Les pilules contrefaites deviennent de plus en plus meurtrières aux États-Unis

Ces dernières années ont Nous avons constaté une augmentation significative des décès par surdose de médicaments causés par des pilules sur ordonnance contrefaites, selon une nouvelle étude des Centers for Disease Control and Prevention. Le pourcentage de décès par surdose liés à des médicaments contrefaits a plus que doublé entre 2019 et 2021, selon l’étude. Bon nombre de ces décès concernaient des pilules contenant du fentanyl illicite, mal étiquetées et vendues comme d’autres analgésiques opioïdes.

Les décès par surdose de drogue aux États-Unis ont a continué augmenter d’année en année, avec plus de 105 000 estimés l’année dernière. Dans le même temps, des données récentes de la Drug Enforcement Administration ont suggéré que les médicaments contrefaits incluent de plus en plus de fentanyl et d’autres substances potentiellement mortelles. Pour mieux comprendre ces tendances parallèles, les scientifiques du CDC ont décidé d’analyser les données de l’agence. Système national de déclaration des surdoses non intentionnelles de drogues (SUDORS)qui recueille des informations sur les décès par surdose enregistrés à travers le pays.

Entre 2019 et 2021, environ 100 000 décès par surdose ont été documentés via SUDORS. Seul un faible pourcentage de ces décès semble impliquer des pilules contrefaites, mais ce pourcentage a considérablement augmenté au fil du temps. De juillet à septembre 2019, par exemple, le pourcentage de décès par surdose pour lesquels il y avait des preuves d’utilisation de pilules contrefaites était de 2 %. Mais d’octobre à décembre 2021, il était passé à 4,7 %. Et dans les juridictions occidentales, le pourcentage de ces décès atteint 14,7 %. Au total, environ 4,4 % des décès par surdose enregistrés en 2021 présentaient des preuves d’utilisation de pilules contrefaites.

Les résultats, publié ce mois-ci, dans le rapport hebdomadaire du CDC sur la morbidité et la mortalité, semblent refléter les changements survenus sur le marché des drogues illicites. Les fournisseurs semblent désormais faire passer couramment les pilules à base de fentanyl pour leurs homologues opioïdes légaux et moins puissants sur ordonnance. Notamment, environ 93 % des décès par surdose de drogue pour lesquels il y avait des preuves d’utilisation de médicaments contrefaits concernaient le fentanyl, pris seul ou en association avec d’autres médicaments (41 % concernaient uniquement le fentanyl). Plus plus de la moitié de ces décès concernaient des pilules vendues comme contenant l’oxycodone. Une autre cible courante de ces faux médicaments sont les benzodiazépines, qui sont utilisées pour traiter l’anxiété et l’insomnie, mais qui peuvent être mélangées à d’autres drogues comme l’alcool pour augmenter leurs effets euphorisants.

Les auteurs estiment qu’il faut faire davantage pour sensibiliser la population aux dangers de ces médicaments contrefaits. Ils notent que ces décès étaient plus fréquents chez les personnes plus jeunes, les hispaniques ou latino-américains et les personnes ayant des antécédents d’abus de médicaments sur ordonnance. Il serait donc préférable que les stratégies de prévention soient adaptées à ces groupes. D’autres stratégies, comme permettre aux gens de tester leurs médicaments avant de les prendre, pourraient également sauver des vies.

« Les décès par surdose pourraient être réduits grâce à des messages de prévention efficaces diffusés par les entités de santé publique fédérales, étatiques et locales qui 1) soulignent les dangers des pilules obtenues illégalement ou sans ordonnance, 2) soulignent l’importance de ne prendre que les pilules prescrites, et 3 ) encourage les tests de produits pharmaceutiques », ont-ils écrit.