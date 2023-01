Les pilules abortives peuvent désormais être proposées dans les pharmacies de détail, selon la FDA

Abby Johnson, une militante anti-avortement, a remis en question la sécurité des pilules et a déclaré dans un communiqué : “Alors que le lobby de l’avortement dira que cette décision est un énorme pas en avant pour les femmes, ce n’est qu’un pas en avant pour elles et pour ceux qui fabriquent le pilules abortives parce que cela signifie plus d’argent pour eux tout en jetant les femmes sous le bus.

Kirsten Moore, directrice du projet Expanding Medication Abortion Access, a déclaré : « En autorisant les pharmacies physiques à dispenser des soins d’avortement médicamenteux, la FDA traite l’avortement médicamenteux comme les soins sûrs, efficaces et urgents qu’il est. .”

La mifépristone n’est actuellement approuvée que pour l’avortement. Mais il est également utilisé dans le traitement de certaines fausses couches, et il peut y avoir des pressions pour que les pharmacies le dispensent également à cette fin. Récemment, des dizaines de groupes, dont l’American College of Obstetricians and Gynecologists et l’American Medical Association, ont déposé une pétition citoyenne demandant à la FDA de prendre des mesures pour faciliter l’utilisation de la mifépristone pour les fausses couches.

Un responsable de Danco, qui pendant des années a été la seule entreprise à produire le médicament, sous la marque Mifeprex, a déclaré que l’entreprise s’attendait à ce que les petites pharmacies indépendantes soient les premières à distribuer le médicament et que cela pourrait prendre plus de temps aux grandes chaînes, en partie à cause de la la logistique impliquée dans le respect des exigences.

Le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison des inquiétudes de l’entreprise concernant les menaces des opposants à l’avortement, a déclaré qu’une étape logistique complexe pour les grandes chaînes serait de mettre en œuvre l’exigence des entreprises selon laquelle les pharmacies gardent confidentiels les noms des prestataires de santé qui prescrivent la mifépristone. Une chaîne comme CVS ne serait pas en mesure de répertorier le nom d’un médecin dans une base de données à l’échelle de l’entreprise, par exemple, et devrait limiter ces informations au magasin qui remplit les ordonnances de ce médecin, a déclaré le responsable de Danco.

Elle a prédit que les premiers utilisateurs pourraient inclure de petites pharmacies qui desservent généralement des services de santé universitaires ou des pharmacies de détail sur les campus hospitaliers, ajoutant que l’entreprise ne s’attendait pas à un boom des ventes à la suite du changement de règle. Elle a ajouté qu’il était également possible que davantage de prestataires de soins de santé décident de devenir prescripteurs s’ils pouvaient désormais rédiger des ordonnances que les pharmacies pourraient remplir au lieu d’avoir à stocker elles-mêmes les médicaments.

“Pour certaines personnes, cela va être une énorme amélioration de leur capacité à accéder au médicament et même à considérer cela comme un choix pour elles-mêmes”, a déclaré le responsable de Danco. « Pour les autres, pas nécessairement. Peut-être qu’ils ne veulent pas entrer dans leur petite pharmacie familiale. Ils préfèrent le recevoir d’une vente par correspondance où il n’y a tout simplement aucune interaction de cette façon. »

Evan Masingill, directeur général de GenBioPro, qui fabrique la version générique de la mifépristone, a déclaré dans un communiqué : « L’annonce d’aujourd’hui par la FDA élargit l’accès aux médicaments qui sont essentiels à l’autonomie reproductive et constitue un pas dans la bonne direction qui est particulièrement nécessaire pour augmenter l’accès aux soins d’avortement.