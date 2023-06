Les pilules abortives sont-elles sûres après 10 semaines ?

L’avortement médicamenteux est une procédure simple.

Une patiente prend un médicament, la mifépristone, qui arrête la grossesse, suivi un à deux jours plus tard d’un autre médicament, le misoprostol, qui provoque des contractions qui vident l’utérus. Le régime, approuvé pour les avortements aux États-Unis depuis 2000, est efficace et très sûr, selon les médecins et les chercheurs, avec une faible incidence d’effets secondaires graves, et c’est la méthode d’avortement la plus courante aux États-Unis. Il est approuvé par la Food and Drug Administration pour les 70 premiers jours ou 10 semaines de grossesse, bien que l’Organisation mondiale de la santé recommande l’avortement médicamenteux jusqu’à 12 semaines.

Depuis que la Cour suprême a renversé Roe contre Wade l’été dernier, cependant, rien n’est plus simple à propos de l’avortement. Avec des interdictions quasi totales d’avortement en place dans plus d’une douzaine d’États et des limites de gestation dans plusieurs autres, la procédure devient de plus en plus difficile d’accès de jour en jour. Pendant ce temps, une affaire devant un tribunal fédéral jette un doute supplémentaire sur l’avenir de la disponibilité de la mifépristone aux États-Unis.

Cette marche continue d’interdictions et de restrictions entraîne des retards pour de nombreux patients – parce qu’ils doivent se rendre dans d’autres États pour recevoir des soins, parce que les cliniques restantes sont débordées de patients ou parce qu’elles utilisent des pilules envoyées de l’étranger, ce qui peut prendre des semaines. arriver.

« Jusqu’à la chute de Chevreuil, nous avons eu peut-être deux appels demandant des conseils sur l’utilisation de pilules pendant une grossesse de plus de 12 ou 13 semaines », a déclaré Linda Prine, médecin de famille et cofondatrice de la ligne d’assistance téléphonique sur les fausses couches et l’avortement, qui conseille les appelants sur l’autogestion. leurs avortements. Maintenant, dit-elle, la hotline reçoit de tels appels aussi souvent qu’une fois par jour.

Jusqu’à présent, il existe peu de données concrètes sur le nombre de personnes qui ont recours à l’avortement médicamenteux après le premier trimestre. Compter les avortements est difficile dans un environnement où ils sont souvent illégaux, et les efforts existants ne permettent souvent pas de suivre l’état d’avancement de la grossesse d’une patiente. L’accès de plus en plus limité à l’avortement dans tout le pays, cependant, amène les experts à envisager un avenir dans lequel les gens utiliseront les médicaments plus tard dans les grossesses, au-delà des 10 semaines approuvées par la FDA et en dehors des milieux cliniques.

Les médicaments contre l’avortement fonctionnent toujours au-delà de 12 semaines – une étude portant sur 224 femmes entre 12 et 20 semaines de gestation a révélé des taux d’efficacité de 91 à 95% – et en dehors des États-Unis, l’avortement médicamenteux après 10 semaines n’est pas rare. Mais le processus s’accompagne d’effets secondaires plus graves et d’un risque légèrement plus élevé de complications, selon les experts, et peut être effrayant pour les patientes qui doivent le traverser seules et sans conseils – un scénario plus courant car de plus en plus de personnes gèrent elles-mêmes leurs avortements, et car les histoires d’interdictions et de poursuites font que les patients ne savent pas à qui ils peuvent faire confiance.

« C’est exaspérant et scandaleux pour moi », a déclaré Prine. « Ces lois n’empêchent pas les gens de se faire avorter ; ils les empêchent de se faire avorter en temps opportun.

Les avortements médicamenteux après 10 semaines sont sûrs, selon les médecins, mais s’accompagnent d’effets secondaires plus graves

Partout dans le monde, il existe de nombreux précédents d’avortements médicamenteux plus tard dans la grossesse. Cette méthode est la norme pour les procédures du deuxième trimestre dans les pays scandinaves, a déclaré Daniel Grossman, médecin et professeur d’obstétrique et de gynécologie à l’Université de Californie à San Francisco.

Même aux États-Unis, les médecins peuvent prescrire un avortement médicamenteux hors indication après 10 semaines – dans une étude de 2022, 33% des cliniques ont proposé un avortement médicamenteux après cette période. Dans son bulletin de pratique le plus récent sur le sujet, l’American College of Obstetricians and Gynecologists énumère les médicaments comme l’une des méthodes recommandées pour l’avortement au cours du deuxième trimestre; le régime recommandé comprend plus de doses de misoprostol qu’un avortement au premier trimestre, mais il est par ailleurs similaire.

Les chercheurs ont également étudié la méthode jusqu’au troisième trimestre, certaines recherches ayant été menées jusqu’à 28 semaines. Ils ont découvert que la mifépristone et le misoprostol « sont des médicaments très sûrs et efficaces et qu’ils le restent tout au long de la grossesse », a déclaré Heidi Moseson, chercheuse principale chez Ibis Reproductive Health, un groupe de recherche axé sur l’autonomie reproductive.

La FDA, pour sa part, n’examine pas en permanence les dernières recherches, s’appuyant plutôt sur les sociétés pharmaceutiques pour soumettre des demandes d’élargissement de l’approbation de leurs médicaments. L’agence a étendu son approbation de la mifépristone de sept semaines de gestation à 10 semaines en 2016, mais n’a pas agi pour allonger la période pendant laquelle elle peut être utilisée depuis lors. « Ce n’est pas automatiquement parce que les preuves sont publiées dans une revue à comité de lecture ou même parce que la pratique change », a déclaré Grossman, « cela ne se produit pas automatiquement ».

Les pharmacies en ligne et d’autres groupes varient dans leurs politiques concernant les avortements plus tard dans la grossesse. Aid Access ne prescrit pas de médicaments aux personnes qui disent être enceintes de plus de 11 semaines, mais les oriente plutôt vers des fonds d’avortement ou d’autres ressources, a déclaré la fondatrice Rebecca Gomperts. Plan C, qui fournit des informations et des liens vers des magasins en ligne qui vendent des médicaments abortifs, ne collecte pas de données sur l’état d’avancement de la grossesse des visiteurs, a déclaré la cofondatrice et codirectrice Elisa Wells. (Le site Web comptait 209 000 visiteurs en avril, contre 76 000 en avril 2022, avant la Dobbs décision a été annoncée.)

Des complications telles qu’une hémorragie ou une rétention placentaire sont légèrement plus probables après 10 semaines que lorsque le médicament est pris plus tôt. Cependant, un examen des recherches disponibles a révélé que moins de 1 % des patients avaient des saignements abondants nécessitant une transfusion. « Pour la plupart, d’après notre expérience, les pilules fonctionnent très bien et il n’est pas courant d’avoir besoin de soins supplémentaires », a déclaré Prine.

Pourtant, le processus de subir un avortement au deuxième trimestre avec des médicaments peut être difficile, surtout à la maison. « Les personnes qui sont plus en gestation ont plus de douleur associée aux avortements médicamenteux », a déclaré Grossman. En raison de la douleur et du risque élevé de complications, la norme de soins aux États-Unis est que les avortements médicamenteux au cours du deuxième trimestre aient lieu dans des établissements médicaux.

L’expérience peut également être différente d’un avortement au premier trimestre. Les procédures antérieures ont tendance à produire des crampes et des saignements assez constants sur plusieurs heures, tandis que les avortements médicamenteux ultérieurs entraînent plus souvent « un gros jet de liquide, puis le passage du fœtus, puis des saignements par la suite », a déclaré Prine.

Parfois, les patients appellent la hotline effrayés, en disant des choses comme : « Je viens de passer ma grossesse et c’est la taille de mon poing. D’autres appellent parce que le cordon ombilical est toujours connecté ou parce qu’elles n’ont pas encore expulsé le placenta et veulent savoir quoi faire. Une grande partie de ce qu’elles vivent est attendue pour un avortement au deuxième trimestre, mais les patientes ne le savent pas nécessairement.

Pour l’instant, la plupart des appelants à la hotline utilisent une combinaison de mifépristone et de misoprostol. Les gens peuvent gérer eux-mêmes les avortements du deuxième trimestre avec le misoprostol seul si la mifépristone devient indisponible, mais il est plus difficile de déterminer quand un avortement au misoprostol seul est terminé. Les patients pourraient finir par devoir prendre plusieurs doses supplémentaires de misoprostol, chacune entraînant des effets secondaires tels que des nausées et de la diarrhée, a déclaré Prine.

Les interdictions et les restrictions pourraient pousser davantage de personnes à recourir à l’avortement médicamenteux plus tard dans la grossesse

Aujourd’hui, 13 États interdisent l’avortement et plusieurs autres imposent des limites strictes de gestation – des restrictions qui s’appliquent aux avortements chirurgicaux et médicamenteux.

Cela a laissé les patients se démener pour accéder aux options de reproduction. Certains peuvent se déplacer ailleurs pour se faire soigner : Dans les six mois suivant Dobbs, des États tels que la Caroline du Nord et l’Illinois, qui bordent les États avec des interdictions et ont moins de restrictions, ont connu une augmentation du nombre d’avortements pratiqués, selon l’effort de signalement de l’avortement #WeCount. Cet afflux de patients a entraîné une augmentation des temps d’attente pour les rendez-vous en clinique dans les États qui autorisent toujours l’avortement, un phénomène qui peut pousser les patients au-delà des limites légales, car certains États sans interdiction réduisent encore la fenêtre dans laquelle les gens peuvent obtenir des soins.

Confrontés à moins d’options aux États-Unis, de plus en plus de patients se tournent vers les pharmacies et d’autres groupes qui fournissent des médicaments pour l’avortement depuis l’étranger. Une étude, par exemple, a révélé une augmentation de près de 120 % des commandes via l’association à but non lucratif basée en Autriche dans les deux mois suivant Dobbs. « La plupart des gens ne peuvent pas voyager dans d’autres États », a déclaré Prine. Leur seule option est donc d’obtenir des pilules « soit sur des réseaux communautaires clandestins, soit en ligne ».

Les groupes étrangers contournent la loi américaine sur l’avortement parce qu’ils sont en dehors du système juridique américain et donc plus difficiles à poursuivre ou à poursuivre. Cependant, les pilules peuvent prendre plus de temps à arriver que si elles étaient expédiées ou prescrites dans le pays, ce qui signifie que les patientes auront potentiellement des avortements plus tard au cours de la grossesse.

La confusion et les difficultés logistiques causées par les nouvelles restrictions à l’avortement peuvent également entraîner davantage de retards. Les patientes peuvent d’abord demander un avortement à proximité et se connecter uniquement lorsqu’il est impossible d’y accéder. « Lorsque nous voyons des interdictions entrer en vigueur, cela retarde les gens », a déclaré Moseson. « Beaucoup de gens obtiendront toujours des soins, mais cela les repoussera plus tard dans la grossesse. »

Cela signifie également que les soins cliniques peuvent ne pas être une option, en particulier dans les États interdisant. Les patients de ces régions sont souvent seuls, ne sachant pas à quoi s’attendre ou comment obtenir des soins médicaux s’ils en ont besoin – ou s’ils seront criminalisés pour cela.

Seuls deux États ont des lois interdisant explicitement l’avortement autogéré, et aucune loi n’oblige les prestataires de soins de santé à signaler aux forces de l’ordre s’ils pensent qu’un tel avortement a eu lieu, a déclaré Moseson. Il n’y a pas non plus de test sanguin ou d’autre dépistage qui puisse déterminer si quelqu’un a pris des médicaments pour l’avortement.

Cependant, de nombreux patients craignent toujours les répercussions juridiques s’ils doivent se rendre chez un médecin ou à l’hôpital pour des complications. Les procureurs ont utilisé des lois contre la mauvaise gestion des restes humains et d’autres crimes pour poursuivre les personnes soupçonnées d’avortements autogérés. Dans une analyse de 2022 d’une telle criminalisation par le groupe juridique de justice reproductive If/When/How, la grande majorité des avortements qui ont conduit à une enquête ou à une arrestation ont eu lieu au cours du deuxième ou du troisième trimestre. Les cas de criminalisation très médiatisés dans les nouvelles peuvent également faire peur aux gens d’aller à l’hôpital. « Il y a de vrais cas où les gens ont besoin de soins rapidement pour sauver leur vie et la confusion autour de ces lois et les véritables répercussions juridiques ont un effet dissuasif très nocif », a déclaré Moseson.

« Les gens vivent dans une telle peur dans ces États restreints », a déclaré Prine. « Ils ne savent tout simplement pas ce qui est sûr. »

Prine et d’autres défenseurs du droit à l’avortement demandent des lois de protection pour protéger les médecins des États bleus qui souhaitent prescrire des médicaments abortifs par télémédecine aux patients des États rouges. Le Massachusetts a déjà une telle loi et l’État de New York en envisage une. Les lois pourraient permettre à davantage de patients d’obtenir les médicaments par courrier américain, évitant ainsi les longues attentes parfois associées à l’expédition depuis l’étranger.

Pour l’instant, cependant, les barrières juridiques et les obstacles logistiques se combinent pour laisser à certaines patientes peu d’options autres qu’un avortement médicamenteux plus tard dans la grossesse. « Je ressens pour les personnes qui vivent cela », a déclaré Prine. « Cela ne devrait pas arriver. »