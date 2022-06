Les pilotes ukrainiens de Top Gun poussent les États-Unis pour des avions à réaction, le sénateur dit que les législateurs “appuieront l’affaire” avec la Maison Blanche

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

EXCLUSIF: Cette semaine, deux pilotes de chasse de l’armée de l’air ukrainienne ont voyagé des premières lignes de la guerre contre la Russie à Washington, DC, pour faire pression sur le Congrès sur l’importance de leur fournir l’équipement dont ils ont besoin de toute urgence, y compris des avions de guerre de quatrième génération.

Les deux pilotes, qui n’ont été identifiés que par leurs indicatifs d’appel “Juice” et “Moonfish” pour leur protection, ont déclaré à Fox News qu’ils se sont assis avec les législateurs lors d’une réunion à huis clos jeudi pour détailler ce qui est nécessaire dans le sens immédiat et intermédiaire.

“Ils envoient leurs jets d’attaque et leurs hélicoptères à basse altitude à travers les lignes de front pour attaquer nos combattants dans les tranchées”, a expliqué Juice. “Nous devons réagir, nous devons les intercepter. Nous devons sauver la vie de nos citoyens et de nos troupes au sol.”

ZELENSKYY PREND EN CHARGE AVEC NOUS, LA POLOGNE D’ENVOYER DES AVIONS MIG-29, LES OFFICIELS DE LA DÉFENSE AVERTISSENT QUE C’EST PLUS FACILE À DIRE QUE À FAIRE

Juice, dont l’escadron a acquis une notoriété au début de la guerre alors qu’il s’envolait pour défendre Kyiv, a déclaré que la défense aérienne était la priorité numéro un des combattants ukrainiens.

Les pilotes ont déclaré avant tout que les combattants ukrainiens au sol et dans le ciel avaient besoin de systèmes de surveillance et de réponse plus avancés pour contrer et détecter le barrage de tirs de missiles russes.

Les deux hommes ont énuméré une gamme de défenses dont ils ont parlé aux législateurs, bien que Fox News ait caché les détails des systèmes à la demande des responsables impliqués dans les pourparlers.

Les États-Unis ont fourni à l’Ukraine un éventail d’artillerie lourde comme des missiles Howitzer, Javelins et Stinger pour aider les combattants de la résistance à repousser les avancées russes, mais Juice a déclaré que cela ne suffisait pas.

ZONE D’EXCLUSION HUMANITAIRE AU-DESSUS DE L’UKRAINE PROPOSÉE PAR L’ANCIEN COMMANDANT SUPRÊME DE L’OTAN

“La défense aérienne est assez immédiate, mais cela dépend d’un niveau mutuel de défense aérienne”, a déclaré le pilote à Fox News. “Nous recevons déjà des missiles Stinger. C’est le niveau le plus bas de défense aérienne. C’est très efficace pour son rôle, mais nous avons besoin d’une simple défense aérienne de niveau supérieur.”

Les dirigeants ukrainiens ont supplié les États-Unis et d’autres pays de l’OTAN pendant des mois de leur fournir des avions de combat modernes, notamment des F-16 ou des F-15.

L’administration Biden a refusé d’envoyer des avions de combat ukrainiens, craignant d’aggraver les tensions avec la Russie.

Cependant, alors que la guerre se poursuit pendant un quatrième mois et que des milliards de dollars d’aide défensive américaine continuent d’affluer en Ukraine, les combattants en première ligne affirment que des avions de combat sont également nécessaires pour affronter la Russie de manière adéquate et mettre fin à la guerre coûteuse.

Le sénateur républicain de l’Alaska Dan Sullivan, qui a dirigé la réunion de jeudi avec un groupe d’environ 10 législateurs bipartites, dont Sens. Marsha Blackburn, R-Tenn., Roger Wicker, R-Miss., Lindsey Graham, RS.C., Rob Portman , R-Ohio, et Jim Risch, R-Idaho et démocrates de l’Illinois Sens. Tammy Duckworth et Dick Durbin, ont déclaré que cette “hésitation n’existe pas tellement au Congrès”.

“Je pense qu’ils devraient avoir les systèmes d’armes dont ils pensent avoir besoin pour gagner”, a-t-il déclaré à Fox News. “Et ce n’est pas très utile pour nous de remettre cela en question.”

LES ÉTATS-UNIS REJETTENT LA PROPOSITION POLONAISE DE TRANSFÉRER DES AVIONS MIG-29 VERS L’UKRAINE ET APPELENT UN DÉPLACEMENT “À HAUT RISQUE”

Le sénateur a reconnu que les pilotes ukrainiens auraient besoin d’être formés sur des avions de guerre de quatrième génération, bien que les pilotes ukrainiens pensent que cela pourrait être terminé de manière accélérée sur une période de trois à six mois.

Sullivan, qui a qualifié la réunion de “puissante”, a déclaré que les sénateurs travailleront non seulement pour s’assurer que Kyiv obtienne ce dont elle a besoin dans l’immédiat, mais ont également déclaré qu’ils “feraient pression sur l’affaire” auprès de l’administration et du Pentagone en ce qui concerne l’approvisionnement des soldats ukrainiens. avec des avions de guerre modernes.

“Ces gars sont sortis des lignes de front. Et ils y retournent. Ils se battront probablement lundi”, a-t-il déclaré. “Cela ajoute un peu plus d’émotion et de crédibilité à ce qu’ils recherchent.”

Les pilotes ukrainiens se sont fortement appuyés sur les avions de guerre MiG-29 de l’ère soviétique, mais les avions datés n’ont pas les avancées technologiques nécessaires dans la guerre moderne.

“Si vous vous engagez avec un combattant russe, combat face à face, je ne le trouverais même pas sur l’écran radar [by the time] il a déjà lancé un missile”, a expliqué Juice. “C’est presque une mission suicide pour les intercepter.”

Malgré l’immense danger auquel Juice, Moonfish et leurs collègues pilotes sont confrontés dans le cockpit, ils continuent de retourner dans le ciel pour s’engager dans des sorties russes.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Le domaine de la guerre moderne est une guerre de nombres, de distances, de portées, de ratios de destruction et notre ratio de destruction n’est pas suffisant pour être efficace”, a-t-il ajouté. “Notre défense aérienne et notre défense terrestre se sont avérées capables et efficaces contre eux. C’est pourquoi ils ont subi de lourdes pertes depuis le début de cette guerre.

“Mais notre défense terrestre n’est pas capable de couvrir tout le pays, elle n’est pas aussi mobile que les avions de combat. Vous avez besoin des deux”, a insisté Juice.