutique. Et Milione a même prononcé le discours d’ouverture lors de la réunion annuelle du groupe.

« Dans l’ensemble, il était engageant, extrêmement agréable et semblait vraiment inquiet que nous nous soyons perdus de vue », a écrit Gray. « C’est un ton et une approche très différents de ceux que nous avons tous vus au cours des 8 à 10 dernières années. »

Morris & Dickson avait déjà été puni pour sa mauvaise gestion des drogues addictives. En 2019, avant que Dorman ne publie sa recommandation, la société a accepté de payer 22 millions de dollars de sanctions civiles pour résoudre les allégations des procureurs fédéraux selon lesquelles elle avait violé la loi sur les substances contrôlées en omettant de signaler les commandes suspectes d’hydrocodone et d’oxycodone. La société a également accepté des mises à niveau de plusieurs millions de dollars de son programme de conformité pour s’assurer qu’elle signale les commandes suspectes à l’avenir.

L’affaire a attiré beaucoup moins d’attention que les mesures d’exécution prises par la DEA ces dernières années contre les plus grands concurrents de Morris & Dickson, un trio de distributeurs pharmaceutiques qui ont accepté de payer au gouvernement fédéral plus d’un milliard de dollars d’amendes et de pénalités pour des violations similaires. Cardinal Health, AmerisourceBergen et McKesson ont également accepté de payer 21 milliards de dollars sur 18 ans pour résoudre les réclamations dans le cadre d’un règlement national.

Parmi les plus de 12 000 commandes suspectes que Dorman a déclaré que Morris & Dickson auraient dû signaler à la DEA, il y avait 51 commandes inhabituellement importantes d’opioïdes effectuées par Wilkinson Family Pharmacy dans la banlieue de la Nouvelle-Orléans.

Wilkinson a acheté plus de 4,5 millions de pilules d’oxycodone et d’hydrocodone à Morris & Dickson entre 2014 et 2017, et les procureurs fédéraux affirment que pendant cette période, le propriétaire Keith Wilkinson a blanchi plus de 345 000 $ provenant de ventes illégales effectuées avec de fausses ordonnances ou rédigées par des médecins.

En un mois, jusqu’à 42% de toutes les ordonnances exécutées par Wilkinson concernaient des analgésiques et 38% d’entre elles ont été payées en espèces. La DEA considère comme suspectes les ventes de substances contrôlées d’une pharmacie chaque fois qu’elles dépassent 15 % ou que les transactions en espèces dépassent 9 %.

Pourtant, Morris & Dickson n’a jamais suspendu les livraisons à la pharmacie. En trois ans, il n’a déposé que trois rapports de commandes suspectes auprès de la DEA, dont aucun n’a entraîné la suspension des expéditions.

« N’importe qui avec un demi-cerveau aurait pu voir que quelque chose n’allait pas », a déclaré Dan Schneider, un pharmacien à la retraite près de la Nouvelle-Orléans, dont le combat pour tenir les sociétés pharmaceutiques responsables de l’épidémie d’opioïdes a été présenté dans une série documentaire de Netflix. « Ils étaient hors de propos. »

_____

Goodman a rapporté de Miami. Contactez l’équipe d’enquête mondiale d’AP à [email protected]

Jim Mustian et Joshua Goodman, Associated Press