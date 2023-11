Les pilules contraceptives ont un effet curieux sur la zone du cerveau qui suscite la peur : ScienceAlert

Les scientifiques ont découvert un lien possible entre l’utilisation de contraceptifs oraux et des modifications dans les parties du cerveau qui traitent la peur. Les résultats peuvent aider à expliquer les mécanismes liés à la peur qui touchent de manière disproportionnée les femmes.

Les changements hormonaux au cours d’un cycle menstruel sont actuellement compris comme affectant le circuits de peur dans le cerveau. Des chercheurs canadiens se sont donc penchés sur les effets de contraceptif oral combiné (COC) pour en savoir plus sur la relation entre les hormones sexuelles que notre corps fabrique des versions naturelles et synthétiques de ces hormones.

Plus de 150 millions de personnes utiliser des contraceptifs oraux, avec des COC (contenant des versions synthétiques de œstrogènes et progestatifs) étant très populaire. L’étude a révélé qu’une région du cerveau appelée cortex préfrontal ventromédian (vmPFC) était plus mince chez les femmes qui utilisent actuellement des COC que chez les hommes.

Cet effet semblait réversible. Une comparaison avec celles qui ont arrêté d’utiliser des contraceptifs ou celles qui n’en ont jamais utilisé a indiqué que ce changement physiologique ne semblait pas durer.

Pour être clair, ce ne sont que des associations, et il n’existe aucun effet négatif connu lié au changement de taille de certaines régions du cerveau. Mais les auteurs pensent que cela pourrait valoir la peine d’être approfondi.

“On pense que cette partie du cortex préfrontal soutient la régulation des émotions, comme la diminution des signaux de peur dans le contexte d’une situation sûre.” explique Alexandra Brouillard, physiologiste à l’Université du Québec à Montréal.

“Notre résultat pourrait représenter un mécanisme par lequel les OC combinés pourraient altérer la régulation des émotions chez les femmes.”

Brouillard et ses collègues ont étudié des adultes en bonne santé âgés de 23 à 35 ans, dont 139 femmes : 62 qui utilisaient actuellement des COC, 37 qui n’avaient utilisé auparavant que des COC et 40 qui n’avaient jamais utilisé de contraceptifs hormonaux. L’échantillon total comprenait également 41 hommes.

Parce que les femmes sont plus probable que les hommes souffrant de troubles d’anxiété et de stress, les chercheurs ont comparé ces groupes pour voir si l’utilisation de COC était liée à des changements cérébraux à court ou à long terme et s’il existe des différences entre les sexes.

Les scientifiques ont mesuré les niveaux d’hormones sexuelles naturelles et synthétiques dans la salive des participants et ont utilisé l’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour scanner leur cerveau, en examinant spécifiquement les régions impliquées dans le traitement de la peur.

Ils ont découvert que les niveaux d’hormones sexuelles naturelles et synthétiques étaient liés à des changements dans la taille et l’épaisseur du vmPFC par rapport à la même anatomie chez les hommes. Cependant, seules les femmes qui utilisaient actuellement des contraceptifs oraux présentaient un vmPFC plus fin que celui des hommes.

Les chercheurs ont également découvert cette structure dans une région cérébrale favorisant la peur : la zone dorsale. cortex cingulaire antérieur (dACC) – variait entre les hommes et les femmes. Cela était perceptible quelle que soit l’utilisation de COC, mettant l’accent sur la manière dont les hormones sexuelles produites naturellement peuvent influencer la structure du cerveau.

“Compte tenu de nos résultats selon lesquels les hommes ont un volume de dACC plus petit que les femmes et un vmPFC plus épais que les utilisateurs de COC, ces résultats peuvent représenter des vulnérabilités structurelles aux psychopathologies qui affectent principalement les femmes”, a déclaré l’équipe. écrit.

“Plus précisément, un plus grand dACC pourrait représenter une prédisposition féminine à craindre la promotion, alors que l’utilisation de COC pourrait exacerber cette vulnérabilité en induisant potentiellement un amincissement d’une région inhibant la peur telle que le vmPFC.”

Les chercheurs ont notamment constaté que cet effet semblait disparaître lorsque l’utilisation des COC s’arrêtait, bien qu’ils soulignent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour approfondir leurs impacts. Ce n’est pas parce qu’une région cérébrale change de taille qu’il y a nécessairement des effets négatifs. Nous ne pouvons pas tirer de conclusions définitives sur les émotions ou le comportement d’un individu sur la base des découvertes sur la structure du cerveau.

Exclusion continue des femmes issues de la recherche animale et humaine contribue à la lacune dans notre compréhension des raisons pour lesquelles les femmes sont plus susceptibles que les hommes de souffrir de troubles anxieux et liés au stress.

Cette sous-représentation des femmes est principalement dû à la perception selon laquelle les changements dans les hormones sexuelles rendraient les résultats plus variables. La tendance à étudier les hommes a entraîné des conséquences assez graves.

“Lorsqu’on leur prescrit des COC, les filles et les femmes sont informées de divers effets secondaires physiques, par exemple que les hormones qu’elles prendront aboliront leur cycle menstruel et empêcheront l’ovulation”, explique Brouillard. explique.

“L’objectif de nos travaux n’est pas de contrer l’usage des COC, mais il faut être conscient que la pilule peut avoir un effet sur le cerveau.”

L’étude a été publiée dans Frontières.