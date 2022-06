Les pilules abortives sont à l’honneur alors que les États imposent des interdictions d’avortement

Depuis octobre 2020, Just the Pill a fourni plus de 2 500 consultations de télémédecine avec des médecins pour fournir des pilules abortives par courrier aux patients du Colorado, du Minnesota, du Montana et du Wyoming. D’ici quelques jours, elle prévoit de déployer dans le Colorado la première de ce qui deviendra “une flotte de cliniques mobiles” pour stationner le long des frontières de l’État, offrant des consultations pour les avortements médicamenteux et la distribution de pilules, a déclaré le Dr Julie Amaon, directrice médicale de l’organisation.

Appelé «Abortion Delivered», le programme de clinique mobile, qui fournira également des avortements chirurgicaux aux patientes qui le préfèrent ou qui sont trop avancées dans leur grossesse pour un avortement médicamenteux, est conçu pour atteindre les patientes des États voisins comme le Texas, l’Oklahoma et Le Dakota du Sud qui a rapidement interdit l’avortement après la décision du tribunal, ainsi que d’autres États comme l’Utah qui devraient interdire ou restreindre fortement l’avortement.

“En opérant aux frontières des États, nous réduirons les charges de voyage pour les patients dans les États avec des interdictions ou des limites sévères”, a déclaré le Dr Amaon. “Et en allant au-delà d’une clinique traditionnelle de brique et de mortier, nos cliniques mobiles peuvent s’adapter rapidement aux tribunaux, aux législatures des États et aux marchés, en allant là où le besoin est.”

Des fournisseurs d’avortement médicamenteux similaires prévoient également un afflux. Hey Jane, une organisation qui a servi près de 10 000 patients en Californie, au Colorado, en Illinois, au Nouveau-Mexique, à New York et à Washington, prévoit de s’étendre à d’autres États. “Nous avons renforcé notre équipe pour répondre à cette augmentation significative de la demande”, a déclaré sa directrice générale, Kiki Freedman.

Les groupes anti-avortement tentent de contrer la montée de l’intérêt pour l’avortement médicamenteux en affirmant qu’il est dangereux, en l’appelant “l’avortement chimique”. James Studnicki, vice-président de l’analyse des données au Charlotte Lozier Institute, une branche de Susan B. Anthony Pro-Life America, a déclaré vendredi que “la sécurité de la pilule abortive est grandement exagérée” et a qualifié l’augmentation de l’avortement médicamenteux de “menace grave pour la santé publique”.

Beaucoup reste inconnu sur la façon dont les États qui interdisent tous ou la plupart des avortements essaieront d’appliquer leurs lois en cas d’avortement médicamenteux. Mais alors que l’administration Biden se précipitait pour réagir à la décision du tribunal, deux membres du cabinet ont rapidement publié des déclarations promettant de protéger le droit de prendre des médicaments qui avaient été approuvés par le gouvernement fédéral.